Aokah réduit de 10 semaines à moins d'une semaine la sélection du site d'implantation d'un GCC pour les entreprises du Fortune 500 et obtient la désignation HFS Hot Tech pour son modèle Services-as-Software reposant sur l'IA

HFS Research désigne Aokah comme un acteur précurseur dans l'évolution du conseil en GCC, passant de cycles de conseil de plusieurs semaines à une analyse décisionnelle pilotée par l'IA en quelques heures, s'appuyant sur de rares cas concrets de déploiement en entreprise et sur la seule plateforme de services du marché exclusivement consacrée aux GCC Services-as-Software

NEW YORK, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lorsque le responsable des services commerciaux mondiaux d'un fabricant de produits chimiques figurant au classement Fortune 500 a eu besoin de tester en temps réel les choix d'implantation des GCC et de satisfaire aux exigences du directeur financier concernant les coûts, il a fait appel à Aokah. Ce qui aurait nécessité 10 semaines de travail de la part d'un consultant a été réalisé en moins d'une semaine. Ce résultat, documenté et vérifié par le cabinet d'analyse indépendant HFS Research, a valu à Aokah la désignation HFS Hot Tech Vendor pour l'année 2026.

HFS Research, l'un des plus importants cabinets de recherche et de conseil au monde, a choisi Aokah parmi un ensemble compétitif de fournisseurs de technologies émergentes en s'appuyant sur cinq critères : le caractère distinctif de l'offre, la solidité de l'écosystème, l'impact sur les clients, la situation financière et l'impact mesurable sur la catégorie Services-as-Software. Aokah a été reconnue comme « l'un des premiers fournisseurs à s'attaquer au goulot d'étranglement du conseil en GCC » en remplaçant le conseil mobilisant d'importantes ressources humaines par une plateforme d'intelligence d'exécution fondée sur l'IA.

« Le marché du conseil en implantation des GCC passe actuellement d'un cycle de décision long de plusieurs semaines basé sur le conseil à un cycle de quelques heures basé sur les données et l'IA. Aokah est le premier à s'engager dans cette voie ». - HFS Research, 2026

Le problème qu'Aokah était destinée à résoudre

La demande mondiale de centres de capacités mondiaux (GCC) a augmenté rapidement, avec plus de 1 800 GCC opérant rien qu'en Inde, et une plus forte accélération dans la région LATAM, en Europe de l'Est et en Asie du Sud-Est. Pourtant, la manière dont les entreprises mettent en place les GCC n'a pas suivi le même rythme. Plus de 72 % des nouvelles constructions de GCC subissent des retards matériels ou dépassent les coûts prévus au cours des 24 premiers mois, en raison de la fragmentation des modèles de conseil, d'une prise de décision manuelle et de la complexité de l'exécution qui dépasse les capacités de conseil.

Aokah a été fondée pour mettre fin à cette faille d'exécution. Sa plateforme fondée sur l'IA comprime chaque phase du cycle de vie des GCC, de l'exploration stratégique à la mise en service et à l'optimisation, remplaçant ainsi des semaines d'analyses lourdes de conseils par une intelligence d'exécution portée par la plateforme.

Ce que fait la plateforme

La plateforme d'Aokah s'adapte directement au cycle de vie des GCC grâce à trois modules de base :

Explorer : Analyse de l'implantation des GCC et modélisation de rentabilité alimentées par l'IA. Couvre les coûts, la disponibilité des talents, les infrastructures, le risque géopolitique, l'ESG et les signaux de l'écosystème dans plus de 500 villes du monde. Remplace les présentations généralement élaborées par les consultants.

Analyse de l'implantation des GCC et modélisation de rentabilité alimentées par l'IA. Couvre les coûts, la disponibilité des talents, les infrastructures, le risque géopolitique, l'ESG et les signaux de l'écosystème dans plus de 500 villes du monde. Remplace les présentations généralement élaborées par les consultants. Builder : Gouvernance de l'exécution et orchestration des étapes d'implantation des GCC. Disponible à partir d'avril 2026. Couvre la structuration des entités, l'architecture des rôles, les plans d'embauche et la sélection des fournisseurs via des flux de travail agentiques avec une supervision humaine à chaque étape de validation.

Gouvernance de l'exécution et orchestration des étapes d'implantation des GCC. Disponible à partir d'avril 2026. Couvre la structuration des entités, l'architecture des rôles, les plans d'embauche et la sélection des fournisseurs via des flux de travail agentiques avec une supervision humaine à chaque étape de validation. Optimizer : Optimisation continue des performances des GCC et pilotage de leur déploiement à grande échelle (feuille de route). Les objectifs en matière d'analyse comparative de la productivité, d'analyse de l'étendue des responsabilités et d'automatisation des processus ont été identifiés à partir des données opérationnelles.

