Zařízení SkinPen® Precision je nyní v Německu pod přímým vedením

Německý obchodní tým společnosti Crown Aesthetics povede obchodní ředitelka Petra Knabová

DALLAS, 21. července 2022 /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics ("Crown"), divize společnosti Crown Laboratories, Inc., s potěšením oznamuje, že SkinPen® Precision („SkinPen"), první mikrojehličkový přístroj se schválením organizace FDA a světový lídr v oblasti remodelace pleti, má nyní přímé zastoupení v Německu, tedy na největším trhu v oblasti estetiky v Evropě.

Přímá distribuce zařízení SkinPen bude významným přínosem pro německé zdravotníky a jejich zákazníky. Zákazníci budou mít nyní přímý přístup k nejlepšímu mikrojehličkovému přístroji své třídy, jaký je v současnosti k dispozici, a to s podporou služeb zákaznického servisu, školení, marketingu a lékařských záležitostí na špičkové úrovni, které zákazníci a pacienti z celého světa, využívající zařízení SkinPen Precision, očekávají.

Na podporu obchodních aktivit společnosti Crown v Německu nastoupila na pozici ředitelky prodeje pro Německo Petra Knabová. Se svými více než 25letými zkušenostmi v tomto oboru je Petra Knabová výjimečnou vedoucí prodejního týmu s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti estetiky. Prokázala pozoruhodné schopnosti v oblasti školení, vzdělávání a koučování a rozvoje zaměstnanců. Mimo jiné i díky těmto vlastnostem se jí a jejím týmům podařilo ve spolupráci s velkými značkami, jako jsou Botox Cosmetic, Juvéderm nebo CoolSculpting Elite, dosáhnout výrazných úspěchů.

„Přímou podporou našich zákazníků, kteří SkinPen využívají, podpoříme růst jejich lékařských praxí a salonů zvýšením poptávky pacientů," prohlásil Andy Moulton, viceprezident pro mezinárodní prodej společnosti Crown Aesthetics. „Pod vedením Petry si mohou být zákazníci jisti, že získají špičkovou úroveň školení, vzdělávání i zákaznického servisu, kterou si jednoznačně zaslouží."

„Vstup společnosti Crown na německý trh představuje významnou příležitost a jsem poctěna, že se na ní mohu podílet," prohlásila Petra Knabová. „Těším se na možnost sestavit tým, který bude ztělesňovat vše, co společnost Crown a její SkinPen představují – odhodlání, dokonalost a inovace." Inovace společnosti Crown se projeví u hned několika nových produktů, jejichž uvedení na trh je plánováno na podzim roku 2023.

Model SkinPen Precision, který byl uveden na trh v roce 2013 a je podpořen více než 90 ověřovacími studiemi*, je vynikající zařízení pro remodelaci pleti, vyrobené v USA.

Zařízení SkinPen CE je určeno pro: SkinPen Precision je lékařské zařízení s příslušenstvím pro mikrojehličkové ošetření pleti , určené k ošetření obličeje a ke zlepšení vzhledu jizev po akné u dospělých ve věku od 22 let, a také ke zlepšení vzhledu jemných rýh a vrásek na obličeji a krku. Zařízení SkinPen je také určeno k léčbě pigmentových onemocnění (dyschromie) včetně melasmy, vitiliga nebo solární lentigy.

SkinPen Precision je zdravotnické zařízení třídy IIa se schválením organizace FDA, které funguje na principu kontrolované tvorby mikroporanění, která stimulují přirozenou reakci těla pro hojení ran a remodelaci zjizvené tkáně. Zařízení SkinPen, které získalo řadu ocenění, má vynikající bezpečnostní profil a klinicky prokázanou účinnost na všechny typy pleti dle klasifikace podle Fitzpatricka. U pacientů dochází k minimálnímu poškození buněk a nevyžadují téměř žádnou dobu k hojení.

SKINPEN® PRECISION K VAŠIM SLUŽBÁM V NĚMECKU:

Otevírací doba: Pondělí – pátek 9:00 – 17:00 hod.

Důležité kontakty společnosti Crown Aesthetics

Zákaznický servis | Objednávky nebo dotazy:



Luisa Haselhuhnová



[email protected]







Mezinárodní: +49 (0) 6950958919







Místní: 069 509 58919

O společnosti Crown Laboratories, Inc.

Crown, soukromá, plně integrovaná globální společnost v oblasti péče o pleť, se věnuje vývoji a poskytování rozmanitého portfolia estetických, prémiových a terapeutických produktů péče o pleť, které zlepšují kvalitu života spotřebitelů po celou dobu, po kterou se péči o svou pleť věnují. Společnost Crown je inovativní společností zaměřenou na dermatologickou vědu pro celý život a díky svému neutuchajícímu úsilí o dosažení výjimečné terapeutické úrovně a lepších výsledků u pacientů se stala lídrem v oblastech dermatologie a estetiky. Společnost Crown je již osm let uvedena na seznamu 5000 nejrychleji rostoucích soukromých společností a rozšířila distribuci do více než 38 zemí. Další informace najdete na adrese www.crownlaboratories.com .

O společnosti Crown Aesthetics

Společnost Crown Aesthetics, přední společnost v oblasti lékařské estetiky, pomáhá předním lékařským praxím po celém světě rozvíjet jejich podnikání. Dosahujeme toho díky zásadním výsledkům v oblasti omlazení a obnovy. Naše minimálně invazivní inovativní zařízení – SkinPen®, první mikrojehličkové zařízení se schválením FDA, MicroPen EVO™, systémy ProGen PRP™ Advantage a Eclipse PRP®, VOTESSE™, systém pro zdraví vlasů či protokol ošetření po mikrojehličkovém zásahu Skinfuse® – představují „vstupní" produkty, které přivádějí do ordinací nové a velmi spokojené pacienty. Společnost Crown Aesthetics se sídlem v Dallasu v Texasu je etalonem průmyslových standardů účinnosti, bezpečnosti a inovací. Díky tomu naši zákazníci trvale poskytují tu nejlepší úroveň estetické péče v oboru. Další informace najdete na adrese www.crownaesthetics.com .

* Dle evidovaných údajů společnosti Crown Aesthetics.

Indikace pro USA , kompletní souhrn klinických studií a důležité bezpečnostní informace včetně kontraindikací a návodu k použití mikrojehličkového přístroje SkinPen Precision naleznete na adrese www.skinpen.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1457834/Crown_Logo.jpg

SOURCE Crown Laboratories, Inc.