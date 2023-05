L'imprimante Kobra 2 d'Anycubic est 5 fois plus rapide à un prix toujours abordable

SHENZHEN, Chine, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Anycubic, une marque d'impression 3D de renommée mondiale, a annoncé la sortie du modèle Kobra 2, une nouvelle imprimante 3D FDM conçue pour offrir une vitesse exceptionnelle et une meilleure expérience utilisateur. Avec ses performances constantes et son prix avantageux, l'imprimante Kobra 2 est un excellent choix pour les amateurs et les professionnels qui recherchent une imprimante 3D rapide et rentable.

Une vitesse multipliée par 5 pour plus de rapidité que jamais

Anycubic Kobra 2 3D printer

L'imprimante Kobra 2 a une vitesse d'impression par défaut de 150 mm/s et peut atteindre une vitesse d'impression maximale de 250 mm/s, ce qui lui permet de réaliser un modèle Benchy avec une hauteur de couche de 0,28 mm en seulement 30 minutes. Les caractéristiques suivantes contribuent à sa vitesse d'impression impressionnante :

Nouveau système d'extrusion à entraînement direct à deux vitesses :

Le système d'extrusion à entraînement direct est doté d'un rapport d'engrenage de 4:1, ce qui signifie qu'il saisit fermement le filament et l'empêche de glisser. Ainsi, l'extrusion est précise et le flux est toujours sous contrôle même lorsque l'imprimante bouge rapidement. De plus, une vitesse d'impression plus élevée nécessite un taux d'extrusion plus important pour compenser les extrusions lentes lors des changements de vitesse. L'extrémité chaude haute puissance de 60 W du modèle Kobra 2 lui permet d'atteindre cet objectif et de faire fondre le filament plus rapidement, ce qui améliore le flux et la vitesse d'impression.

Ventilateur amélioré

Le ventilateur amélioré aide à refroidir le filament lorsqu'il a été extrudé de la buse. Avec une conception optimisée pour la dissipation de chaleur et une vitesse de rotation de 700 tr/min, le ventilateur refroidit rapidement les impressions, ce qui permet d'appliquer la couche suivante avec précision.

Nouvelle structure dynamique

Le modèle Kobra 2 est équipé de doubles broches métalliques et de roulements SG15 sur les axes X et Y, ce qui réduit les frottements entre les pièces mobiles et permet d'obtenir des mouvements plus fluides et plus rapides. Cela augmente la résistance à l'usure par rapport à la structure classique des roues en forme de D. Le mécanisme de mouvement à double vis sur l'axe Z est une autre caractéristique distinctive, améliorant la vitesse du mouvement sur l'axe Z, réduisant la résistance au soulèvement pendant le processus d'impression, et maintenant le niveau de l'axe X pour minimiser les lignes de couche et obtenir d'excellents résultats même à des vitesses élevées.

« Transformer rapidement vos idées en réalité grâce à l'impression 3D peut être un processus difficile, en particulier avec la vitesse des imprimantes classiques. Cependant, l'imprimante Kobra 2 a révolutionné le processus en le rendant plus accessible et plus efficace », a déclaré James Ouyang, vice-président d'Anycubic. « L'imprimante 3D peut réaliser des impressions rapides tout en conservant des résultats de haute qualité, ce qui permet aux créateurs de passer plus de temps à peaufiner leurs idées que sur le processus de production. »

Une expérience d'impression plus conviviale

Nivellement automatique du lit Anycubic LeviQ 2.0 avec Smart Z Offset

Le modèle Kobra 2 est équipé du système de nivellement automatique Anycubic LeviQ 2.0, qui comporte un système modulaire intelligent de décalage de l'axe Z permettant d'obtenir automatiquement un décalage précis en Z. Le processus de nivellement est donc facile pour les débutants.

Conception semi-assemblée :

L'imprimante Kobra 2 est livrée semi-assemblée et ne nécessite pas de soudure ou d'assemblage mécanique complexe, pour une expérience d'assemblage conviviale. Elle peut être installée en 10 minutes, même par des novices.

Écran tactile LCD coloré de 4,3 pouces :

L'interface utilisateur de l'imprimante Kobra 2 est un écran tactile LCD coloré de 4,3 pouces monté sur le côté droit de la machine. Cet emplacement permet d'accéder facilement à l'écran pendant l'impression. En outre, l'écran tactile est très réactif et facile à utiliser.

Plaque de construction en acier à ressort magnétique :

La surface texturée bloque les pièces pendant l'impression lorsqu'elles sont chaudes. Après refroidissement, les pièces glissent directement, aucun autre outil n'est requis. Ainsi, les utilisateurs peuvent facilement retirer les impressions grâce à de petits coups, même les impressions PETG les plus grandes ou les plus collantes.

Récupération en cas de coupure de courant et capteur de filament :

L'imprimante 3D Kobra 2 dispose d'une fonction de récupération en cas de coupure de courant qui reprendre l'impression à partir du point d'interruption en cas de coupure de courant inattendue. De plus, le capteur de rupture de filament, qui détecte lorsque l'imprimante est à court de filament et interrompt le processus d'impression, est un avantage supplémentaire qui permet d'éviter les erreurs d'impression.

Prix et disponibilité

L'imprimante 3D Kobra 2 sera disponible dès le 20 mai 2023 à 09 h 00 (EDT) aux États-Unis à partir de 269 $, et en Europe dès le 1er juin 2023 à 09 h 00 (CEST) à partir de 299 €. Les utilisateurs peuvent s'abonner à cette page pour connaître les dernières actualités et pourront acheter l'imprimante sur le site officiel d'Anycubic , Amazon , eBay , Walmart , et AliExpress à partir du 20 mai.

À propos d'Anycubic

Depuis sa création en 2015, Anycubic s'engage à faire avancer la technologie d'impression 3D pour qu'elle soit accessible et abordable pour les personnes de tous horizons. Nous sommes heureux de voir les gens laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité et faire de leurs idées une réalité. Anycubic est présente dans plus de 200 pays et régions depuis 2015. L'entreprise a lancé plus de 20 produits très bien accueillis, avec 3 millions d'unités vendues au cours des 7 dernières années. Ayant pour devise « Pour la liberté de faire », Anycubic continuera à apporter les meilleurs produits et technologies à tous les créateurs.

