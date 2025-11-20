Anycubic présente trois produits révolutionnaires au salon Formnext 2025, une nouvelle étape pour l'équipement de fabrication au format bureau

FRANCFORT, Allemagne, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Anycubic revient au salon Formnext 2025 avec un trio de nouveaux produits très attendus, qui dessinent une image claire de la prochaine génération d'équipement de fabrication au format bureau. Sur le stand 12.1-F129, la société expose deux systèmes avancés à dépôt de fil fondu, les imprimantes en 3D Kobra S1 Max et Kobra X, ainsi que son nouveau produit phare pour l'impression en résine, l'imprimante en 3D Photon P1, qui apporte une amélioration significative de la vitesse, de la stabilité et de la prise en charge des divers matériaux.

« La frontière entre les outils de loisir et les outils de production est en train de disparaître. Les créateurs ont aujourd'hui besoin d'un équipement de bureau qui se comporte comme une machine de qualité industrielle : stable, prévisible, compatible avec un maximum de matériaux. C'est exactement l'orientation prise par la gamme de cette année », a observé James Ouyang, directeur technique d'Anycubic.

Kobra S1 Max : imprimante CoreXY grand format pour des résultats de qualité technique

Se démarquant comme la nouvelle plateforme CoreXY grand format d'Anycubic, la Kobra S1 Max est conçue pour les utilisateurs qui exigent une stabilité digne de la production industrielle et une grande polyvalence de matériaux.

Affichant un volume de construction de 350 × 350 × 350 mm³, dotée d'une chambre chauffée activement à 65 °C, d'une zone chaude à 350 °C et d'un lit chauffant à 120 °C, elle prend en charge les matériaux techniques tels que le PC, le PA, l'ABS et les composites à base de fibre de carbone.

Le système lance une version améliorée de ACE 2 Pro, entraînée par quatre moteurs sans balais indépendants, qui réduit considérablement la durée du changement de couleur tout en améliorant la stabilité et le contrôle du bruit. Associée à des composants d'extrusion en acier trempé et au système de nivellement automatique LeviQ 3.0, la S1 Max est destinée aux créateurs qui produisent des pièces fonctionnelles et durables à grande échelle.

Kobra X : système multicolore et multi-matériaux de deuxième génération

La Kobra X perfectionne la technologie multicolore à buse unique d'Anycubic avec une architecture de deuxième génération optimisée pour obtenir des transitions plus nettes et limiter les déchets de matériaux.

Son nouveau système ACE GEN2 fait passer la distance de purge de 160 mm à seulement 30 mm pour réduire de près de moitié la durée d'impression et la consommation de filament.

Le support standard propose l'impression en 4 couleurs (avec possibilité d'extension jusqu'à 19 couleurs) et le mélange stable de PLA + TPU ou PLA + PVA, un contrôle amélioré de la pression d'extrusion et des performances de mouvement à grande vitesse atteignant 600 mm/s.

Photon P1 : produit phare de précision industrielle pour l'impression en résine, destiné aux consommateurs avertis

Présentée pour la première fois au public, la Photon P1 introduit des composants de qualité industrielle dans la catégorie des équipements d'impression en résine au format bureau.

La machine prend en charge des résines jusqu'à 8 000 cps, dispose d'une double plateforme et d'un système à double cuve pour une véritable impression bimatière, et intègre un système de séparation à double couche nFEP + film « Wave Release » qui réduit la force de décollement de 60 %.

Sur la base d'une répétabilité de l'axe Z de ± 0,01 mm, d'une plaque de construction en acier à haute planéité et de son moteur optique LightTurbo 4.0 délivrant une uniformité d'éclairage de 92 %, la P1 est véritablement conçue à la fois pour le prototypage de précision et pour la production en petites séries.

« Une machine d'impression en résine pensée non seulement pour les modèles, mais aussi pour les pièces réelles grâce à sa fonctionnalité, à ses caractéristiques de répétabilité et à sa capacité de fabrication en petites séries », a commenté M. Ouyang.

Façonner la prochaine norme des équipements de fabrication au format bureau

Anycubic met en avant les trois tendances de l'industrie qui orientent sa gamme 2025 : une plus grande automatisation, une meilleure adaptabilité aux divers matériaux et la transformation des outils de loisir en systèmes dignes de la production industrielle au format bureau.

M. Ouyang a résumé clairement cette orientation : « Notre objectif est simple : doter les équipements de fabrication au format bureau de capacités de niveau industriel, pour rendre cette qualité accessible à la communauté mondiale des créateurs et des ingénieurs. » Ensemble, les machines Kobra S1 Max, Kobra X et Photon P1 forment un écosystème cohérent destiné aux créateurs, aux ingénieurs et aux petits fabricants à la recherche d'imprimantes en 3D fiables et performantes au format bureau.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827666/Anycubic.jpg