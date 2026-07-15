Aokah und Branchenführer identifizieren fünf Trends, die globale Global Capability Centers (Kompetenzzentren) neu gestalten

Da sich Global Capability Centers (GCCs) zu strategischen Unternehmenswerten entwickeln, kristallisiert sich die Fähigkeit, Arbeit souverän zu globalisieren (Globalize Work with Confidence™), als entscheidende Kompetenz für das kommende Jahrzehnt heraus.

NEW YORK, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Im vergangenen Jahrzehnt haben Global Capability Centers (GCCs) einen grundlegenden Wandel durchlaufen und sich von Zentren zur Kostennutzung zu Innovationszentren, Technologiebeschleunigern und strategischen Geschäftspartnern entwickelt Der Markt spiegelt diese Dynamik wider: Allein in Indien sind mittlerweile 2.117 GCCs ansässig, die 2,36 Millionen Fachkräfte beschäftigen und einen Jahresumsatz von fast 98,4 Milliarden US-Dollar erwirtschaften; dabei betreiben mehr als 506 Unternehmen aus der Liste der Forbes Global 2000 Zentren im Land (Nasscom).

Doch mit den wachsenden Ambitionen hat auch die Komplexität der Umsetzung zugenommen. Führungskräfte in Unternehmen müssen sich heute mit umfangreicheren Portfolios, anspruchsvolleren Stakeholdern und höheren Erwartungen an messbare Geschäftsergebnisse auseinandersetzen. Die Entscheidung ist gefallen. Die Richtung ist vorgegeben. Was Führungskräfte von den anderen unterscheidet, ist das, was als Nächstes geschieht.

Mehr als 72 % der neu errichteten GCCs verzeichnen innerhalb der ersten 24 Monate erhebliche Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen. Das ist weder ein Problem des Personals noch ein Standortproblem. Es ist ein Systemproblem – und genau dieses Problem soll Aokah lösen.

„GCCs haben in den letzten zehn Jahren erhebliche Fortschritte gemacht und sich von reinen Backoffice-Einrichtungen zu echten Innovations- und Transformationszentren entwickelt. Was die Marktführer heute von den anderen unterscheidet, ist nicht ihr Ehrgeiz. Es ist die Weisheit, gut zu planen, das Fachwissen, konsequent umzusetzen, und das System, dies aufrechtzuerhalten. Das bedeutet Globalizing Work with Confidence™ in der Praxis."

— Atul Vashistha

Vorstandsvorsitzender und CEO von Aokah

Fünf Trends, die die Transformation globaler Kompetenzen prägen

1. KI-orientierte Betriebsmodelle wandeln sich vom Pilotprojekt zum unternehmensweiten Einsatz

GCCs experimentieren nicht mehr nur mit KI. Sie integrieren sie in den Bereichen Softwareentwicklung, Finanzen, Personalwesen, Analytik und Kundenbetreuung. Die Führungskräfte stehen nun unter dem Druck, von Einzellösungen zu einer unternehmensweiten Einführung mit messbarem Nutzen überzugehen.

Die Daten bestätigen, dass es sich um einen strukturellen und keinen schrittweisen Wandel handelt. 83 % der GCCs investieren bereits in generative KI, und 58 % investieren derzeit in agentenbasierte KI, wobei weitere 29 % planen, diese im nächsten Jahr auszuweiten. Weltweit planen fast drei Viertel der Unternehmen, agentenbasierte KI innerhalb von zwei Jahren einzuführen. Unternehmen, die KI als strategische Kompetenz und nicht als abteilungsspezifisches Werkzeug betrachten, werden das Tempo für die nächste Phase der GCC-Entwicklung vorgeben.

83 % der GCCs investieren derzeit in generative KI. 58 % investieren heute in agentenbasierte KI, weitere 29 % planen, den Einsatz innerhalb des Jahres auszuweiten. — EY India GCC Pulse Survey, 2025

~75 % der Unternehmen weltweit planen, innerhalb von zwei Jahren agentenbasierte KI einzuführen. — Deloitte: „State of AI in the Enterprise", Januar 2026 (3.235 Führungskräfte, 24 Länder)

„83 % der GCCs investieren bereits in GenAI, doch nur 21 % verfügen über ein ausgereiftes Governance-Modell, um diese verantwortungsvoll zu verwalten. In dieser Lücke wird sich entscheiden, wo im nächsten Jahrzehnt der Mehrwert – und das Risiko – liegen werden. Als Investor ist das genau die Art von strukturellem Wandel, an dem wir teilhaben wollen, und genau deshalb wächst unser Vertrauen in Aokah stetig weiter. Sie jagen nicht der KI-Welle hinterher. Sie bauen das System auf, das Unternehmen benötigen, um diese Welle erfolgreich zu meistern."

