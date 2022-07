SkinPen® Precision teraz pod priamym vedením v Nemecku

Nemecký obchodný tím spoločnosti Crown Aesthetics povedie obchodná riaditeľka Petra Knab

DALLAS, 21. júla 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Crown Aesthetics („Crown"), divízia spoločnosti Crown Laboratories, Inc., s potešením oznamuje, že SkinPen® Precision („SkinPen"), prvý prístroj s mikroihličkami schválený FDA a svetový líder v oblasti remodelácie pleti, má teraz priame zastúpenie v Nemecku, najväčšom trhu estetickej medicíny v Európe.

Priama distribúcia výrobkov SkinPen bude významným prínosom pre nemeckých zdravotníckych pracovníkov a ich zákazníkov. Zákazníci budú mať teraz priamy prístup k najlepšiemu prístroju s mikroihličkami vo svojej triede, ktorý je v súčasnosti k dispozícii, s podporou elitnej úrovne služieb zákazníckeho servisu, školení, marketingu a medicínskych záležitostí, ktoré zákazníci a pacienti SkinPen Precision očakávajú na celom svete.

Na podporu obchodného úsilia spoločnosti Crown v Nemecku nastúpila do organizácie Petra Knab ako riaditeľka predaja v Nemecku. S viac ako 25-ročnými skúsenosťami v odvetví je pani Knab výnimočnou líderkou v oblasti predaja s významnými skúsenosťami v estetickej medicíne. Preukázala pozoruhodné schopnosti v oblasti odbornej prípravy, vzdelávania, koučovania a rozvoja zamestnancov. Okrem iného aj vďaka týmto vlastnostiam sa jej a jej tímom podarilo dosiahnuť veľký úspech s veľkými značkami, ako sú Botox Cosmetic, Juvéderm a CoolSculpting Elite.

„Priamou podporou našich zákazníkov používajúcich prístroj SkinPen rozšírime možnosti ich ambulancií zvýšením dopytu zo strany pacientov," povedal Andy Moulton, viceprezident pre medzinárodný predaj spoločnosti Crown Aesthetics. „S Petrou na čele si môžu byť zákazníci istí, že dostanú špičkovú úroveň školenia, vzdelávania a zákazníckeho servisu, ktorú si zaslúžia."

„Uvedenie spoločnosti Crown na nemecký trh predstavuje významnú príležitosť a som poctená, že môžem byť jej súčasťou," povedala pani Knab. „Teším sa na vytvorenie tímu, ktorý bude stelesňovať všetko, čo spoločnosť Crown a SkinPen predstavujú – odhodlanie, dokonalosť a inovácie." Inovácie spoločnosti Crown sa prejavia v niekoľkých nových produktoch, ktorých uvedenie na trh je naplánované na jeseň 2023.

Prístroj SkinPen Precision, ktorý bol uvedený na trh v roku 2013 a podporený viac ako 90 overovacími štúdiami*, je špičkový prístroj na remodeláciu pokožky vyvinutý v USA.

Účel použitia pera SkinPen CE: SkinPen Precision je zdravotnícka pomôcka na mikroihličkovanie a príslušenstvo, ktoré je určené na ošetrenie na zlepšenie vzhľadu jaziev po akné u dospelých vo veku od 22 rokov a na zlepšenie vzhľadu jemných liniek a vrások na tvári a krku. SkinPen je určený aj na liečbu pigmentových ochorení (dyschrómie) vrátane melazmy, vitiliga a solárnej lentigíny.

SkinPen Precision je zdravotnícka pomôcka triedy IIa s povolením FDA, ktorá funguje tak, že vytvára kontrolované mikroporanenia na stimuláciu prirodzenej reakcie tela na hojenie rán a remodeláciu zjazveného tkaniva. Ocenený SkinPen má vynikajúci bezpečnostný profil a klinicky preukázanú účinnosť na všetkých typoch pleti podľa Fitzpatrickovej škály. Pacienti pociťujú minimálne poškodenie buniek a takmer žiadnu práceneschopnosť.

SKINPEN® PRECISION K VAŠIM SLUŽBÁM V NEMECKU:

Otváracie hodiny: pondelok – piatok 9.00 – 17.00

Kľúčové kontakty v spoločnosti Crown pre estetickú medicínu

Zákaznícky servis | Objednávky alebo otázky:



Luisa Haselhuhn

[email protected]







Medzinárodné: +49 (0) 6950958919







Domáce: 069 509 58919

O spoločnosti Crown Laboratories, Inc.

Spoločnosť Crown, súkromná, plne integrovaná globálna spoločnosť so zameraním na starostlivosť o pleť, sa zaviazala vyvíjať a poskytovať rozmanité portfólio estetických, prémiových a terapeutických výrobkov starostlivosti o pleť, ktoré zlepšujú kvalitu života spotrebiteľov počas ich cesty k starostlivosti o pleť. Inovatívna spoločnosť Crown, ktorá sa zameriava na vedu o koži pre život, sa vďaka svojej vytrvalej snahe prinášať dokonalé terapeutické výsledky a vylepšené výsledky pre pacientov stala lídrom v oblasti dermatológie a estetickej medicíny. Spoločnosť Crown je už osem rokov zaradená do zoznamu Inc. 5000 najrýchlejšie rastúcich súkromných spoločností a rozšírila svoju distribúciu do viac ako 38 krajín. Viac informácií nájdete na lokalite www.crownlaboratories.com.

O spoločnosti Crown Aesthetics

Spoločnosť Crown Aesthetics, popredná spoločnosť v oblasti lekárskej estetiky, sa venuje pomoci špičkovým ordináciám na celom svete pri rozvoji ich podnikania. Dosahujeme to tým, že prinášame dramatické výsledky v oblasti omladenia a obnovy. Naše minimálne invazívne inovácie – SkinPen®, prvé zariadenie s mikroihličkami schválené FDA, MicroPen EVO™, systémy plazmy bohatej na krvné doštičky (PRP) ProGen PRP™ Advantage a Eclipse PRP®, VOTESSE™, systém pre zdravie vlasov a protokol po mikroihličkovaní Skinfuse® – pôsobia ako „vstupné" produkty, ktoré privádzajú do ambulancií nových a veľmi spokojných pacientov. Spoločnosť Crown Aesthetics so sídlom v Dallase v Texase stanovuje priemyselné štandardy účinnosti, bezpečnosti a inovácií. Vďaka tomu naši zákazníci neustále poskytujú najlepšiu estetickú starostlivosť v odbore. Viac informácií nájdete na lokalite www.crownaesthetics.com.

* Nezverejnené údaje o Crown Aesthetics.

Indikácie v USA, kompletný súhrn klinických skúšaní a dôležité bezpečnostné informácie vrátane kontraindikácií a spôsobu používania mikroihličkového prístroja SkinPen Precision nájdete na lokalite www.skinpen.com.

