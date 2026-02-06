APEXX Global kündigt 10-Millionen-Dollar-Investition von Finch Capital zur Beschleunigung des globalen Wachstums an

LONDON, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- APEXX Global, die führende händlerorientierte Zahlungsabwicklungsplattform, gab heute eine strategische Investition von bis zu 10 Millionen US-Dollar bekannt, angeführt von Finch Capital, einem europäischen Wachstumsinvestor mit umfassender Expertise im Zahlungsverkehr und bei der internationalen Skalierung von Finanztechnologieunternehmen.

APEXX Global ist eine mehrfach ausgezeichnete Zahlungsabwicklungsplattform, die Unternehmenshändlern die Optimierung der Zahlungsperformance in großem Maßstab über eine einzige API ermöglicht. Durch intelligentes Routing von Transaktionen im globalen Zahlungsökosystem steigert APEXX deutlich die Akzeptanzraten, senkt Verarbeitungskosten und verbessert die Unit Economics – so werden Zahlungen von einer betrieblichen Belastung zu einem messbaren Treiber für Umsatz und Marge.

Die Investition von bis zu 10 Millionen US-Dollar durch Finch Capital folgt auf eine Phase starker kommerzieller Dynamik bei APEXX Global, die gegen Ende 2025 von bedeutenden Abschlüssen mit Unternehmenshändlern geprägt war, darunter Jet2, Iglu.com und Norse Atlantic. Diese Kundenzugänge beschleunigten die Skalierung der Plattform sowie das Umsatzwachstum und brachten das Unternehmen bis kurz vor die Gewinnschwelle. Die Investition von Finch wird nun eingesetzt, um die nächste Wachstumsphase von APEXX Global voranzutreiben. Sie unterstützt die fortlaufende Produktinnovation sowie die internationale Expansion, da die Nachfrage nach intelligenter Steuerung der Zahlungsabwicklung weiter steigt.

Im Rahmen der Investition wird Radboud Vlaar, geschäftsführender Partner bei Finch Capital, dem Board von APEXX Global beitreten und die Funktion des Vorsitzenden übernehmen. Er bringt umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung von Boards sowie von schnell wachsenden Zahlungs- und Finanztechnologieunternehmen mit.

Finch Capital verwaltet ein Vermögen von mehr als 500 Millionen Euro und hat über 50 Portfoliounternehmen in Europa sowie den USA unterstützt. Das Unternehmen verzeichnet eine starke Erfolgsbilanz beim Skalieren unternehmenskritischer Infrastrukturplattformen in komplexen, regulierten Märkten.

APEXX Global ermöglicht Händlern den Zugang zum gesamten globalen Zahlungsverkehrsökosystem über eine einzige, vertrauenswürdige API. Die intelligenten Routing- und Optimierungsfunktionen helfen Händlern, Konversionsraten zu verbessern, Verarbeitungskosten zu senken und ihre Zahlungsstrategien zukunftssicher auszurichten – ohne zusätzliche Komplexität oder betrieblichen Mehraufwand.

Radboud Vlaar, geschäftsführender Partner bei Finch Capital und Vorsitzender von APEXX Global, kommentierte:

„APEXX Global hat eine wirklich differenzierte Zahlungsabwicklungsplattform aufgebaut, mit klarem Fokus auf messbare Ergebnisse für Händler. Der Zahlungsverkehr ist ein globales, komplexes sowie sich schnell wandelndes Feld, und die Fähigkeit von APEXX, Akzeptanz sowie Kosten im großen Maßstab intelligent zu optimieren, positioniert das Unternehmen hervorragend. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team und darauf, die nächste Phase des internationalen Wachstums im Reisebereich und darüber hinaus zu unterstützen."

Peter Keenan, Geschäftsführer und Mitgründer von APEXX Global, sagte:

„Finch Capital bringt genau die Kombination aus Zahlungsverkehrsexpertise, internationaler Perspektive und Wachstumserfahrung mit, die wir gesucht haben. Diese Investition ist eine starke Bestätigung, sowohl für unsere Strategie als auch für unsere Technologie, und die Ernennung von Radboud zum Vorsitzenden stärkt unsere Führungsposition, während wir weltweit expandieren. Unser Fokus bleibt klar: messbaren Mehrwert für Händler zu schaffen, indem wir Zahlungen vereinfachen und bessere Ergebnisse erzielen."

Informationen zu APEXX GLOBAL ( www.apexx.global )

APEXX Global ist eine mehrfach ausgezeichnete globale Zahlungsabwicklungsplattform, die Händlerbanken (Acquirer), Gateways, Warenkorb-Systeme sowie alternative Zahlungsmethoden in einem einzigen Marktplatz und einer One-Stop-Lösung für Unternehmens- und Tier-1-Händler bündelt. APEXX baut einen integrierten und transparenten Dienst auf, der die Autorisierung, Verarbeitung und Optimierung von Transaktionen verwaltet.

APEXX verfolgt einen anbieterunabhängigen Ansatz bei Partnerschaften und arbeitet mit vielen verschiedenen Lösungsanbietern in der gesamten Zahlungsverkehrsbranche zusammen. Unser Ansatz schafft eine effizientere sowie kostengünstigere Lösung, reduziert die Komplexität des elektronischen Zahlungsverkehrs und löst veraltete Technologiesysteme ab. Unser Ziel ist es, Unternehmen bei ihrem Wachstum zu unterstützen, indem wir unnötige Kosten reduzieren, die Konversionsraten erhöhen sowie den Zahlungsabwicklungsprozess durch fortschrittliche Zahlungsorchestrierung vereinfachen.

Informationen zu Finch Capital ( www.finchcapital.com )

Finch Capital ist ein europäischer Wachstumsinvestor, der ehrgeizige Teams unterstützt, die nächste Generation von B2B-Spezialsoftware zu entwickeln, wobei wir uns auf 9 Sektoren der Geschäfts- und Finanztechnologie konzentrieren. Finch Capital investiert in Unternehmen, die in der Regel 5 bis 15 Millionen Euro ARR erzielen, und unterstützt sie dabei, eine profitable Größe zu erreichen sowie ihr Wachstum zu beschleunigen. Finch Capital verfügt über fundierte Branchenkenntnisse und ein bewährtes praktisches Wertschöpfungskonzept. Das Unternehmen hat wachstumsstarke Unternehmen unterstützt, darunter AccountsIQ, eFlow, Fourthline, Goodlord, Lavanda, NomuPay und ZOPA.