Aokah identifica las tendencias que están transformando los centros de capacidades globales

Aokah, junto con otros líderes de la industria, identifican cinco tendencias que están transformando los centros de capacidades globales

A medida que los Centros de Capacidades Globales (GCC, por sus siglas en inglés) se convierten en activos estratégicos para las empresas, la capacidad de Globalizar el Trabajo con Confianza™ se perfila como la capacidad definitoria para la próxima década.

NUEVA YORK, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En la última década, los Centros de Capacidades Globales (GCC) han experimentado una transformación fundamental, evolucionando de centros de arbitraje de costes a centros de innovación, aceleradores de tecnología y socios comerciales estratégicos. El mercado refleja este dinamismo: solo en India existen 2.117 GCC que emplean a 2,36 millones de profesionales y generan casi 98.400 millones de dólares en ingresos anuales, con más de 506 empresas incluidas en la lista Forbes Global 2000 que operan centros en el país (Nasscom).

Sin embargo, a medida que las ambiciones han crecido, también lo ha hecho la complejidad de la ejecución. Los líderes empresariales de hoy gestionan carteras más amplias, se enfrentan a grupos de interés más exigentes y a mayores expectativas en cuanto a resultados empresariales medibles. La decisión está tomada. La dirección está definida. Lo que distingue a los líderes del resto es lo que sucede después.

Más del 72 % de los nuevos GCC experimentan retrasos en la entrega de materiales o sobrecostes durante los primeros 24 meses. Esto no es un problema de talento ni de ubicación. Es un problema del sistema, y es el problema que Aokah creó para resolver.

"Los GCC han dado pasos de gigante en la última década, pasando de ser centros de apoyo administrativo a auténticos centros de innovación y transformación. Lo que distingue a los líderes del resto hoy en día no es la ambición, sino la sabiduría para planificar bien, la experiencia para ejecutar con coherencia y el sistema para mantenerlo. Eso es lo que significa en la práctica Globalizar el Trabajo con Confianza™".

— Atul Vashistha

presidente y consejero delegado de Aokah

Cinco tendencias que están dando forma a la transformación de las capacidades globales

1. Los modelos operativos basados en IA pasan de la fase piloto a la escala empresarial

Los GCC ya no experimentan con la IA. La están integrando en la ingeniería de software, las finanzas, los recursos humanos, el análisis de datos y las operaciones con clientes. Ahora, la presión recae sobre los líderes para que pasen de soluciones puntuales a una adopción a nivel empresarial con un valor cuantificable.

Los datos confirman que el cambio es estructural, no incremental. El 83 % de los GCC ya invierten en IA generativa, y el 58 % invierten en IA de agente, mientras que otro 29 % planea ampliar su implementación en el próximo año. A nivel mundial, cerca de tres cuartas partes de las empresas planean implementar IA agente en los próximos dos años. Las organizaciones que consideren la IA como una capacidad estratégica, en lugar de una herramienta departamental, marcarán la pauta para la siguiente fase de la evolución de los GCC.

El 83 % de los GCC están invirtiendo actualmente en GenAI. El 58 % invierte en IA agente, y otro 29 % planea ampliar su inversión en este ámbito durante el próximo año. — Encuesta EY India GCC Pulse, 2025

Aproximadamente el 75 % de las empresas a nivel mundial planean implementar IA agente en los próximos dos años. — Informe de Deloitte sobre el estado de la IA en la empresa, enero de 2026 (3.235 líderes, 24 países)

"El 83 % de los GCC ya invierten en IA generativa (GenAI), pero solo el 21 % cuenta con un modelo de gobernanza maduro para gestionarla de forma responsable. Es precisamente en esta brecha donde se definirá el valor y el riesgo de la próxima década. Como inversores, este es precisamente el tipo de cambio estructural al que queremos estar expuestos, y es la razón por la que nuestra confianza en Aokah sigue creciendo. No se limitan a seguir la ola de la IA, sino que están construyendo el sistema que las empresas necesitan para aprovecharla al máximo".

