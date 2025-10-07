MÜNCHEN, Deutschland, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Apertum Holding Ltd, Entwicklerin für Technologien für digitale Vermögenswerte, hat Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP im Zusammenhang mit einer Warnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), welche die dezentrale Plattform DAO1 von Apertum betrifft, mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt.

Laut der Warnung der BaFin sei DAO1 ohne entsprechende Zulassung nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) tätig. Apertum/DAO1 ist der Auffassung, dass die Warnung unbegründet ist. Quinn Emanuel vertritt das Unternehmen gegenüber der BaFin im Hinblick auf den Umfang des Zulassungserfordernisses nach Maßgabe der MiCAR. Apertum ist entschlossen, ihre Position zu verteidigen, ihre Interessen zu wahren und ihren Nutzern transformative Technologien nach Maßgabe der einschlägigen Vorgaben rechtmäßig zur Verfügung zu stellen..

Im Juli hat Quinn Emanuel erfolgreich eine Unterlassungsverfügung angefochten, die die Wertpapieraufsichtsbehörde des Bundesstaates Texas gegen Apertum erlassen hatte, was zur Zurückweisung des Verfahrens führte.

Quinn Emanuel ist eine Wirtschaftsrechtskanzlei mit über 1.200 Rechtsanwälten – die weltweit größte Kanzlei, die sich ausschließlich auf Wirtschaftsrechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren spezialisiert hat, mit 34 Standorten weltweit. In Umfragen unter großen Unternehmen weltweit wurde die Kanzlei fünfmal in sechs Jahren als die „gefürchtetste" Kanzlei der Welt bezeichnet. Die Anwälte der Kanzlei haben über 2.500 Verfahren geführt und 86 % davon gewonnen. Bei der Vertretung von Beklagten führt die Prozesserfahrung von Quinn Emanuel zu besseren Vergleichen oder Urteilen. Bei der Vertretung von Klägern haben die Anwälte von Quinn Emanuel Urteile und Vergleiche in Höhe von fast 80 Milliarden US-Dollar erwirkt. Quinn Emanuel hat zudem acht neunstellige Urteile, vier zehnstellige Urteile, 51 neunstellige Vergleiche und 20 zehnstellige Vergleiche erzielt.

