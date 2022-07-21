Аппарат SkinPen® Precision будет напрямую представлен в Германии

Немецкую команду продаж компании Crown Aesthetics возглавит директор по продажам Петра Кнаб

ДАЛЛАС, 21 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Crown Aesthetics (далее «Crown»), подразделение компании Crown Laboratories, Inc., рада сообщить, что ее аппарат SkinPen® Precision (далее «SkinPen»), первое устройство для мезотерапии, одобренное Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и являющееся мировым лидером в области регенерации кожи, теперь напрямую представлен в Германии, которая является крупнейшим в Европе рынком услуг эстетической медицины.

В результате прямых продаж аппарата SkinPen значительно выиграют как немецкие медицинские работники, так и их клиенты. Теперь клиенты получат прямой доступ к лучшему в своем классе аппарату для мезотерапии, существующему на сегодняшний день, в комплекте с элитным уровнем обслуживания клиентов, обучения, маркетинга и медицинских услуг, которые получают покупатели и пациенты аппарата SkinPen Precision по всему миру.

Для поддержки коммерческих усилий компании Crown в Германии Петра Кнаб (Petra Knab) присоединилась к организации в качестве директора по продажам в Германии. Г-жа Кнаб — выдающийся лидер в области продаж с более чем 25-летним опытом работы в отрасли эстетической медицины. У нее выдающиеся способности в области обучения, профессиональной подготовки, наставничества и развития сотрудников. Эти качества, среди прочего, объясняют, почему она и ее команды добивались большого успеха в работе с такими известными брендами, как Botox Cosmetic, Juvéderm и CoolSculpting Elite.

«Оказывая непосредственную поддержку нашим клиентам, пользующимся аппаратом SkinPen, мы поможем им расширить клиентскую базу за счет увеличения спроса со стороны пациентов, — сказал Энди Мултон (Andy Moulton), вице-президент по международным продажам компании Crown Aesthetics. — Клиенты могут быть уверены, что под руководством Петры они получат высочайший уровень подготовки, обучения и обслуживания, которого они заслуживают».

«Приход компании Crown на немецкий рынок — это важное событие, и для меня большая честь участвовать в этом, — заявила г-жа Кнаб. Я с нетерпением жду возможности создать команду, которая воплотит в себе все, что отличает компанию Crown и аппарат SkinPen: целеустремленность, совершенство и инновации». Инновации компании Crown будут представлены несколькими новыми продуктами, выпуск которых запланирован на осень 2023 года.

Аппарат SkinPen Precision, разработанный в США и выпущенный в 2013 году после более чем 90 валидационных исследований*, является первоклассным устройством для регенерации кожи.

Назначение аппарата SkinPen в соответствии с европейскими стандартами: SkinPen Precision — это медицинский прибор для мезотерапии и комплектующие к нему, предназначенный для проведения процедур с целью улучшения внешнего вида рубцов от акне на лице у взрослых в возрасте от 22 лет, а также для улучшения внешнего вида мелких и крупных морщин на лице и шее. Кроме того, аппарат SkinPen применяется для лечения пигментации (дисхромии), включая такие ее виды, как меланодермия, витилиго и солнечный лентигиоз.

Аппарат SkinPen Precision — это медицинское устройство класса IIa, одобренное FDA, принцип работы которого сочетается в контролируемом нанесении микротравм для стимулирования естественной ранозаживляющей реакции организма и регенерации рубцовой ткани. Аппарат SkinPen отмечен множеством наград, имеет превосходный профиль безопасности и клинически доказанную эффективность для всех типов кожи по Фитцпатрику. Кожа пациентов повреждается минимально, период восстановления практически отсутствует.

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Информация о компании Crown Laboratories, Inc.

Компания Crown — частная, полностью интегрированная международная компания в области средств по уходу за кожей. Компания занимается разработкой и продажей эстетических, косметических и терапевтических средств по уходу за кожей, которые улучшают качество жизни ее клиентов, удовлетворяя все их потребности в уходе за кожей. Crown — это инновационная компания, применяющая научные достижения для ухода за кожей в любом возрасте, которая неуклонно стремится к терапевтическому совершенству и улучшению результатов лечения пациентов. Это позволило ей стать лидером в области дерматологии и эстетичесой медицины. На протяжении последних восьми лет компания Crown входит в список 5000 самых быстрорастущих частных компаний и продает свою продукцию в более чем 38 странах. Более подробная информация представлена на сайте www.crownlaboratories.com.

Информация о компании Crown Aesthetics

Компания Crown Aesthetics является одним из лидеров в области эстетической медицины и стремится помочь ведущим клиникам по всему миру развивать свой бизнес благодаря впечатляющим результатам омоложения и восстановления кожи. Наши малоинвазивные инновации включают аппарат SkinPen®, первое устройство для мезотерапии, одобренное FDA; аппарат MicroPen EVO™; системы тромбоцитарно-обогащенной плазмы (ТОП) ProGen PRP™ Advantage и Eclipse PRP®; система оздоровления волос VOTESSE™ и протокол Skinfuse®, применяемый после мезотерапии, благодаря которым в клиники приходят как новые, так и удовлетворенные старые клиенты. Компания Crown Aesthetics, штаб-квартира которой находится в Далласе, штат Техас, задает отраслевые стандарты эффективности, безопасности и инноваций. Поэтому наши клиенты неизменно обеспечивают высочайший уровень услуг в сфере эстетической медицины. Более подробная информация представлена на сайте компании: www.crownaesthetics.com.

* Данные предоставлены компанией Crown Aesthetics.

Показания к применению в США, полное описание клинических испытаний, а также важную информацию о безопасности, включая противопоказания и порядок использования аппарата для мезотерапии SkinPen Precision, можно найти на сайте www.skinpen.com.

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SOURCE Crown Laboratories, Inc.