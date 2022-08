Apollo Hospitals et le groupe Eclipse, Afrique, mettent en place un centre de diagnostic et de cancérologie ultramoderne en Tanzanie

DAR ES SALAM, Tanzanie, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Apollo Hospitals, l'un des principaux fournisseurs de services de soins de santé privés intégrés d'Asie, fait son entrée en Tanzanie en signant un protocole d'accord avec le groupe Eclipse, Afrique, pour la mise en place d'un centre de traitement du cancer dans la zone de Msasani, à Dar es Salam, en Tanzanie. Grâce à ce partenariat, Apollo fournira des services de soins de santé comprenant des traitements avancés contre le cancer.

From left to right: Mr Zahir Damji, Chairman, Eclipse Group, Africa; Mr. Binaya Srikanta Pradhan, Indian High Commissioner, Tanzania; Mr Lav Agarwal, Joint Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India; Mr Dinesh Madhavan, President Group Oncology and International, Apollo Hospital Enterprises Ltd, India

Le centre anticancéreux ultramoderne de 60 lits fournira des soins complets, du diagnostic au traitement. Il proposera des traitements médicaux, chirurgicaux et de radiothérapie aux patients atteints de cancer dans toutes les tranches d'âge, des enfants aux adultes. Il dispensera des traitements et des soins de premier ordre grâce à une équipe d'oncologues expérimentés, à une gestion des soins du cancer et à des technologies parmi les plus performantes au monde, afin de rendre accessibles des soins de qualité contre le cancer à plus de 55 millions de personnes en Tanzanie.

M. Dinesh Madhavan, président du groupe oncologie et international chez Apollo Hospital Enterprises Ltd, Inde, et M. Zahir Damji, président du groupe Eclipse, Afrique, ont signé le protocole d'accord en présence de M. Lav Agarwal, co-secrétaire du ministère de la santé et du bien-être familial du gouvernement indien, et de M. Binaya Srikanta Pradhan, haut-commissaire indien en Tanzanie.

M. Madhavan a déclaré : « Conformément à notre vision de toucher des milliards de vies à travers le monde et de fournir l'excellence clinique Apollo de la plus haute qualité, nous nous sommes associés au groupe Eclipse, Afrique, pour construire un centre de lutte contre le cancer Apollo de qualité en Tanzanie. Ensemble, nous renforcerons l'écosystème des soins de santé du pays et aiderons les citoyens de Tanzanie et des pays voisins à accéder à des soins de qualité contre le cancer sans avoir à parcourir des kilomètres. »

M. Damji a commenté : « Notre collaboration avec Apollo est source de fierté et de gratitude. Cette initiative nous permettra de consacrer notre énergie au bien de la société. L'augmentation des cas de cancer et le manque de soins de qualité sont des problèmes courants en Tanzanie. Apollo Hospitals nous permettra de changer les choses et de donner aux citoyens de Tanzanie la possibilité de mener une vie saine et sans cancer. »

M. Agarwal a ajouté : « La collaboration entre Apollo Hospitals, Inde, et le groupe Eclipse, Afrique, renforcera les relations internationales et établira les bases de nombreusx autres partenariats à venir. »

Classé parmi les meilleurs hôpitaux du monde pour ses services médicaux de pointe, Apollo Hospitals a touché plus de 150 millions de patients dans plus de 140 pays.

