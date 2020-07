App Annie Ascend desbloqueia monetização e publicidade móvel

Marcas e publicadoras tentam otimizar a receita publicitária e a aquisição de usuários com fontes de dados fragmentadas, tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. Hoje em dia, isso é feito com grande dependência de agências, TI e grandes equipes internas, em vez do foco na geração de valor para os consumidores. O desempenho móvel B2B2C requer um único ponto de controle que unifique todas as fontes de dados de publicidade para que haja uma linha de visão clara rumo ao retorno sobre o investimento. Isso exige iluminação para métricas cruciais, como custos de aquisição de clientes, valor vitalício e retorno sobre gastos com publicidade. O App Annie Ascend agrega dados publicitários em um sistema organizado e retira a complexidade da equação.