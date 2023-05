Ao lançar o marketplace de Ordinais, a OKX Wallet se torna a primeira carteira multichain com suporte a trading BRC-20

O novo marketplace de ordinais terá suporte a mint e trading de ordinais e tokens BRC-20

A OKX Wallet tamb ém é a primeira carteira multichain com suporte à rede Lightning, tornando as transaçõ es de Bitcoin mais r á pidas e mais baratas

SÃO FRANCISCO, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A OKX, uma das maiores empresas de tecnologia Web3, acaba de anunciar o lançamento do seu marketplace de ordinais na OKX Wallet, permitindo que usuários façam mint e trading de ordinais de Bitcoin e tokens BRC-20. O lançamento do novo marketplace comprova o contínuo apoio que a OKX dá ao ecossistema Bitcoin, e fará com que a OKX Wallet seja a única carteira multichain a permitir que seus usuários façam trading e mint de ordinais, tokens BRC-20 e NFTs em mais de 60 blockchains.

De acordo com Jason Lau, Diretor de Inovação na OKX: "A OKX sempre acreditou no poder do Bitcoin e temos orgulho de sempre estarmos à frente ao levar as tecnologias do Bitcoin para um mercado mais amplo. Seja através de ordinais, BRC-20 ou Lightning, vemos o potencial dessas tecnologias à medida que ultrapassam os limites do design original e proporcionam novas possibilidades de uso. A OKX Wallet é a melhor plataforma para explorar o mundo dos tokens ordinais de Bitcoin e BRC-20, e mal podemos esperar para lançar ainda mais recursos para a comunidade."

Com o novo marketplace de ordinais você pode:

Disponível agora: visualizar e transferir ordinais

Dispon ível nesta semana: n egociar tokens BRC-20 (compra r, vender e listar)

Em breve: mintar ordina is, NFTs e tokens BRC-20

Em breve: negociar ordinais (comprar, vender e listar)

O suporte extra para Bitcoin conta ainda com:

Suporte da OKX Wallet à rede Lightning, permitindo que os usuários façam transações mais rápidas e baratas.

OKX BTC Explorer : suporte ao BRC-20, fazendo dele o primeiro explorador multichain com suporte a tokens BRC-20. Agora, os usuários já podem validar suas transações BRC-20 diretamente da fonte em tempo real

Suporte ao staking de $STX (Bitcoin Camada-2) e tokens BRC-20

A OKX Wallet é a primeira carteira Web3 multichain a utilizar a tecnologia de computação multipartidária (MPC), que aumenta a segurança ao eliminar um único ponto de falha e facilita, para o usuário, a recuperação do acesso aos ativos em casos de emergência. Seguindo a filosofia do Bitcoin de "'se não são suas chaves, não são suas moedas", é uma carteira verdadeiramente descentralizada e de autocustódia, em que todas as transações e tokens estão na cadeia.

A OKX estará presente na Bitcoin Builders, a primeira conferência focada no ecossistema de Camada 2 do Bitcoin, no dia 17 de maio em Miami, onde o Diretor de Inovação Jason Lau será um dos palestrantes em um painel ao lado de outras lideranças do setor. A OKX anunciará mais suporte para o protocolo e comunidade do Bitcoin em breve.

Sobre a OKX

A OKX é uma empresa de tecnologia líder mundial na construção do futuro da Web3. Conhecida como a mais rápida e confiável plataforma de negociação de criptomoedas para investidores em todo o mundo, a exchange de cripto da OKX é a segunda maior a nível mundial em volume de negociação.

Dentre as principais soluções de autocustódia da OKX, está a OKX Wallet, que dá aos usuários um maior controle sobre seus ativos enquanto expande o acesso a DEXs, mercados NFT, DeFi, GameFi e milhares de dApps.

A OKX tem como parceiros algumas das principais marcas e atletas do mundo, tais como o atual campeão da Premier League Manchester City F.C., a equipe de F1 McLaren, o Festival de Tribeca, o jogador de golfe Ian Poulter, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo.

Devido ao seu comprometimento com a transparência e segurança, a OKX publica sua Prova de Reservas mensalmente.

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso app ou acesse: https://www.okx.com/pt-br

ESTE ANÚNCIO É OFERECIDO SOMENTE PARA FINS INFORMATIVOS. ELE NÃO TEM O OBJETIVO DE FORNECER QUALQUER TIPO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, TRIBUTÁRIA OU JURÍDICA, NEM DEVE SER INTERPRETADO COMO UMA SUGESTÃO DE COMPRA, VENDA OU ACÚMULO DE ATIVOS DIGITAIS. ATIVOS DIGITAIS, INCLUSIVE MOEDAS ESTÁVEIS, ENVOLVEM UM ALTO NÍVEL DE RISCO, PODENDO SOFRER FORTES OSCILAÇÕES E ATÉ MESMO PERDER TODO O SEU VALOR. A OKX NÃO É REGULAMENTADA PELA FCA, PORTANTO, PROTEÇÕES COMO O SERVIÇO DE MEDIAÇÕES FINANCEIRAS OU O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS. CONSIDERE CUIDADOSAMENTE O SEU CONHECIMENTO SOBRE CRIPTOMOEDAS E SE NEGOCIAR OU ACUMULAR ATIVOS DIGITAIS É ADEQUADO PARA VOCÊ CONSIDERANDO A SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA. O VALOR DOS SEUS ATIVOS DIGITAIS, INCLUSIVE MOEDAS ESTÁVEIS, PODE SUBIR OU CAIR, E OS LUCROS PODEM ESTAR SUJEITOS AO IMPOSTO SOBRE GANHO DE CAPITAL. DESEMPENHOS PASSADOS NÃO GARANTEM RESULTADOS FUTUROS. PROCURE SEU ASSESSOR JURÍDICO/FISCAL/FINANCEIRO E BUSQUE ORIENTAÇÃO CONSIDERANDO AS SUAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS.

