AORUS Offre un Avant-goût du Futur du Gaming avec un Concept de PC Gaming 5G

Projet Cielo - Le PC pour gaming doté de la 5G Le projet Cielo est un PC pour gaming doté d'une connectivité 5G intégrée. Par rapport aux réseaux filaires traditionnels ou aux réseaux sans fil 4G, la 5G rend possible le jeu sur PC en toute mobilité en offrant une plus grande bande passante, une latence ultra-faible et un accès quasi instantané au cloud gaming. Le projet Cielo est doté d'une antenne en forme d'aile de faucon qui symbolise AORUS. Le design intègre également de manière astucieuse l'antenne 5G dans le châssis du PC. Les joueurs peuvent ainsi éviter l'achat d'antennes 5G supplémentaires et les problèmes de câblage, tout en profitant d'une expérience de jeu ultime grâce à la 5G.

Une conception modulaire exclusive pour des usages multiples

Le Project Cielo présente une conception modulaire pour des possibilités infinies. Il se compose de trois parties : le haut est le système principal du PC, le milieu est le module de batterie et le bas est le module de haut-parleur Bluetooth. Les utilisateurs peuvent mélanger ces trois éléments pour former différentes configurations en fonction de leurs besoins. À la maison, le système principal du PC et le module haut-parleur peuvent être réunis pour former un centre de divertissement. Le module haut-parleur Bluetooth peut également être empilé avec le module batterie pour devenir des haut-parleurs pour les appareils intelligents. L'association du système principal du PC et du module de batterie permet également de jouer lors de vos déplacements. Les joueurs peuvent profiter d'une expérience de jeu sur PC sans contrainte, à tout moment et en tout lieu, grâce à la 5G.

Jouer n'importe quand et n'importe où sans contrainte

Gigabyte est convaincu que la popularisation de la technologie 5G permettra de jouer sur PC à tout moment et en tout lieu. Avec cette vision en tête, le projet Cielo combine la connectivité 5G et un design modulaire pour que cette imagination devienne réalité. Les joueurs n'auraient qu'à combiner l'unité principale du système avec le module de batterie et à emporter les jeux où ils le souhaitent. Grâce à la connexion 5G ultra-rapide du projet Cielo, les joueurs ne seront plus liés à leur ordinateur de bureau. Au contraire, ils pourront jouer où qu'ils aillent et vivre l'expérience de jeu la plus immersive, à tout moment et en tout lieu.

Pour plus d'informations sur le projet Cielo, veuillez consulter le site :

https://www.aorus.com/desktop-pc/project-cielo-5g

