Aperol comemora 100 anos de alegrias em Padova e Veneza

Lançando 'Grazie Veneto' ou 'obrigado Veneto' essa semana, o Aperol uniu-se a três artistas, Finnano Fenno (Itália), Dominic Keserton (Reino Unido) e Molly Egan (EUA) para apresentar ao público três sofás personalizados, cortesia da Kartell, na Praça Central Cavour em Padova, o berço da marca. Um quarto sofá, cujo design resultou da colaboração entre os artistas, fez sua estreia na comemoração do 100º aniversário do Aperol em Giudecca, em Veneza. Cada peça de arte urbana interpreta o papel da marca em despertar a alegria das conexões, fazendo com que as pessoas se sentem lado a lado para destacar os valores fortes que compartilham a mantra da marca, 'Juntos temos alegrias'.

Como parte do marco do centenário, o Aperol em parceria com Tito Faraci, um autor renomado de histórias em quadrinhos e o ilustrador Sergio Gerasi, produziu um romance gráfico inigualável intitulado Orange Chronicles, composto de sete histórias acontecidas ao redor do mundo que captam a magia das conexões humanas durante o período de cem anos. Publicado pela editora Gribaudo, parte do Feltrinelli Publishing Group, o livro no estilo de histórias em quadrinhos no idioma italiano e inglês estará à venda a partir de julho na rede Feltrinelli e nas livrarias independentes em toda a Itália, on-line no Amazon e no website da Gribaudo por €16,90.

As festividades culminaram com o concerto 'Felizes Juntos com Aperol ao Vivo' ('Aperol Happy Together Live') na emblemática Praça São Marcos, o local mais famoso da cidade, combinando tipos diferentes de música pela primeira vez nesse espaço histórico em Veneza. O concerto contou com a presença de artistas como Francesca Michielin, Maneskin e Max Gazzè e uniu uma grande multidão para a comemoração dos cem anos de alegrias com Aperol.

Andrea Neri, diretor-executivo dos ícones italianos do Campari Group, disse: "Como a marca que é um verdadeiro ícone italiano, nossa meta é unir as pessoas através do idioma universal da alegria, da conexão e da espontaneidade. O ano de 2019 é verdadeiramente especial e é um prazer imenso trabalhar em um lançamento dessa escala, contando com a união de pessoas de todo o mundo para celebrar. Nós vemos novos fãs do Aperol surgirem todos os dias e queremos que esse ritmo continue. Estamos muito felizes por vermos que a filosofia do Aperol encontrou seu lugar nos quatro cantos do mundo!".

https://www.aperol.com/

https://www.facebook.com/AperolSpritz/

@aperolspritzofficial

#aperol100 #aperolspritz

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/941223/Aperol_100_Birthday_Venice.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/941224/Aperol_100_Birthday_Venice.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/941225/Aperol_The_Orange_Chronicles.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/941226/Aperol_Urban_Art_Padova.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/941227/Aperol_Sergio_Gerasi_and_Tito_Faraci.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/941229/Aperol_Happy_Together_Live.jpg

FONTE Aperol

Related Links

http://www.aperol.com/



SOURCE Aperol