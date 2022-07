AORUS ELITE é a melhor opção de placa-mãe para atualização

TAIPEI, 6 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- As placas-mãe da série 600 da GIGABYTE deixaram sua marca desde seu lançamento em outubro do ano passado. Lideradas pelo carro-chefe Z690 AORUS XTREME, um total de três placas-mãe de ponta para gaming foram reconhecidas com o prêmio iF Design Award, seguidas de duas placas-mãe AERO Z690 para criadores de coneteúdo, que receberam o prêmio Red Dot Design Award. A série GIGABYTE 600, dos modelos de nível de entusiasta a opções mais econômicas, também foi altamente elogiada, com mais de cem recomendações na imprensa no mundo todo. Com o reabastecimentos dos estoques de placas de vídeo no mercado, muitas pessoas estão ansiosas para adquirir um novo PC. As placas-mãe convencionais, como as da série AORUS ELITE, agora se tornaram a opção preferida das pessoas que querem atualizar seu PC.