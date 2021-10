Aplikacja Disney+ już dostępna na urządzeniach z systemem operacyjnym VIDAA Smart

ATLANTA, 19 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Disney+, znana na całym świecie aplikacja streamingowa, oraz VIDAA, system operacyjny smart TV oparty na Linuksie, ogłosiły, że Disney+ pojawi się wkrótce w telewizorach Hisense i Toshiba z najnowszą wersją oprogramowania VIDAA Smart OS.

Disney+ to specjalny serwis streamingowy oferujący filmy i programy z kolekcji Disneya, Pixara, Marvela, Gwiezdnych Wojen i National Geographic, a także Simpsonów i wielu innych. Na wybranych rynkach międzynarodowych obejmuje również nową markę treści ogólnorozrywkowych – Star. Usługa oferuje wolny od reklam streaming wraz ze stale rosnącą kolekcją wyjątkowych materiałów oryginalnych, w tym filmów pełnometrażowych, dokumentalnych, seriali animowanych i aktorskich oraz treści krótkometrażowych. Dzięki bezprecedensowemu dostępowi do bogatej historii fantastycznej rozrywki filmowej i telewizyjnej Disneya, Disney+ jest także jedynym miejscem, w którym można znaleźć najnowsze produkcje wytwórni The Walt Disney Studios. Poprzez serwis Star, Disney+ oferuje bogaty katalog filmów od 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures i wielu innych.

System operacyjny VIDAA Smart to bazujący na Linuksie otwarty system operacyjny smart TV. Niezależna firma VIDAA USA została założona w 2019 roku i w ciągu zaledwie dwóch lat stała się zdecydowanym konkurentem na rynku międzynarodowym w dziedzinie platform smart TV. W 2020 roku VIDAA wprowadziła całkowicie nowy i zaktualizowany interfejs użytkownika 4.0, który stawia użytkowników i ich sposób konsumpcji treści w centrum projektu. Od maja 2021 roku najbardziej zaawansowaną wersją na rynku jest VIDAA U5, w której nastąpiło dalsze udoskonalenie wygody użytkownika poprzez wdrożenie funkcji Google Assistant, własnej usługi głosowej, nowej aplikacji VIDAA do zdalnego sterowania smartfonem, a także usług reklamowych i rozliczeniowych na wybranych rynkach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vidaa.com oraz śledząc VIDAA na Facebook.com/vidaatv, Twitterze i Instagramie @vidaatv.

Firma Hisense została założona w 1969 roku w Qingdao w Chinach i od pięćdziesięciu lat zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych produktów elektroniki użytkowej. Obecnie, Hisense jest trzecią największą marką telewizorów na świecie i liderem rynku w Chinach, RPA i Australii oraz jednym z największych producentów sprzętu AGD, oferującym wszechstronne rozwiązania dla domu z jednego źródła. Przedsiębiorstwo utworzyło 54 firmy zagraniczne. Hisense posiada również 20 centrów badawczo-rozwojowych i 29 parków przemysłowych na całym świecie, których jedynym celem jest dostarczanie najwyższej jakości produktów po przystępnych cenach, które wpływają na poprawę życia konsumentów.

„Współpraca z The Walt Disney Company to znaczący przełom dla naszej organizacji – powiedział Guy Edri, wiceprezes VIDAA USA. - Globalne wprowadzenie Disney+ na platformę VIDAA to dopiero pierwszy krok. Z radością podejmujemy współpracę z Disneyem w celu rozszerzenia wzajemnych powiązań i możliwości udostępnienia naszym klientom pełnego pakietu usług streamingowych w przyszłości. Dzisiejsza data symbolizuje nie tylko uruchomienie niesamowitej usługi na najnowocześniejszej platformie, ale także początek długoterminowej współpracy pomiędzy dwoma podmiotami, z których każdy jest liderem w swojej branży".

