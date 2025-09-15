SEUL, Korea Południowa, 15 września 2025 r. /PRNewswire/ -- Medit (www.medit.com), globalny lider sektora cyfrowej stomatologii, ogłosił dzisiaj dwa wydarzenia będące przełomowymi krokami dla branży. Firma oficjalnie uruchomiła aplikację Medit Link Express, przeznaczoną specjalnie na iPada na potrzeby urządzenia do skanowania wewnątrzustnego. Aplikacja dostępna jest w Apple App Store. Jednocześnie firma rozpoczęła dostawy urządzenia Medit i900 Mobility dostępnego w przedsprzedaży od 1 sierpnia.

Aplikacja Medit Link Express na iPada debiutuje w chwili rozpoczęcia dostaw skanera Medit i900 Mobility.

Dzięki dostawom Medit i900 Mobility realizowanym obecnie w wybranych regionach, stomatolodzy mogą doświadczyć nowego poziomu mobilności skanowania. Zaprojektowany na potrzeby nowoczesnej praktyki klinicznej skaner i900 Mobility współpracuje z aplikacją Medit Link Express, zapewniając kompaktowe, intuicyjne i łatwe do opanowania doświadczenia płynące ze skanowania, które od pierwszego zastosowania dają poczucie naturalności.

Nowy rodzaj prostoty w aplikacji Medit Link Express

Medit Link Express jest pierwszą aplikacją Medit stworzoną wyłącznie na iPada. Przekształca skanowanie wewnątrzustne w lżejsze, szybsze i bardziej intuicyjne doświadczenia, zaprojektowane tak, aby mogły zostać naturalnie dopasowane do codziennej praktyki klinicznej. Stomatolodzy mogą teraz wykonać skanowanie bezpośrednio z użyciem iPada, bez potrzeby komputera, skracając czas na przygotowanie i otwierając drzwi do większej swobody.

Najważniejsze cechy Medit Link Express:

Natywna aplikacja na iPada: stworzona z myślą o mobilności, dającej klinicystom swobodę poruszania się z łatwością

Tryb ekspresowego skanowania (Express Scan): natychmiastowe skany bez rejestracji danych pacjenta, zapewniające bezproblemowe konsultacje.

Tryb skanu na potrzeby leczenia (Treatment Scan): zapewnia dane ze skanowania do różnych zastosowań, w tym do produkcji protez i na potrzeby kliniczne.

Łatwa nauka: łatwa i intuicyjna budowa, do której każdy może się szybko dostosować.

Natychmiastowa informacja dla pacjenta: skany są wyświetlane w czasie rzeczywistym, zapewniając przejrzystość i zaufanie.

Zawsze aktualna: automatyczne aktualizacje i synchronizacja w chmurze zapewniają aktywację najnowszych narzędzi

Połączone doświadczenia: płynnie przenosi historie pacjenta z iPada na komputer

Lepsze rezultaty dzięki współpracy: tworzenie historii pacjenta i współpraca z partnerami bezpośrednio w aplikacji

Dzięki korzystaniu z Medit Link Express i Medit i900 Mobility, dentyści i członkowie ich zespołów mogą teraz działać ze swobodą, której jeszcze nie doświadczyli, tworząc doświadczenia pacjenta, które są bardziej kompaktowe, intuicyjne i przyjemne jak nigdy dotąd.

Równocześnie Medit cały czas dostarcza innowacyjne rozwiązania, które sprawiają, że cyfrowa stomatologia staje się bezproblemowa. Dzięki bieżącym aktualizacjom oprogramowania urządzenia, firma konsekwentnie udoskonala tempo skanowania, prostotę eksploatacji i kompatybilność wszystkich swoich rozwiązań. Najnowsze oprogramowanie Medit Link umożliwia pełną integrację z nowym skanerem i900M przy jednoczesnej poprawie czytelności skanowania metali, zapewniając klinicystom bardziej dokładne wyniki i doświadczenia bardziej płynnej pracy.

Dostępność produktów, status zgód organów regulacyjnych i harmonogram wprowadzenia na rynek mogą być różne w poszczególnych krajach. Dokładnych i aktualnych informacji udzielają lokalni autoryzowani przedstawiciele handlowi.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Medit Link Express i skanera Medit i900 Mobility dostępne są na stronie www.medit.com.

Medit

MEDIT jest globalnym dostawcą skanerów 3D wewnątrzustnych oraz rozwiązań cyfrowej stomatologii opartej na własnej opatentowanej technologii. Firma umożliwia opiekę zdrowotną opartą na współpracy pomiędzy gabinetami stomatologicznymi i laboratoriami za pośrednictwem intuicyjnego sprzętu i oprogramowania. Firma MEDIT z siedzibą główną w Seulu w Korei Południowej od momentu jej powstania w 2000 roku posiada liczne oddziały w Amerykach i Europie oraz globalną sieć dystrybutorów w ponad 100 krajach.