Les trois modules sont alimentés par les 5 moteurs d'intelligence d'Aokah, qui couvrent l'intelligence liée aux programmes, à l'environnement, aux talents, à l'écosystème et à la livraison, et qui s'appuient sur une méthodologie codifiée tirée de plus de 300 programmes de GCC pour des entreprises et de plus de 25 ans d'expérience opérationnelle.

Ce que disent les entreprises

Trois entreprises internationales actives dans les secteurs des biens de consommation, de la fabrication diversifiée et de la logistique utilisent activement Aokah Explorer et Builder dans des programmes en cours. Le cas du fabricant de produits chimiques du Fortune 500, cité directement dans le rapport du HFS, constitue l'une des preuves les plus évidentes de cette catégorie : une analyse objective de l'implantation fondée sur l'IA, conciliant les recommandations subjectives des consultants avec des données concrètes, y compris l'identification des risques associés aux marchés à forte attrition, afin de produire une présélection solide et défendable approuvée par le directeur financier.

« Les GCC n'échouent pas à cause d'une mauvaise stratégie. Ils échouent parce que leur exécution est fragmentée, lente et opaque. Nous avons créé Aokah pour changer cela, en donnant aux dirigeants d'entreprise les moyens dont ils ont besoin pour analyser et orchestrer les opérations de manière à prendre des décisions plus rapides, de réduire les risques d'exécution et de construire des GCC qui tiennent leurs promesses dès le premier jour. Cette reconnaissance de HFS confirme que nous sommes en train de développer la bonne plateforme au bon moment ».

— Atul Vashistha, fondateur, président-directeur général, Aokah

« Aokah est l'un des premiers acteurs à associer une spécialisation approfondie dans les GCC à un véritable modèle « services-as-software ». La combinaison de données propriétaires, de flux de travail fondés sur l'IA et d'une expérience opérationnelle durement acquise dans le cadre de plus de 300 programmes d'entreprise crée une base que les concurrents auront du mal à égaler. Les acheteurs qui font rapidement appel à Aokah réduiront leurs cycles de décision, les risques liés aux choix d'implantation et de conception organisationnelle en s'appuyant sur des preuves, et libéreront leurs partenaires consultants pour qu'ils puissent se concentrer sur le conseil et la gestion du changement ».

— Achyuta Ghosh, responsable de recherche, HFS Research

Définir une nouvelle catégorie : GCC Services-as-Software

La désignation HFS Hot Tech place Aokah dans la catégorie Services-as-Software (SaS), un marché qui, selon HFS Research, redéfinira plus de 1 500 milliards de dollars de dépenses des entreprises en technologie et en services au cours de la décennie à venir. Dans le cadre de cette évolution, HFS présente Aokah comme « l'un des premiers acteurs à combiner la spécialisation GCC et le modèle « services as a software », occupant un espace vide entre les plateformes généralistes de conseil en IA et les sociétés de conseil spécialisées dans les GCC.

Le rapport indique en outre qu'Aokah est également utilisée en marque blanche par des sociétés de conseil et de recherche, ce qui signifie que les responsables des services GBS dans les entreprises utilisent peut-être déjà Aokah comme moteur d'intelligence sous-jacent sans s'en rendre compte. HFS conseille aux acheteurs de demander à leurs partenaires consultants quelle plateforme alimente leurs analyses d'implantation et leurs stratégies GCC.

Aokah s'est développée sur le marché EMEA en janvier 2026 avec le lancement d'opérations au Royaume-Uni, étendant sa plateforme pour soutenir les entreprises européennes qui conçoivent et développent des stratégies GCC.

À propos d'Aokah

Aokah est une plateforme d'intelligence d'exécution et d'orchestration alimentée par l'IA pour les centres de capacités mondiaux (GCC), les services commerciaux mondiaux (GBS) et les leaders de la transformation d'entreprise. Son modèle de Services-as-Software™ fondé sur l'IA aide les entreprises à explorer, développer et optimiser les opérations liées aux GCC en utilisant des données propriétaires dans plus de 500 villes mondiales, des flux de travail agentiques et des capacités d'analyse de la gouvernance opérationnelle issues de plus de 300 programmes GCC d'entreprise. Fondée en 2024 et basée à New York, Aokah est soutenue par Mphasis Corporation et compte parmi ses premiers clients des entreprises du Fortune 500 dans les secteurs des biens de consommation, de la fabrication diversifiée, de la logistique et de la chimie.

Pour plus d'informations, consultez le site www.aokah.com

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