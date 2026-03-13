Aphranel figure sur la liste Forbes China Beauty 100

SHANGHAI, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- Aphranel, une marque d'esthétique médicale régénérative d'origine chinoise de la société SHANGHAI MOYANG BIOTECHNOLOGY, a été nommée dans la troisième liste Forbes China Beauty 100, publiée par Forbes China, qui reconnaît les marques du secteur de la beauté et de l'esthétique médicale en Chine pour leur innovation et leur potentiel de croissance.

Cette reconnaissance reflète l'investissement continu d'Aphranel dans le développement de produits, la création de marques et les normes industrielles.

La liste met en évidence les marques qui font preuve de performance sur le marché, d'innovation, d'influence sur le secteur et de potentiel de développement à long terme dans l'industrie de la beauté en Chine.

Engagement en faveur du développement de produits à long terme et de l'intégrité médicale

En tant que marque d'esthétique médicale spécialisée dans les matériaux régénératifs CaHA (hydroxyapatite de calcium), Aphranel a maintenu une approche de développement de produits à long terme centrée sur la recherche scientifique et la validation clinique. L'entreprise continue d'investir dans l'optimisation de la structure des matériaux, la recherche clinique et les données de sécurité à long terme.

Le produit de comblement injectable pour le visage Aphranel CaHA présente un système structurel composé de 30 % de microsphères de CaHA et de 70 % de gel de support CMC, apportant un soutien structurel immédiat tout en stimulant la régénération du collagène au fil du temps. Le produit intègre la technologie brevetée des microsphères ACD-MT™ et la technologie brevetée du gel CMC PCD-ETT™.

Avec des microsphères d'une taille d'environ 30-35 μm et une surface en forme de framboise avec une structure à trous traversants, le matériau favorise l'adhésion cellulaire et l'intégration tissulaire.

Avec une valeur G' d'environ 5 500 Pa, le produit de remplissage est conçu pour fournir un support structurel stable pendant l'injection. Au fur et à mesure que le matériau se dégrade, les traces d'ions calcium libérées au cours du processus participent au métabolisme des tissus, ce qui contribue à l'obtention de résultats graduels et d'apparence naturelle au fil du temps.

"Poétique du temps Aphranel" : Une philosophie de marque pour l'esthétique médicale

Au-delà du développement de produits, Aphranel a introduit sa philosophie de marque "Aphranel Poetics of Time". Le concept reflète l'opinion de l'entreprise selon laquelle les traitements esthétiques devraient s'aligner sur les processus biologiques naturels, permettant des résultats graduels et durables plutôt qu'une transformation immédiate.

Conformément à cette philosophie, l'entreprise continue d'investir dans des initiatives de formation des médecins, y compris des programmes d'échanges universitaires intégrant la recherche anatomique, ainsi qu'un soutien clinique basé sur l'imagerie conçu pour aider les médecins à évaluer la couche d'injection et les résultats à long terme.

Les observateurs du secteur notent qu'à mesure que le secteur de l'esthétique médicale en Chine devient de plus en plus réglementé et professionnellement normalisé, les marques qui mettent l'accent sur la conformité, l'accumulation de données cliniques à long terme et la formation professionnelle sont de plus en plus reconnues par l'industrie.

Fort de cette reconnaissance, Aphranel prévoit d'accroître ses investissements dans la recherche sur les matériaux, la collaboration clinique et la formation des médecins, tout en continuant à renforcer le lien entre l'innovation scientifique et la pratique clinique afin de renforcer la confiance des médecins et des patients.