AOU Parma choisit la solution RFID de Deenova pour la traçabilité des dispositifs médicaux

MILAN, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Deenova, la principale société européenne d'automatisation et de services de santé, a annoncé aujourd'hui l'attribution de l'appel d'offres public pour la fourniture de systèmes de traçabilité par radiofréquence (RFID) pour les dispositifs médicaux à l'hôpital universitaire de Parme. Le contrat de cinq ans englobera la fourniture du personnel, des consommables et des services d'assistance technique. La gamme de produits D8 de Deenova, qui sera mise en œuvre à l'AOU de Parme, offre de nombreux avantages grâce à une combinaison de personnel spécialisé, de logiciels et de matériels exclusifs, ainsi qu'à un service personnalisé.



La gamme de produits D8, comprenant le logiciel Orbit, l'armoire RFID Sentinel, le bac RFID Sentry et Check-In le système RFID Kanbamn de gestion des stocks. Ces outils permettent d'identifier et de suivre tout ce qui est manipulé par la pharmacie de l'hôpital et qui est dirigé vers les salles d'opération. Ainsi, les hôpitaux peuvent surveiller leurs stocks, automatiser et gérer les processus de chaîne d'approvisionnement, réduire les pertes d'équipement et améliorer la sécurité des patients en garantissant la disponibilité du bon équipement au bon endroit et au bon moment. En outre, Le temps passé à préparer les trousses périprocédurales est réduit, de même que les trajets et les interruptions dans les salles d'opération.

Giorgio Pavesi, PDG de Deenova, a déclaré: "Nous sommes ravis de continuer à étendre notre base de clients en Italie en ajoutant l'AOU de Parme. Notre mission est de fournir des solutions numériques et automatisées rentables pour la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux. Nous nous réjouissons de travailler avec l'AOU de Parme pour mettre en œuvre nos solutions innovantes et adaptées à leurs besoins spécifiques."

En optimisant la gestion de durée de conservation résiduelle, en réduisant les stocks, en éliminant les déchets, les erreurs et les commandes en double, ainsi qu'en fournissant des rapports comptables précis pour chaque modèle logistique, le gamme de produits D8 permet aux hôpitaux de réaliser des économies de coûts tout en améliorant la prise en charge des patients. De plus, il réduit considérablement les tâches administratives et logistiques des professionnels des salles d'opération, ce qui augmente l'efficacité globale.

Le D8 de Deenova a été initialement mis en œuvre au Policlinico Gemelli de Rome en 2015 et est actuellement utilisé dans plus de 110 salles d'opération en Italie. Ce système a permis d'atteindre de nombreux objectifs remarquables, tels qu'une meilleure rotation moyenne des médicaments et des dispositifs médicaux, une traçabilité complète jusqu'au patient, des rappels fournisseurs plus rapides et des alertes de sécurité.

Ce processus simplifié et contrôlé permet de réaliser des économies de coûts tout en améliorant la prise en charge des patients, conformément aux objectifs des hôpitaux et du système de santé italien.

Pour plus d'informations sur Deenova: www.deenova.com.

Christophe Jaffuel, [email protected],

Martina Buccianti, [email protected], +39 0523 785311

