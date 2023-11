Apollo Hospitals célèbre les 25 ans du premier programme indien de transplantation hépatique

Apollo Hospitals est à l'origine de la première greffe de foie réussie en Inde en 1998.

Le premier patient ayant subi une greffe de foie, âgé de 20 mois à l'époque, est aujourd'hui médecin.

Apollo Hospitals a joué un rôle de premier plan dans le positionnement de l'Inde en tant que leader mondial dans le domaine de la transplantation d'organes

NEW DELHI, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Apollo, le plus grand fournisseur de soins de santé intégrés au monde, mène depuis 25 ans un programme de transplantation hépatique en Inde, réalisant plus de 4 300 transplantations dont 515 auprès d'enfants originaires de plus de 50 pays. À l'heure actuelle, Apollo réalise plus de 1 600 greffes d'organes solides par an. Avec un taux de réussite de 90 %, le programme Apollo de transplantation hépatique est un gage de qualité et d'espoir pour les patients du monde entier.

(Left to right)) Dr. Sanjay Kandaswamy (India's first LT patient who is now a doctor), Dr. Anupam Sibal, Ms. Dimple Kapadia, Baby Prisha with her parent, Mr. Shivakumar Pattabhiraman, Dr. Neerav Goyal

La Dr Preetha Reddy, vice-présidente du groupe Apollo Hospitals, a déclaré que « chez Apollo, nous nous efforçons de faire en sorte qu'aucun individu ne succombe à cause d'un manque d'accès à la transplantation. Notre objectif est de créer des centres de transplantation de premier plan, dirigés par des cliniciens réputés. Nous nous engageons à étendre notre expertise aux personnes du monde entier qui recherchent des services de transplantation hépatique. »

Le Dr Anupam Sibal, directeur médical du groupe et gastro-entérologue pédiatrique principal, a expliqué qu'« au cours des 25 dernières années, le programme de transplantation hépatique mené par les instituts Apollo a franchi des étapes remarquables, donnant de l'espoir aux patients souffrant de maladies hépatiques en phase terminale. Sanjay Kandasamy, premier receveur d'une greffe de foie en Inde, est aujourd'hui devenu un médecin prospère, porteur d'espoir pour ceux qui n'en ont pas. Les réussites de nos patients nous ont encouragés à créer l'écosystème de transplantation le plus avancé, en réalisant des greffes complexes telles que des greffes combinées foie-rein avec incompatibilités immunologiques de type ABO, et sur des bébés pesant seulement 4 kg. »

Le Dr Neerav Goyal, consultant principal en transplantation hépatique, a ajouté qu'« avec un taux de réussite remarquable de 90 %, le programme de transplantation hépatique d'Apollo incarne un engagement inébranlable et représente un espoir pour les patients souffrant d'insuffisance hépatique. Nous avons l'intention de poursuivre notre expansion et de multiplier les chances d'une vie plus saine. »

Le programme de transplantation Apollo est l'un des plus importants et des plus complets au monde. Il prend en charge un large éventail de maladies hépatiques et rénales, de transplantations hépatiques et rénales, de transplantations cardiaques et pulmonaires, de chirurgies de transplantation intestinale, pancréatique et gastro-intestinale, ainsi que de services de transplantation pédiatrique.

À propos de l'Indraprastha Apollo Hospitals :

Créé en juillet 1996, l'Indraprastha Apollo Hospitals, premier hôpital accrédité par le JCI en Inde, est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement de Delhi et Apollo Hospitals Enterprise Limited. S'étendant sur 15 acres, il s'agit du troisième établissement de soins tertiaires super-spécialisés du groupe Apollo Hospitals. Avec 57 spécialités, plus de 300 spécialistes et 700 lits opérationnels, l'hôpital est équipé de 19 salles d'opération, de 138 lits de soins intensifs, d'un service d'urgence fonctionnant 24 heures sur 24 et d'une ambulance aérienne. Pionnier dans le domaine des greffes de rein et de foie, il a été le témoin des premières greffes de foie pédiatriques et adultes réussies en Inde. Réputé pour sa technologie médicale de pointe, notamment la tomodensitométrie à 64 coupes, l'IRM 3 Tesla, le Novalis Tx et le PET Suite intégré, l'hôpital est à la pointe du diagnostic, de la médecine et de la chirurgie. Avec plusieurs décennies de clients satisfaits, Indraprastha Apollo reste à la pointe de l'excellence en matière de soins de santé.