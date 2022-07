SkinPen® Precision pod bezpośrednim zarządem w Niemczech

Niemieckim zespołem sprzedaży Crown Aesthetics pokieruje dyrektor ds. sprzedaży Petra Knab.

DALLAS, 20 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics („Crown"), oddział Crown Laboratories, Inc. z przyjemnością informuje, że SkinPen® Precision („SkinPen"), pierwsze urządzenie do mikroigłowania zatwierdzone przez FDA oraz światowy lider w dziedzinie rekonstrukcji skóry, jest już bezpośrednio reprezentowany w Niemczech, czyli na największym rynku branży estetycznej w Europie.

Bezpośrednia dystrybucja SkinPen przyniesie ogromne korzyści niemieckim pracownikom służby zdrowia i ich klientom. Klienci będą mieli teraz bezpośredni dostęp do najlepszego w swojej klasie urządzenia do mikroigłowania, wspomaganego przez luksusowe usługi w zakresie obsługi klienta, szkoleń, marketingu i działalności medycznej, których oczekują klienci i pacjenci SkinPen Precision na całym świecie.

Jako wsparcie dla niemieckich działań handlowych firmy Crown, Petra Knab dołączyła do organizacji jako dyrektor ds. sprzedaży w Niemczech. Dysponująca ponad 25-letnim doświadczeniem w branży, Knab jest wybitnym liderem sprzedaży z bogatym stażem w branży estetycznej. Wykazała się niezwykłymi zdolnościami w zakresie szkoleń, edukacji oraz coachingu i rozwoju pracowników. To właśnie dzięki tym cechom Knab i jej zespoły odniosły znaczący sukces we współpracy z renomowanymi markami, takimi jak Botox Cosmetic, Juvéderm i CoolSculpting Elite.

„Bezpośrednio wspierając naszych klientów SkinPen, umożliwimy rozwój ich placówek poprzez zwiększanie zapotrzebowania pacjentów – powiedział Andy Moulton, wiceprezes ds. sprzedaży międzynarodowej Crown Aesthetics. - Z Petrą na czele klienci mogą być pewni, że otrzymają najwyższy poziom szkolenia, edukacji i obsługi klienta, na jaki zasługują".

„Wejście firmy Crown na rynek niemiecki to ogromna szansa, w której udział jest dla mnie zaszczytem – powiedziała Knab. - Z niecierpliwością czekam na stworzenie zespołu, który będzie uosabiał wszystko to, co kojarzy się z Crown i SkinPen – zaangażowanie, doskonałość i innowacyjność".

Nowatorstwo firmy Crown znajdzie odzwierciedlenie w szeregu nowych produktów, których wprowadzenie na rynek planowane jest na jesień 2023 roku.

Urządzenie SkinPen Precision, wprowadzone na rynek w 2013 r. i poparte ponad 90 badaniami zatwierdzającymi*, to najwyższej jakości aparat do remodelowania skóry opracowany w USA.

Przewidziane zastosowanie urządzenia SkinPen: SkinPen Precision to medyczny aparat do mikroigłowania wraz z akcesoriami, przeznaczony do stosowania jako zabieg poprawiający wygląd blizn potrądzikowych na twarzy u osób dorosłych w wieku 22 lat i starszych oraz korygujący wygląd drobnych linii i zmarszczek na twarzy i szyi. SkinPen jest również przeznaczony do leczenia chorób pigmentacyjnych (Dyschromia), w tym melazmy, bielactwa i plamicy słonecznej.

SkinPen Precision to urządzenie medyczne klasy IIa dopuszczone przez FDA, które wykorzystuje kontrolowane mikrourazy do stymulowania naturalnej reakcji organizmu na gojenie się ran i przebudowę tkanki bliznowatej. Wielokrotnie nagradzana technologia SkinPen charakteryzuje się najwyższym profilem bezpieczeństwa i wykazuje klinicznie udowodnioną skuteczność w przypadku wszystkich typów skóry według skali Fitzpatricka. Pacjenci doświadczają minimalnych uszkodzeń komórkowych, a okres rekonwalescencji pozabiegowej trwa krótko lub wcale nie jest konieczny.

SKINPEN® PRECISION DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W NIEMCZECH:

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00

Key Crown Aesthetics, kontakt

Obsługa klienta | Zamówienia i pytania:

Luisa Haselhuhn

Crown Laboratories, Inc.

Crown, w pełni zintegrowana prywatna spółka międzynarodowa zajmująca się pielęgnacją skóry, koncentruje się na opracowywaniu i dostarczaniu szerokiej gamy produktów do pielęgnacji skóry o działaniu estetycznym i leczniczym, również z kategorii premium, które podnoszą jakość życia jej konsumentów w zakresie pielęgnacji skóry. Jako innowacyjna spółka koncentrująca się nieustannie na nauce o skórze, której celem jest zapewnienie doskonałości terapeutycznej i poprawy wyników leczenia pacjentów, Crown stała się liderem w dziedzinie dermatologii i medycyny estetycznej. Spółka Crown od ośmiu lat znajduje się na liście najszybciej rozwijających się spółek prywatnych Inc. 5000 i przez ten czas rozwinęła dystrybucję swoich produktów do ponad 38 krajów. Więcej informacji o spółce Crown oraz jej produktach można znaleźć na stronie www.crownlaboratories.com.

Crown Aesthetics

Crown Aesthetics, największy dostawca usług z zakresu medycyny estetycznej, specjalizuje się we wspomaganiu wiodących gabinetów na całym świecie w rozwoju ich działalności. Jest to możliwe dzięki spektakularnym rezultatom w zakresie odmładzania i przywracania zdrowia. Minimalnie inwazyjne nowatorskie rozwiązania – SkinPen®, pierwsze urządzenie do mikronakłuwania zatwierdzone przez FDA; MicroPen EVO™, systemy osocza bogatopłytkowego ProGen PRP™ Advantage i Eclipse PRP®, VOTESSE™, system zapewniający zdrowie włosów; oraz procedura Skinfuse® po mikronakłuwaniu to produkty, które przyciągają do gabinetów nowych i wysoce zadowolonych stałych pacjentów. Firma Crown Aesthetics z siedzibą w Dallas w Teksasie wyznacza standardy branżowe w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i innowacyjności. To sprawia, że jej klienci nieustannie otrzymują najlepszą opiekę estetyczną w branży. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.crownaesthetics.com.

