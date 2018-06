Aomygod.com neemt de leiding in het creëren van een nieuwe winkelervaring met haar geconsolideerde online-offline winkelmodel

Bij de persconferentie die begon met een indrukwekkende lichtshow en het aftellen, was de CEO van Aomygod Liu Liping hoofdspreker, waarbij zij inging op de nieuwe strategie van het platform voor 2018 en daarna. Zij zei dat het platform zich in zal blijven zetten voor de klantervaring, hetgeen naar verwachting een van de belangrijkste factoren zal zijn achter het succes van e-commerce bedrijven, die aangedreven worden door de veranderde verwachtingen van klanten in China en de respons van bedrijven die deze klanten bedienen, Daaruit volgt dat de integratie van zowel online als offline bedrijfsactiviteiten naar alle verwachting de richting van toekomstige trends in de e-commercesector zal aangeven.

Consolideren van de online en offline zakelijke activiteiten om een nieuwe ervaring voor retailklanten te creëren

Met de groei van de Chinese economie, dankzij de doorlopende implementatie van de structurele hervorming van de leverantiekant in China, en het volwassen worden van de generatie die na 1990 is geboren en die de trend aansturen waardoor de herstructurering van de branche nodig wordt gemaakt, hechten klanten steeds meer waarde aan de kwaliteit van het product, en aan ervaring in plaats van prijs. Ook zijn hun verwachtingen steeds diverser. Het online-offline consumentgerichte model wordt aangedreven door de snelle groei van de e-commercebranche, de generatieverschuiving in koopgedrag en verwachtingen, en de verandering van het demografische profiel van het merendeel van de consumenten, en zal naar verwachting de vaandeldrager worden voor de retailmarkt.

Grensoverschrijdende e-commerceplatforms hebben altijd geleden onder het feit dat zij geen scenariogebaseerde winkelervaring konden leveren. Mevr. Liu benadrukte het plan van Aomygod.com om het geconsolideerde online-offline winkelmodel sterk te promoten, om een perfecte winkelervaring te creëren onafhankelijk van het scenario, en om dit te doen door de toepassing van geavanceerde technologie en de coördinatie tussen meerdere winkelscenario's. Aomygod.com heeft een nieuw geïntegreerd online-offline systeem opgesteld voor haar grote verscheidenheid aan producten en voor haar leden. Het systeem is geoptimaliseerd voor de vier belangrijkste winkelscenario's: de website, de mobiele app, de winkel in de WeChat Mall en fysieke verkooppunten, waardoor online klanten op dezelfde manier kunnen genieten als wanneer zij iets kopen in een van de fysieke winkels. Het systeem verzekert online klanten er ook van dat het product, de prijs en de uiteindelijke ervaring aan de kassa niet anders zijn dan in de fysieke winkel, en er zijn meerdere bezorgmogelijkheden, waaronder portierservice, ophalen door de klant, gratis bezorging binnen een straal van 3 kilometer en bezorging met spoed. Aomygod.com heeft haar winkelervaring al verbeterd en het heeft haar bedrijfsefficiëntie verbeterd door geïntegreerde oplossingen voor leden, marketing, product en data.

Aomygod.com optimaliseert iedere stap in de leveringsketen en de workflow van bestellingen, om zo een nieuwe winkelervaring te creëren

Het e-commercebedrijf heeft zich aanhoudend ingespannen om de winkelervaring te verbeteren. Naast het online-offline winkelmodel heeft het platform zich ook sterk ingezet voor online oplossingen voor producten, technologie, leden en data, om de ervaring van de klant blijvend te verbeteren. Mevr. Liu gaf in haar toespraak aan dat het nieuwe winkelscenario dat door het bedrijf wordt geleverd niet alleen de ervaring helpt te verbeteren, maar ook de kwaliteit van de producten, waardoor consumenten toegang krijgen tot alle benodigde middelen om producten te kiezen en kopen die het meest geschikt zijn voor hun wensen. Aomygod.com heeft ook een uitgebreid logistiek systeem opgesteld, waarmee het een sterke basis legt voor de integratie van haar online en offline bedrijfsactiviteiten.

Met franchisehouders werken aan een betere toekomst

Bij het evenement deelde een vertegenwoordiger van het merk na de toespraak van Mevr. Liu zijn inzichten over de samenwerking van het merk met Aomygod.com. Aomygod.com, met een professioneel team dat meer dan tien jaar bedrijfservaring heeft, een voorraad van meer dan 100.000 SKU's, een netwerk van meer dan 3000 dienstverleningssites in heel China en een eigen IP-gebaseerd bedrijfsmodel, bevindt zich in een uitstekende positie om een eenduidige, geïntegreerde marketing- en bedrijfsaanpak te creëren voor haar franchisenemers, waarbij hoogwaardige dienstverlening wordt geleverd, waaronder ledenintegratie, online-offline merkfranchisediensten, een volledig technologisch platform en consistente dienstverleningsnormen, volgens de vertegenwoordiger in zijn toespraak. Aomygod.com is in de toekomst van plan nauw samen te werken met haar franchisenemers aan het bereiken van een situatie die voor beide partijen gunstig is en het creëren van een betere toekomst. Aomygod.com heeft op de persconferentie ook contracten ondertekend met franchisenemers in de hele leveringsketen.

Gezien het feit dat integratie de kenmerkende trend van dit moment is voor de e-commercebranche, is Aomygod.com van plan om continue haar bedrijfsefficiëntie te verbeteren en haar kosten te verlagen door de integratie en coördinatie van alle segmenten door de hele leveringsketen, waarbij een immersieve klantervaring wordt geleverd voor consumenten via haar online-offline winkelmodel. De lancering van de nieuwe strategie van Aomygod.com voor 2018 zorgt ervoor dat het platform voorop kan lopen in dit nieuwe retailtijdperk en dat het niet alleen voor het platform, maar ook voor consumenten en franchisenemers een gunstige productieve situatie kan creëren, waardoor de drie partijen samen een betere toekomst kunnen creëren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/706740/Aomygod_new_strategy.jpg

SOURCE Aomygod