— Veda Iyer

directora global de Marketing, directora de Hiperescaladores y Alianzas Estratégicas, directora de Ventas para la región Asia-Pacífico de Mphasis

2. La gobernanza basada en resultados sustituye a la presentación de informes de actividad

Los modelos de gobernanza tradicionales, centrados en actualizaciones de estado y seguimiento de hitos, están dando paso a marcos de trabajo orientados al impacto empresarial y la generación de valor. Los líderes empresariales exigen visibilidad sobre lo que funciona y análisis en tiempo real sobre si las iniciativas de transformación están aportando el valor prometido al negocio.

La brecha de gobernanza es real y cada vez mayor. Solo el 21 % de las organizaciones cuenta con un modelo de gobernanza maduro para la IA con agentes, incluso con una rápida expansión de su implementación. Casi la mitad de las organizaciones (48 %) afirma haber introducido la IA sin rediseñar los flujos de trabajo ni los roles en los que se integra, y solo el 12 % reporta un rediseño a gran escala con un nuevo modelo operativo. Este cambio exige nuevas métricas, nuevas conversaciones y una relación fundamentalmente diferente entre el liderazgo de GCC y la empresa.

A pesar de la aceleración en su adopción, solo el 21 % de las organizaciones cuenta con un modelo de gobernanza maduro para agentes de IA autónomos. — Informe de Deloitte sobre el estado de la IA en la empresa, 2026

El 48 % de las organizaciones ha implementado IA sin rediseñar los flujos de trabajo ni los roles en los que se integra. Solo el 12 % reporta rediseños a gran escala. — Informe de mercado del Instituto de IA de Deloitte, 2026 (3.700 profesionales)

3. Los centros de capacidades globales evolucionan hasta convertirse en motores de transformación empresarial

El modelo de centro de entrega está dando paso a algo mucho más estratégico. Los GCC se posicionan cada vez más como catalizadores de la transformación empresarial, desempeñando un papel central en la innovación, la gestión del cambio y el desarrollo de capacidades a largo plazo.

La evidencia ya no se limita a anécdotas. Más de la mitad de los Centros de Capacidades Globales (GCC) de la India (52 %) comparten la responsabilidad de las decisiones globales, y el 45 % lidera la estrategia global desde la India. Dos tercios de los GCC (67 %) están creando equipos de innovación y programas de incubación específicos para generar, probar y globalizar ideas. A los GCC más consolidados ya no se les pregunta qué entregan, sino qué hacen posible.

El 52 % de los centros GCC de la India comparten la responsabilidad de las decisiones globales. El 45 % lidera la estrategia global desde la India. — Encuesta EY India GCC Pulse, 2025

El 67 % de los GCC están creando equipos de innovación y programas de incubación específicos para generar, probar y globalizar ideas procedentes de la India. — Encuesta EY India GCC Pulse, 2025

"Lo que observo actualmente en el sector de los GBS es que los Centros de Capacidades Globales (GCC) se están convirtiendo en los aceleradores de IA para sus empresas, al reunir un conjunto único de talento, conocimiento de datos, habilidades tecnológicas avanzadas y operaciones de procesos de negocio a gran escala. Esto posiciona a estos GCC como el principal acelerador de IA para las empresas, con un impacto real en los resultados financieros de sus compañías".

— Robert Weltevreden

líder de Servicios Empresariales Globales y miembro del Consejo de Administración de Aokah

4. La colaboración entre humanos e IA redefine la estrategia de la fuerza laboral

La fuerza laboral actual del GCC combina una profunda experiencia sectorial con capacidades habilitadas por la IA. Las organizaciones líderes están invirtiendo en la capacitación, nuevos modelos operativos y métodos de trabajo que potencian el juicio humano mediante la tecnología, en lugar de simplemente automatizar tareas. La estrategia de talento ya no se trata solo de contratar a las personas adecuadas, sino de crear los equipos idóneos de humanos e IA.

La urgencia se evidencia en una importante desconexión: el 84 % de las empresas no ha rediseñado los puestos de trabajo para adaptarse a la IA, a pesar de las altas expectativas de automatización y el creciente despliegue. Los líderes empresariales identifican la falta de cualificaciones de los trabajadores como la principal barrera para integrar la IA en los flujos de trabajo actuales. Las organizaciones que aborden esta brecha primero obtendrán una clara ventaja en cuanto a talento y rendimiento.

