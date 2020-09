App Annie lance Game IQ - Un produit de classification adapté sur mesure à l'industrie

Les catégories ne sont pas actualisées et chaque entreprise a son propre point de vue sur la taxonomie, ce qui rend difficile l'évaluation comparative

Les magasins d'applications ne proposent pas de catégories de jeux granulaires et ne sont pas facilement exploitables

Il y a un manque de points de données sur les caractéristiques du jeu pour pouvoir analyser les paramètres de réussite

Game IQ change tout. Notre produit exploite la science des données pour créer des vues personnalisées et maintenir une taxonomie permettant d'automatiser la catégorisation des jeux à grande échelle.

Développé en collaboration avec des leaders d'opinion, Game IQ fournit un cadre visuel qui permet de décortiquer des dizaines de milliers d'applications apportant des réponses à des questions liées au / à la :

Taille du marché : quelles sont les opportunités qu'offre le marché dans les différentes catégories granulaires ?

Catégorie : le jeu est-il adapté aux joueurs réguliers, occasionnels ou de casino ?

Genre : quel genre correspond à la jouabilité ?

Sous-genre : quelle est la boucle centrale du jeu ?

Tags : quelles sont les caractéristiques indépendantes de l'application telles que la propriété intellectuelle, le style artistique, le mécanisme de monétisation ou les caractéristiques de jouabilité ?

Les développeurs de jeux vont bénéficier d'une ou de plusieurs classifications préétablies qui guideront le développement des produits, l'acquisition des utilisateurs, la monétisation, le marketing et d'autres éléments.

« Le jeu est l'étoile polaire du mobile. Alors que nous entrons dans la nouvelle décennie, les éditeurs de jeux se voient offrir l'opportunité 2.0 de disséquer la concurrence avec une précision chirurgicale », déclare Theodore Krantz, président-directeur général d'App Annie. Et d'ajouter : « En exploitant la précision de Game IQ, nous allons guider l'industrie en lui apportant des connaissances sur les genres prisés par les joueurs réguliers, occasionnels et de casino ».

« Game IQ a été un élément fondamental pour parfaire notre stratégie d'investissement et de fusions-acquisitions. La possibilité d'agréger une catégorie et un sous-genre spécifiques permet à notre équipe de se faire rapidement une idée sur la taille du marché, les joueurs clés, les téléchargements et d'avoir des informations sur les recettes. Au fur et à mesure que notre évaluation se précise, nous pouvons utiliser le segment des 'utilisateurs partagés' pour découvrir comment un genre en particulier correspond aux attentes de notre base de joueurs existante. Game IQ est et a été un élément important dans l'élaboration de la vision à long terme de notre entreprise ». - Joseph Byrne, directeur du développement commercial et de la stratégie chez SciPlay

« Game IQ nous permet d'approfondir les différents genres, sous-genres et caractéristiques de jeux pour comprendre comment ils évoluent et prennent de l'ampleur... de façon à pouvoir valider nos opportunités et nos investissements stratégiques » - Danny Moy, vice-président exécutif du développement des entreprises chez Playstudios

Plus de 28 000 jeux sont d'ores et déjà étiquetés et classés dans Game IQ.

Pour en savoir plus sur Game IQ, rendez-vous sur : https://www.appannie.com/en/insights/app-annie-news/introducing-game-iq/