— Veda Iyer

, Global Chief Marketing Officer sowie Leiterin Hyperscalers & Strategic Partnerships und Leiterin Vertrieb – APAC, Mphasis

2. Ergebnisorientierte Governance ersetzt die Berichterstattung über Aktivitäten

Traditionelle Governance-Modelle, die auf Status-Updates und der Verfolgung von Meilensteinen basieren, weichen Rahmenwerken, bei denen geschäftliche Auswirkungen und die Realisierung von Mehrwert im Mittelpunkt stehen. Führungskräfte in Unternehmen verlangen Transparenz darüber, was funktioniert, sowie Echtzeit-Einblicke darüber, ob Transformationsinitiativen den dem Unternehmen versprochenen Mehrwert liefern.

Die Governance-Lücke ist real und wird immer größer. Nur 21 % der Unternehmen verfügen über ein ausgereiftes Governance-Modell für agentenbasierte KI, obwohl der Einsatz rasant zunimmt. Fast die Hälfte der Unternehmen (48 %) gibt an, KI eingeführt zu haben, ohne die damit verbundenen Arbeitsabläufe oder Rollen neu zu gestalten, und nur 12 % berichten von einer umfassenden Neugestaltung auf der Grundlage eines neuen Betriebsmodells. Dieser Wandel erfordert neue Kennzahlen, neue Gespräche und eine grundlegend andere Beziehung zwischen der GCC-Führung und dem Unternehmen.

Nur 21 % der Unternehmen verfügen über ein ausgereiftes Governance-Modell für autonome KI-Agenten, obwohl sich deren Einführung beschleunigt. — Deloitte State of AI in the Enterprise, 2026

48 % der Unternehmen haben KI eingeführt, ohne die Arbeitsabläufe oder Rollen, in denen sie zum Einsatz kommt, neu zu gestalten. Nur 12 % berichten von einer Neugestaltung in großem Maßstab. — Deloitte AI Institute Pulse Check, 2026 (3.700 Fachkräfte)

3. Globale Kompetenzzentren entwickeln sich zu Motoren der Unternehmenstransformation

Das Modell der Lieferzentren weicht einem weitaus strategischeren Ansatz. GCCs werden zunehmend als Katalysatoren für unternehmensweite Transformation positioniert und spielen eine zentrale Rolle bei Innovation, Veränderungsmanagement und dem langfristigen Aufbau von Kompetenzen.

Die Belege dafür gehen mittlerweile über Anekdoten hinaus. Mehr als die Hälfte der Global Capability Centers in Indien (52 %) trägt Mitverantwortung für globale Entscheidungen, und 45 % treiben die globale Strategieführung von Indien aus voran. Zwei Drittel der GCCs (67 %) richten spezielle Innovationsteams und Inkubationsprogramme ein, um Ideen zu generieren, zu testen und global zu verbreiten. Die ausgereiftesten GCCs werden nicht mehr danach gefragt, was sie liefern. Man fragt sie, was sie ermöglichen.

52 % der indischen GCC-Zentren tragen gemeinsame Verantwortung für globale Entscheidungen. 45 % treiben die globale strategische Führung von Indien aus voran. – EY India GCC Pulse Survey, 2025

67 % der GCCs richten spezielle Innovationsteams und Inkubationsprogramme ein, um Ideen von Indien aus zu entwickeln, zu testen und global zu verbreiten. – EY India GCC Pulse Survey, 2025

„Was ich derzeit in der GBS-Branche beobachte, ist, dass Global Capability Centers (GCCs) zu KI-Beschleunigern für ihre Unternehmen werden, da sie eine einzigartige Kombination aus Talenten, Datenkompetenz, fundierten technologischen Fähigkeiten und Geschäftsprozessabläufen in großem Maßstab vereinen. Dadurch sind diese GCCs ideal positioniert, um DER KI-Beschleuniger des Unternehmens zu sein, mit echten Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn ihres Unternehmens."

— Robert Weltevreden

, Leiter des Bereichs Global Business Services bei und Vorstandsmitglied von Aokah

4. Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI definiert die Personalstrategie neu

Die Belegschaft der GCCs vereint heute fundiertes Fachwissen mit KI-gestützten Fähigkeiten. Führende Unternehmen investieren in Umschulungen, neue Betriebsmodelle und Arbeitsweisen, die das menschliche Urteilsvermögen durch Technologie verstärken, anstatt Aufgaben lediglich zu automatisieren. Bei der Talentstrategie geht es nicht mehr nur darum, die richtigen Mitarbeiter einzustellen. Es geht darum, die richtigen Mensch-KI-Teams aufzubauen.

