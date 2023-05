Anycubics Kobra 2 bringt 5x mehr Geschwindigkeit zu einem erschwinglichen Preis

SHENZHEN, China, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Anycubic, eine weltweit bekannte Marke für 3D-Druck, hat die Markteinführung des Kobra 2 bekannt gegeben. Der neue FDM 3D-Drucker wurde entwickelt, um eine bemerkenswerte Geschwindigkeit und eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Dank seiner zuverlässigen Leistung und seines günstigen Preises ist der Kobra 2 eine ausgezeichnete Wahl für Hobbyanwender und professionelle Anwender, die einen 3D-Drucker suchen, der schnell und kostengünstig arbeitet.

5x mehr Geschwindigkeit, schneller als je zuvor

Anycubic Kobra 2 3D printer

Der Kobra 2 verfügt über eine Standard-Druckgeschwindigkeit von 150mm/s und eine maximale Druckgeschwindigkeit von 250mm/s. Damit kann er ein Benchy-Modell mit 0,28 mm Schichthöhe in nur 30 Minuten fertig stellen. Die folgenden Merkmale tragen zu seiner beeindruckenden Druckgeschwindigkeit bei:

Neues Dual-Gear Direct Drive Extrusion System

Das Direct Drive Extrusion System hat ein Übersetzungsverhältnis von 4:1, was bedeutet, dass es das Filament fest umschließt und ein Verrutschen verhindert. Dies ermöglicht eine präzise Extrusion und Durchflusskontrolle, selbst bei schnellen Bewegungen des Druckers. Außerdem erfordert eine höhere Druckgeschwindigkeit eine höhere Extrusionsrate, um langsame Extrusionen bei Geschwindigkeitsänderungen auszugleichen. Das 60 W-Hochleistungs-Heißende des Kobra 2 ermöglicht dies und schmilzt das Filament schneller, was zu einem verbesserten Durchfluss und einer höheren Druckgeschwindigkeit führt.

Verbesserter Kühllüfter

Der verbesserte Kühllüfter hilft bei der Abkühlung des Filaments, wenn es aus der Düse extrudiert wurde. Mit einem optimierten Ableitungssystem und einer Drehzahl von 700 U/min kühlt der Lüfter die Drucke schnell ab, so dass die nächste Schicht präzise aufgetragen werden kann.

Neue dynamische Struktur

Der Kobra 2 ist mit doppelten Metallspindeln und SG15-Lagern an der X- und Y-Achse ausgestattet, was die Reibung zwischen den beweglichen Teilen reduziert und zu sanfteren, schnelleren Bewegungen führt, die verschleißfester sind als die herkömmliche D-förmige Radstruktur. Eine weitere Besonderheit ist der Doppelschrauben-Bewegungsmechanismus an der Z-Achse, der die Geschwindigkeit der Z-Achsen-Bewegung erhöht, den Hubwiderstand während des Druckvorgangs reduziert und die X-Achse waagerecht hält, um Schichtlinien zu minimieren und auch bei hohen Geschwindigkeiten hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

„Die schnelle Umsetzung von Ideen mit 3D-Druckern kann eine Herausforderung sein, insbesondere bei Druckern mit normaler Geschwindigkeit. Allerdings hat der Kobra 2 das Verfahren revolutioniert, indem er es zugänglicher und effizienter gemacht hat", sagt James Ouyang, Vizepräsident von Anycubic. „Der 3D-Drucker kann schnelle Drucke bei gleichbleibend hoher Qualität liefern, so dass die Designer mehr Zeit haben, sich auf ihre Ideen und nicht auf den Produktionsprozess zu konzentrieren."

Ein benutzerfreundlicheres Druckerlebnis

Anycubic LeviQ 2.0 automatische Druckbett-Nivellierung mit Smart Z-Versatz

Der Kobra 2 ist mit dem automatischen Leveling-System Anycubic LeviQ 2.0 ausgestattet, das einen intelligenten, modularen Z-Achsen-Versatz ermöglicht, der automatisch einen genauen Z-Versatz erzeugt. Das macht den Nivellierungsprozess für Anfänger sehr einfach.

Vormontierte Bauweise:

Der Kobra 2 wird in einem vormontierten Zustand geliefert und erfordert keine Lötarbeiten oder komplexe mechanische Montage. Dies gewährleistet eine benutzerfreundliche Montage, die selbst für Anfänger im 3D-Druck innerhalb von 10 Minuten möglich ist.

4,3-Zoll-LCD-Farb-Touchscreen:

Die Benutzeroberfläche des Kobra 2 ist ein 4,3-Zoll-LCD-Farb-Touchscreen, der an der rechten Seite des Geräts angebracht ist. Durch diese Platzierung ist er beim Drucken leicht zugänglich. Zudem ist der Touchscreen sehr reaktionsschnell und leicht zu navigieren.

Magnetische Federstahl-Bauplatte:

Durch die strukturierte Oberfläche werden die Teile während des Drucks im heißen Zustand fixiert und lassen sich nach dem Abkühlen einfach und ohne Werkzeug ablösen. Dadurch können die Benutzer die Drucke leicht entfernen, auch die größeren oder stärker haftenden PETG-Drucke.

Wiederherstellung nach Stromausfall und Filament-Sensor

Der Kobra 2 3D-Drucker verfügt über eine Wiederherstellungsfunktion nach einem Stromausfall, die es dem Drucker ermöglicht, nach einem unerwarteten Stromausfall den Druckvorgang an der Stelle fortzusetzen, an der er unterbrochen wurde. Ein weiterer Vorteil ist der Filament-Auslaufsensor, der erkennt, wenn das Filament ausgeht und so den Druckvorgang unterbricht. Ein zusätzlicher Vorteil, der Druckfehler verhindert.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Der Kobra 2 3D-Drucker wird am 20. Mai 2023 um 9:00 Uhr EDT in den USA ab 269 US-Dollar und in Europa am 1. Juni 2023 um 9:00 Uhr MESZ ab 299 Euro erhältlich sein. Nutzer können sich für Updates auf dieser Seite anmelden und das Gerät ab dem 20. Mai im offiziellen Anycubic Store, bei Amazon, eBay, Walmart und AliExpress kaufen.

Informationen zu Anycubic

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 setzt sich Anycubic dafür ein, die 3D-Drucktechnologie voranzutreiben, um sicherzustellen, dass der 3D-Druck für Menschen aus allen Lebensbereichen zugänglich und erschwinglich ist. Wir freuen uns, wenn die Menschen ihre Fantasie und Kreativität in die Realität umsetzen können. Anycubic ist seit 2015 in über 200 Ländern und Regionen vertreten. Das Unternehmen hat mehr als 20 beliebte Produkte auf den Markt gebracht, von denen in den letzten 7 Jahren 3 Millionen Stück verkauft wurden. Mit der Verpflichtung „For Freedom to Make" wird Anycuibic weiterhin die besten Produkte und Technologien für alle Bastler anbieten.

