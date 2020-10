Ao lado de Hervé Deschamps na cerimônia de posse, Séverine Frerson tornou-se oficialmente a 8ª Mestre de Adega da Perrier-Jouët

Ao final de uma série de eventos que foram transmitidos ao vivo em vários países, onde todos estavam muito emocionados, Séverine Frerson tornou-se a 8a Mestre de Adega da Maison Perrier-Jouët – a primeira mulher a tomar esta posição. Seguindo a tradição, em 15 de outubro, Hervé Deschamps deu à ela a chave do EDEN, a adega que contém os mais raros cuvées (vinhos de base) envelhecidos da Casa. Agora, será sua responsabilidade dar continuação e perpetuar o intricado estilo floral pelo qual os vinhos Perrier-Jouët são reconhecidos mundialmente.

Os convidados que participaram da cerimônia de posse desfrutaram também uma degustação excepcional de cuvées emblemáticos oferecida por Séverine Frerson e Hervé Deschamps.

Este evento marcante na história foi realizado na Maison Belle Epoque, propriedade histórica da família fundadora da Maison Perrier-Jouët. A ocasião foi celebrada também com um jantar magnífico do chef três estrelas, Pierre Gagnaire, um dos Artesãos da Natureza da Casa. A elegância dos champanhes de Pierrier-Jouët combinou com a cozinha refinada de Pierre Gagnaire.

#perrierjouet

SOBRE A MAISON PERRIER-JOUËT

Fundada em 1811 em Epernay, a Maison Perrier-Jouët é uma das casas de champanhe mais históricas da França. Distinguida e famosa por suas champanhes que revelam a verdadeira essência da uva Chardonnay, oriundas da tradição duradoura do seu savoir-faire (perícia) – uma especialidade incomparável conquistada por apenas sete Mestres de Adega desde a sua fundação. Perrier-Jouët é uma casa boutique com uma disposição familiar, influenciada notavelmente pelo amor dos fundadores à natureza e à arte – inspirações contíguas que permitem criar experiências excepcionais e momentos de maravilhamento que engradecem a vida cotidiana. Desde a colaboração com o pioneiro da Art Nouveau, Emile Gallé, em 1902, criador do design da anêmona para o cuvée de prestígio da Perrier-Jouët da Belle Epoque, Perrier-Jouët comissionou trabalho de artistas estabelecidos e emergentes, incluindo Daniel Arsham, Noé Duchaufour-Lawrance, Miguel Chevalier, Makoto Azuma, Tord Boontje, Studio Glithero e Simon Heijdens, e mais recentemente Vik Muniz, da Mischer'traxler, Ritsue Mishima, Andrew Kudless, Luftwerk e Bethan Laura Wood.