Die Dringlichkeit wird durch eine erhebliche Diskrepanz verdeutlicht: 84 % der Unternehmen haben ihre Stellen nicht neu gestaltet, um KI zu integrieren, trotz hoher Automatisierungserwartungen und zunehmendem Einsatz. Führungskräfte in Unternehmen identifizieren unzureichende Mitarbeiterkompetenzen als das größte Hindernis für die Integration von KI in aktuelle Arbeitsabläufe. Die Unternehmen, die diese Lücke als Erste schließen, werden einen klaren Vorteil in Bezug auf Talente und Leistung erlangen.

84 % der Unternehmen haben ihre Stellen oder die Art der Arbeit nicht im Hinblick auf KI-Fähigkeiten neu gestaltet, obwohl die Erwartungen an die Automatisierung hoch sind. — Deloitte State of AI in the Enterprise, 2026

Hindernis Nr. 1: Unzureichende Qualifikationen der Mitarbeiter sind laut den befragten Führungskräften das größte Hindernis für die Integration von KI in bestehende Arbeitsabläufe. — Deloitte State of AI in the Enterprise, 2026

5. Das Vertrauen in die Ergebnisse wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil

Da Transformationsprogramme an Umfang und Komplexität zunehmen, werden jene Unternehmen führend sein, die in der Lage sind, Projekte konsequent umzusetzen und gleichzeitig in jeder Phase des Prozesses den Überblick über Risiken, Abhängigkeiten und Ergebnisse zu behalten. Das rasante Tempo des Wandels führt zu systemischen Risiken: 78 % der Technologieführer geben an, dass die Einführung von KI die Fähigkeit ihres Unternehmens übersteigt, das Geschäft effektiv zu steuern.

Eine Analyse von Aokah zu über 300 Globalisierungsprogrammen ergab, dass mehr als 72 % der neuen GCC-Projekte innerhalb der ersten 24 Monate mit erheblichen Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen konfrontiert sind. Dies sind keine Ausnahmen; sie sind die Regel, wenn es an strukturierter Umsetzungsintelligenz mangelt. Globalizing Work with Confidence™ ist nicht mehr nur ein Ziel. Es ist eine notwendige betriebliche Anforderung, die Unternehmen, die effektiv wachsen, von denen unterscheidet, die auf der Stelle treten.

78 % der Führungskräfte im Technologiebereich geben an, dass die Einführung von KI die Fähigkeit ihres Unternehmens übertrifft, das Geschäft effektiv zu steuern. — EY Technology Pulse Poll, Februar 2026 (500 US-Unternehmensführer)

Mehr als 72 % neuer GCC-Projekte verzeichnen innerhalb der ersten 24 Monate erhebliche Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen. — Aokah-Analyse von über 300 GCC-Programmen

Ein neuer Standard für die Globalisierung von Unternehmen

Das Five-Wisdoms℠-Framework von Aokah, das auf über zwanzig Jahren Erfahrung mit mehr als 300 Globalisierungsprogrammen basiert, bietet Führungskräften eine strukturierte, bewährte Methode, um jede Phase des Globalisierungsprozesses zu meistern. Von der Sondierung und Einrichtung bis hin zur Optimierung und nachhaltigen Leistungsfähigkeit kombiniert Aokah eigene Erkenntnisse mit fachkundiger Beratung, um Unternehmen dabei zu helfen, schneller voranzukommen, kostspielige Fehler zu vermeiden und globale Kompetenzzentren (GCCs) aufzubauen, die ihre strategischen Ziele erfüllen.

„Die Frage, die sich Unternehmen stellen, hat sich gewandelt. Es geht nicht mehr darum, ob Arbeit globalisiert werden soll. Es geht darum, wie man dies so umsetzt, dass echtes Vertrauen entsteht – für den Vorstand, für das Unternehmen und für die Teams, die vor Ort die Umsetzung vorantreiben. Das ist der Maßstab, an dem wir uns messen, und der Maßstab, den wir unseren Kunden helfen zu erreichen."

— Atul Vashistha

Vorstandsvorsitzender und CEO von Aokah

Informationen zu Aokah

Aokah bietet Unternehmen das System, das Fachwissen und die Weisheit, um zu Globalize Work with Confidence™. Aufbauend auf dem Five-Wisdoms℠-Rahmenwerk und gestützt auf über 300 Globalisierungsprogramme unterstützt Aokah Führungskräfte dabei, GCCs zu erkunden, aufzubauen und zu optimieren, die messbare, nachhaltige Geschäftsergebnisse liefern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aokah.com

Quellen

– Nasscom-Zinnov GCC Value Orbit Report, Geschäftsjahr 2026

– EY India GCC Pulse Survey 2025 (veröffentlicht im November 2025)

– Deloitte State of AI in the Enterprise, Januar 2026 (3.235 Führungskräfte aus Wirtschaft und IT, 24 Länder)

- Deloitte AI Institute Pulse Check Series, 2026 (3.700 Fachkräfte)

- EY Technology Pulse Poll, Februar 2026 (500 US-Unternehmensleiter)

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