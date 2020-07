App Annie Ascend libère la publicité mobile et la monétisation

Les marques et les éditeurs tentent d'optimiser leurs revenus publicitaires et l'acquisition d'utilisateurs avec des sources de données fragmentées provenant du côté demande et offre de la publicité. Ils le font aujourd'hui avec une forte dépendance à l'égard d'agences, de l'informatique et de grandes équipes internes au lieu de focaliser sur la création de valeur pour leurs consommateurs. La performance mobile B2B2C requière un point de contrôle unique unifiant toutes les sources de données publicitaires pour fournir une ligne de visée claire sur le RSI. Cela nécessite une focalisation sur des indicateurs critiques tels que les coûts d'acquisition de clients, la valeur à vie et le retour sur les dépenses publicitaires. App Annie Ascend agrège les données publicitaires en un seul système organisé et simplifie l'équation.

« Ascend élimine le fardeau de l'intégration, de la maintenance et de la mise à jour constante de dizaines d'API, ce qui nous permet de focaliser sur ce qui importe : atteindre nos IPC et améliorer nos campagnes. Grâce aux renseignements précieux que fournit la solution Ascend via ses outils de reporting bien conçus, elle est devenue une partie essentielle de notre infrastructure d'analyse marketing », a déclaré Spiros Christakopoulos, directeur du marketing chez Reddit.

« Nous sommes fiers d'être la première société à offrir une vue mobile côte à côte des données du marché et de vos propres analyses pour maximiser la performance. App Annie Ascend permet aux éditeurs et aux marques du monde entier d'agréger des sources de données publicitaires disparates en toute facilité, de les assembler en une vision unique, et de générer des données exploitables », a ajouté Ted Krantz, PDG d'App Annie.

« La combinaison d'App Annie Intelligence et d'Ascend nous aide à gérer notre produit mobile et notre stratégie publicitaire dans un seul endroit. L'intelligence nous aide à détecter les tendances et les événements sur le marché et à identifier des partenaires de premier ordre, ce qui nous aide à améliorer l'expérience des joueurs. Ascend est le meilleur outil dans l'espace pour suivre et surveiller la monétisation des annonces et nous aide à optimiser notre monétisation au quotidien », a déclaré Josh Yguado co-fondateur, PDG et président de Jam City.

Pour en savoir plus sur App Annie Ascend, rendez-vous sur www.appannie.com/ascend

À propos d'App Annie

App Annie est la plateforme d'analyse et de données mobiles la plus réputée du secteur qui a pour mission d'aider ses clients à créer des expériences mobiles gagnantes et à atteindre l'excellence. Fondée en 2010, la société a lancé la première solution de données du marché mobile. En 2020, App Annie a lancé Ascend, une solution d'analyse publicitaire, ce qui en fait la première société dans son espace à fournir une vision côte à côte des données du marché et des propres données des entreprises pour appuyer les décisions commerciales critiques. Ensemble, ces solutions constituent la plateforme de performance mobile la plus complète du secteur. Plus de 1100 entreprises et 1 million d'utilisateurs enregistrés à travers le monde et dans tous les secteurs comptent sur App Annie pour propulser leur activité mobile. La société a 12 bureaux à travers le monde et son siège est situé à San Francisco.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1214194/App_Annie_Social_Ascend.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=S9ny2aPn9k4

