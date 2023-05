La OKX Wallet es la primera billetera multicadena en admitir las operaciones de trading con BRC-20 gracias al lanzamiento del mercado de Ordinals

El nuevo mercado de Ordinals permitirá mintear y hacer trading con Ordinals y tokens BRC-20

La Billetera OKX también es la primera billetera multicadena en admitir la Lightning Network (LN), lo que permite realizar transacciones con Bitcoin más rápidas y a menor costo

SAN FRANCISCO, 16 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- OKX, una compañía líder en tecnología Web3, ha anunciado hoy que pronto lanzará el mercado de Ordinals en la OKX Wallet, lo que permitirá a los usuarios mintear y hacer trading con Ordinals y tokens BRC-20 de Bitcoin. El lanzamiento del nuevo mercado de Ordinals pone de manifiesto el continuo apoyo de OKX al ecosistema Bitcoin y convertirá a la OKX Wallet en la única billetera multicadena con la que los usuarios podrán mintear y hacer trading con Ordinals, tokens BRC-20 y NFT en más de 60 blockchains utilizando una única plataforma.

Jason Lau, director de innovación de OKX, afirmó: "OKX siempre creyó en el poder de Bitcoin y estamos orgullosos de ser los pioneros en implementar su tecnología en un mercado más amplio. Tanto en los Ordinals, en los BRC-20, como en la Lighning Network, vemos un gran potencial tecnológico que expande el espacio de diseño y crea nuevos casos de uso. La OKX Wallet es la mejor forma de explorar el mundo de los Ordinals de Bitcoin y los tokens BRC-20. ¡Y no podemos esperar a lanzar nuevas opciones para la comunidad!".

El nuevo mercado de Ordinals incluye:

Disponible : ver y transferir Ordinals

Disponible esta semana: trading con tokens BRC-20 (comprar, vender y listar)

Muy pronto: creación de NFT de inscripción en Ordinals y tokens BRC-20

Muy pronto: trading con Ordinals (comprar, vender y listar)

La compatibilidad adicional para Bitcoin incluye:

La OKX Wallet admitirá Lightning Network, lo que permitirá hacer transacciones con Bitcoin más rápidas y a menor costo.

El explorador de BTC en OKLink es compatible con BRC-20, lo que lo convierte en el primer explorador multicadena compatible con los tokens BRC-20. Ahora los usuarios pueden validar sus transacciones BRC-20 directamente desde la fuente en tiempo real.

Posibilidad de hacer staking con $STX (capa 2 de Bitcoin) y tokens BRC-20

La OKX Wallet es la primera billetera multicadena web3 en usar la tecnología de computación multiparte (MPC), lo cual mejora la seguridad al eliminar un único punto de fallo y facilitar al usuario el acceso a sus activos en caso de emergencia. Siguiendo la filosofía de Bitcoin "si no son tus llaves, no son tus monedas", OKX Wallet es una billetera verdaderamente descentralizada y de autocustodia en la que todas las transacciones y los tokens están on-chain.

OKX asistirá a Bitcoin Builders, la primera conferencia centrada en el ecosistema de capa 2 de Bitcoin. El evento tendrá lugar el 17 de mayo en Miami, donde el director de innovación, Jason Lau, intervendrá en un debate junto a otros líderes del sector. OKX anunciará próximamente su apoyo al protocolo y a la comunidad Bitcoin.

Sobre OKX

OKX es una compañía tecnológica líder en su sector, que persigue construir el futuro de la web3. Considerada una de las plataformas de trading cripto más rápida y de mayor confianza por los inversores y traders profesionales de todo el mundo, OKX es el segundo mayor exchange cripto del mundo en volumen de trading.

Las soluciones de custodia propia de OKX incluyen la OKX Wallet, compatible con web3 y que permite a los usuarios un mayor control de sus activos, expandiendo su acceso a DEX, mercados NFT, DeFi, GameFi y miles de dapps.

OKX se ha asociado con varias marcas y deportistas de primer nivel: el Festival de Cine Tribeca, el campeón de la liga de fútbol inglesa Manchester City F.C., el equipo de Fórmula 1 McLaren, el golfista Ian Poulter, el medallista olímpico Scotty James y el piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo.

OKX está comprometido con la transparencia y la seguridad, y publica su Proof of Reserves cada mes.

Para obtener más información sobre OKX, descarga nuestra app o visita: okx.com/es-la

ESTE ANUNCIO TIENE LUGAR ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS. NO PRETENDE CONSTITUIR NINGÚN TIPO DE CONSEJO LEGAL, FISCAL, NI DE INVERSIÓN, NI DEBE SER CONSIDERADA UNA OFERTA PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER ACTIVOS DIGITALES. LOS FONDOS DE ACTIVOS DIGITALES, INCLUYENDO STABLECOINS, CONLLEVAN UN GRAN NIVEL DE RIESGO, PUEDEN PRESENTAR GRANDES FLUCTUACIONES, E INCLUSO PUEDEN LLEGAR A PERDER SU VALOR. OKX NO ESTÁ REGULADA POR LA FCA, POR LO QUE PROTECCIONES TALES COMO LA DEL SERVICIO DE DEFENSOR DEL PUEBLO FINANCIERO O EL ESQUEMA DE COMPENSACIÓN DE SERVICIOS NO ESTÁN DISPONIBLES. DEBERÍAS CONSIDERAR CON ATENCIÓN SI EL OPERAR O MANTENER ACTIVOS DIGITALES ES CONVENIENTE PARA TI EN FUNCIÓN DE TU CONDICIÓN FINANCIERA. EL VALOR DE TUS ACTIVOS DIGITALES, INCLUYENDO LAS STABLECOINS, PUEDE AUMENTAR O DISMINUIR, Y LOS BENEFICIOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A IMPUESTOS POR GANANCIAS DE CAPITAL. COMPORTAMIENTOS PASADOS NO INDICAN RESULTADOS FUTUROS. POR FAVOR, CONSULTA CON TU PROFESIONAL DE INVERSIÓN, FISCAL O LEGAL SOBRE CUALESQUIERA CUESTIONES RELATIVAS A TUS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS.