El 84 % de las empresas no ha rediseñado los puestos de trabajo ni la naturaleza del trabajo en función de las capacidades de la IA, a pesar de las altas expectativas de automatización. — Informe de Deloitte sobre el estado de la IA en la empresa, 2026

Barrera n° 1: La falta de cualificaciones de los trabajadores es la principal barrera para integrar la IA en los flujos de trabajo existentes, según los líderes empresariales encuestados. — Informe de Deloitte sobre el estado de la IA en la empresa, 2026

5. La confianza en los resultados se convierte en el principal factor diferenciador competitivo

A medida que los programas de transformación aumentan en escala y complejidad, las organizaciones que liderarán serán aquellas capaces de ejecutarlos de forma consistente, manteniendo la visibilidad de los riesgos, las dependencias y los resultados en cada etapa del proceso. El ritmo acelerado del cambio está generando una vulnerabilidad sistémica: el 78 % de los líderes tecnológicos afirma que la adopción de la IA está superando la capacidad de sus organizaciones para gestionar el negocio de forma eficaz.

El análisis de Aokah de más de 300 programas de globalización reveló que más del 72 % de los nuevos proyectos de GCC sufren retrasos significativos o sobrecostes durante los primeros 24 meses. Estos no son casos aislados; son la norma cuando no existe una inteligencia de ejecución estructurada. Globalizar el trabajo con confianza ya no es solo un objetivo, sino un requisito operativo indispensable que distingue a las organizaciones que crecen eficazmente de aquellas que se estancan.

El 78 % de los líderes tecnológicos afirma que la adopción de la IA está superando la capacidad de sus organizaciones para gestionar eficazmente el negocio. — Encuesta EY Technology Pulse, febrero de 2026 (500 líderes empresariales de EE.UU.)

Más del 72 % de las nuevas construcciones de GCC experimentan retrasos en la entrega de materiales o sobrecostes durante los primeros 24 meses. — Análisis de Aokah de más de 300 programas de GCC

Un nuevo estándar para la globalización empresarial

El marco de trabajo Five Wisdoms℠ de Aokah, desarrollado a partir de más de veinte años de experiencia en más de 300 programas de globalización, ofrece a los líderes empresariales un método estructurado y probado para gestionar cada etapa del proceso de globalización. Desde la exploración y la configuración hasta la optimización y el rendimiento sostenido, Aokah combina conocimientos propios con la orientación de expertos para ayudar a las organizaciones a avanzar con mayor rapidez, evitar errores costosos y construir GCC que cumplan con sus objetivos estratégicos.

"La pregunta que se hacen las empresas ha cambiado. Ya no se trata de si globalizar el trabajo, sino de cómo hacerlo de forma que genere verdadera confianza para el consejo de administración, para la empresa y para los equipos que lo implementan sobre el terreno. Ese es el estándar que nos exigimos y el que ayudamos a alcanzar a nuestros clientes".

— Atul Vashistha

presidente y consejero delegado de Aokah

Acerca de Aokah

Aokah brinda a las empresas el sistema, la experiencia y la sabiduría para Globalizar el trabajo con Confianza™. Construido sobre el marco de las Cinco Sabidurías℠ y basado en más de 300 programas de globalización, Aokah ayuda a los líderes empresariales a explorar, construir y optimizar GCC que brinden resultados comerciales medibles y sostenibles.

Aprenda más en www.aokah.com

Fuentes

- Nasscom-Zinnov GCC Value Orbit Report, año fiscal 2026

- EY India GCC Pulse Survey 2025 (publicado en noviembre de 2025)

- Deloitte State of AI in the Enterprise, January 2026 (3.235 líderes empresariales y de TI, 24 países)

- Deloitte AI Institute Pulse Check Series, 2026 (3.700 profesionales)

- EY Technology Pulse Poll, February 2026 (500 líderes empresariales estadounidenses)

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