Aomygod.com s'impose dans la création de nouvelles expériences d'achat avec son modèle consolidé de shopping en ligne/hors-ligne

Lors de la conférence de presse, qui a débuté par un spectacle de lumières et un compte à rebours impressionnants, la PDG d'Aomygod, Liu Liping, a prononcé un discours d'ouverture au cours duquel elle a présenté la nouvelle stratégie de la plateforme pour 2018 et au-delà. Elle a notamment déclaré que la plateforme poursuivra ses efforts pour améliorer l'expérience des consommateurs, un aspect qui devrait devenir l'un des facteurs clés de la réussite des entreprises de commerce électronique, en fonction de l'évolution des attentes des acheteurs en Chine et de la manière dont réagissent les entreprises qui servent ces acheteurs. L'intégration des activités en ligne/hors-ligne va donc influencer l'évolution future du secteur du commerce électronique.

Consolider les activités en ligne/hors-ligne pour proposer aux clients une nouvelle expérience

Alors que l'économie chinoise connaît une forte croissance grâce à la mise en œuvre continue de la réforme structurelle de l'offre en Chine et que la génération née après 1990 à l'origine de cette restructuration de l'industrie arrive à l'âge de la maturité, les consommateurs accordent davantage d'importance à la qualité des produits et de l'expérience qu'au prix et leurs demandes se sont diversifiées. En raison de la croissance rapide du secteur du commerce électronique, du changement générationnel dans les habitudes d'achat et les attentes, ainsi que du changement du profil démographique des consommateurs, le modèle centré sur le consommateur hors ligne devrait devenir la référence sur le marché de la vente au détail.

Les plateformes de commerce électronique transfrontalières ont toujours été freinées par leur incapacité à proposer une expérience d'achat basée sur des scénarios. Mme Liu a insisté sur la volonté d'Aomygod.com de promouvoir fortement le modèle consolidé d'achats en ligne/hors-ligne, de créer une expérience d'achat parfaite quel que soit le scénario et, à cet effet, de recourir à des technologies avancées et à la coordination des multiples scénarios d'achat. Aomygod.com a construit pour sa vaste gamme de produits et ses membres un nouveau système en ligne/hors-ligne intégré qui a été perfectionné pour les quatre principaux scénarios d'achat — site Web, application mobile, boutique WeChat et points de vente physiques — permettant ainsi aux acheteurs d'acheter en ligne avec autant de plaisir qu'ils le font en magasin. Ce système assure également aux acheteurs en ligne que le produit, le prix et l'expérience finale au point de vente ne sont pas différents de ceux des magasins physiques et leur permet de choisir parmi un éventail complet d'options de livraison, dont un service de conciergerie, la collecte par le client, la livraison gratuite dans un rayon de 3 kilomètres et la livraison express. Aomygod.com a déjà amélioré l'expérience d'achat et l'efficacité opérationnelle grâce à ses solutions intégrées pour les membres, le marketing, les produits et les données.

Aomygod.com a optimisé chaque étape de la chaîne d'approvisionnement et du processus de commande pour créer un nouveau scénario d'achat

La société de commerce électronique a travaillé d'arrache-pied pour améliorer l'expérience d'achat. Outre son modèle d'achat en ligne/hors-ligne, la plateforme a également consacré beaucoup d'efforts au développement de ses solutions en ligne pour les produits, la technologie, les membres et les données, dans une démarche d'amélioration continue de l'expérience du client. Mme Liu a déclaré lors de son discours que le nouveau scénario de shopping proposé par la société contribue non seulement à améliorer l'expérience, mais aussi à garantir la qualité des produits en donnant aux consommateurs tous les outils nécessaires pour choisir et acheter les produits les mieux adaptés à leurs besoins. Aomygod.com a également construit un système logistique complet, établissant ainsi une base solide pour l'intégration de ses activités en ligne/hors-ligne.

Travailler avec les franchisés pour créer un avenir meilleur

Lors de l'événement, le représentant d'une marque s'est exprimé au sujet de la coopération de sa marque avec Aomygod.com à la suite du discours de Mme Liu. Selon lui, Aomygod.com, qui compte une équipe professionnelle forte de plus de dix ans d'expérience, un inventaire de plus de 100 000 références, un réseau de plus de 3 000 sites de service en Chine et un modèle d'entreprise IP propriétaire, est bien placée pour créer et proposer à ses franchisés une approche marketing et opérationnelle unifiée et intégrée, tout en leur fournissant des services premium, comme l'intégration des membres, des services de franchise de marque en ligne/hors-ligne, une plateforme technologique unique et des normes de service cohérentes. Aomygod.com compte travailler en étroite collaboration avec ses franchisés pour parvenir à une situation gagnant-gagnant et construire un avenir meilleur. Aomygod.com a également signé des accords avec des franchisés de toute la chaîne d'approvisionnement lors de la conférence de presse.

Considérant que l'intégration est la tendance déterminante du moment pour le secteur du commerce électronique, Aomygod.com prévoit d'améliorer continuellement l'efficacité opérationnelle et de réduire les coûts en intégrant et en coordonnant tous les segments de la chaîne d'approvisionnement, tout en proposant aux consommateurs une expérience d'achat immersive grâce à son modèle d'achat en ligne/hors-ligne. Le lancement de la nouvelle stratégie d'Aomygod.com pour 2018 permettra à la plateforme de se positionner à l'avant-garde de la nouvelle ère du commerce de détail et contribuera à créer une situation gagnant-gagnant non seulement pour la plateforme, mais aussi pour les consommateurs et les franchisés, permettant ainsi aux trois parties de construire ensemble un meilleur avenir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/706740/Aomygod_new_strategy.jpg

SOURCE Aomygod