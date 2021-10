AORUS oferece prévia do futuro do gaming com PC gamer-conceito com 5G

O Project Cielo é um PC gamer com conectividade 5G integrada. Em comparação com as tradicionais redes com fio ou redes sem fio 4G, o 5G possibilita jogos no PC em qualquer lugar, ao oferecer maior largura de banda, latência ultrabaixa e acesso quase instantâneo a jogos em nuvem. O Project Cielo vem com uma antena asa de falcão adaptável, que simboliza a AORUS. O projeto também integra de forma inteligente a antena 5G no chassi do PC. Os jogadores podem economizar, já que não precisam comprar antenas 5G adicionais nem lidar com problemas relacionados aos cabos; além disso podem aproveitar a melhor experiência de gaming em qualquer lugar proporcionada pelo 5G.

Design modular exclusivo para diversos usos

O Project Cielo conta com design modular que oferece possibilidades infinitas. Consistindo em três partes, a superior é o sistema principal do PC, a central é o módulo da bateria, e a parte inferior é o módulo do alto-falante Bluetooth. Os usuários podem misturar e combinar as três da forma que desejarem para formar configurações diferentes de acordo com suas necessidades. Enquanto estiverem em casa, o sistema principal do PC e o módulo do alto-falante podem ser unidos e utilizados como uma central de entretenimento. O módulo do alto-falante Bluetooth também pode ser empilhado com o módulo de bateria para se tornar um alto-falante para dispositivos inteligentes. A combinação do sistema principal do PC e do módulo da bateria também possibilita que se jogue em qualquer lugar. Os jogadores podem aproveitar a experiência de gaming em PC sem limites, a qualquer hora e em qualquer lugar, proporcionada pelo 5G.

Jogue a qualquer hora, em qualquer lugar, sem limites

A Gigabyte acredita que a popularização da tecnologia 5G possibilitará os jogos em PC a qualquer hora e em qualquer lugar. Levando isso em consideração, o Project Cielo combina conectividade 5G e design modular para tornar essa visão realidade. Os gamers só precisariam combinar a unidade principal do sistema com o módulo da bateria e levar os games para onde quiserem. Tendo em vista a conexão 5G ultrarrápida do Project Cielo, os gamers não ficarão mais presos ao desktop em lugar nenhum. Muito pelo contrário, poderão jogar onde quer que estejam e aproveitar a experiência de gaming mais imersiva a qualquer hora e em qualquer lugar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1665177/Project_Cielo.jpg

FONTE GIGABYTE

