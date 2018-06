Após levantar US$ 3,3 milhões de financiamento, a Thunkable lança o "Thunkable X", um criador de aplicativos móveis do tipo faça você mesmo para não programadores

"Tradicionalmente, a criação de um aplicativo exige centenas de milhares de dólares e duas equipes de engenheiros – uma equipe para o Android e outra equipe para o iOS. Mas agora, os não programadores podem facilmente criar seus próprios aplicativos em uma única plataforma, e estes aplicativos funcionarão em aparelhos Android, iPhones e iPads", disse Arun Saigal, Co-Fundador e Executivo-Chefe da Thunkable.

De acordo com a Forrester Research, o mercado de plataformas de pouco/nenhum código alcançará US$ 16 bilhões em 2020 e, dentro deste mercado em crescimento, a Thunkable já está bem posicionada para se tornar a líder global do mercado na criação de aplicativos do tipo faça você mesmo.

Existem atualmente mais de 500.000 usuários na Thunkable, os quais criaram mais de 1 milhão de aplicativos. E a criação de aplicativos na Thunkable tem mais de 16 milhões de usuários ativos por mês (MAUs), em 195 países.

O que destaca a Thunkable no espaço de pouco/nenhum código é que sua linguagem de programação visual de arrastar e largar (drag and drop) é simples o bastante para ser usada por qualquer pessoa e, ainda assim, é poderosa e personalizável o bastante para criar aplicativos indistinguíveis daqueles criados por engenheiros de software. Esta abordagem foi iniciada por pesquisadores do Google e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), onde a Thunkable foi incubada.

"Bilhões de pessoas possuem smartphones poderosos, mas somente alguns engenheiros podem programá-los. Estamos concentrados em capacitar todos os usuários de smartphones a criarem sua própria tecnologia móvel", disse Weihua James Li, Co-Fundador e Executivo-Chefe de Tecnologia da Thunkable.

Os usuários da Thunkable podem escolher entre uma variedade de recursos e integrações para seus aplicativos, incluindo o Google Maps, Microsoft Image Recognition, pagamentos através da Stripe e outras interfaces de programação de aplicativos (APIs).

Até a data, a Thunkable levantou US$ 3,3 milhões de financiamento da Lightspeed Venture Partners, NEA, SV Angel, Y Combinator, PJC, Mandra Capital, Joe Montana's Liquid 2 Ventures e Zhen Fund.

Sobre a Thunkable

Lançada em 2015, a Thunkable é a plataforma que permite que qualquer pessoa crie seus próprios aplicativos móveis nativos. A Thunkable foi incubada no Google Research e no MIT. Para saber mais, visite o endereço thunkable.com.

Contato com a mídia:

Jimmy Haber

(650) 434-0213

press@thunkable.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/700114/Thunkable_Logo.jpg

FONTE Thunkable

SOURCE Thunkable

Related Links

www.thunkable.com