Appeal of Conscience Foundation honrará a Mario Draghi con el World Statesman Award 2022

NUEVA YORK, 13 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Appeal of Conscience Foundation, una organización interconfesional dedicada a la libertad religiosa y los derechos humanos, y su presidente y fundador, el Rabino Arthur Schneier, entregarán el Premio World Statesman Award 2022 al primer ministro italiano, Mario Draghi, en la 57ª edición de los premios anuales Appeal of Conscience, en el Hotel Pierre de Nueva York, el lunes 19 de septiembre de 2022 por la noche.

"El Primer Ministro está siendo honrado por su largo liderazgo multifacético en las finanzas y el servicio público que ha beneficiado a Italia y la Unión Europea y ha ayudado a la cooperación internacional", declaró el Rabino Arthur Schneier, presidente y fundador de la Appeal of Conscience Foundation. "El Primer Ministro Draghi es un líder unificador y visionario con la experiencia financiera, política y económica para tratar los complejos problemas económicos, humanitarios y geopolíticos a los que se enfrenta el mundo hoy en día".

Draghi es Primer Ministro desde febrero de 2021 y estará en Nueva York para dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En julio de 2022, Draghi anunció que dimitiría como Primer Ministro.

Mario Draghi ha proporcionado estabilidad a Italia, ha impulsado la influencia internacional del país y ha elaborado un plan de casi 190.000 millones de dólares para utilizar el fondo de recuperación pospandémico de la UE. Ha sido una voz influyente y muy respetada en la UE, impulsando ambiciosas soluciones europeas conjuntas a la crisis energética y una respuesta unida para hacer frente al impacto de la invasión rusa de Ucrania.

El impacto de Draghi en la economía de Europa:

Antes de ocupar el cargo de primer ministro, Draghi fue presidente del Banco Central Europeo desde 2011 hasta 2019. También fue presidente del Consejo de Estabilidad Financiera de 2009 a 2011 y gobernador del Banco de Italia de 2006 a 2011.

Tras una larga carrera como economista académico en Italia, el Primer Ministro Draghi trabajó para el Banco Mundial en Washington, D.C., durante la década de 1980, y en 1991 regresó a Roma para convertirse en Director General del Tesoro Italiano. Dejó ese cargo tras una década para incorporarse a Goldman Sachs, donde permaneció hasta su nombramiento como Gobernador del Banco de Italia en 2006. Su mandato como Gobernador coincidió con la Gran Recesión de 2008, y en medio de ella fue seleccionado para ser el primer Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera.

Anteriores galardonados:

Entre los anteriores galardonados con el World Statesman Award se encuentran: Los presidentes Fernando Henrique Cardoso, Mijail Gorbachov, Lee Myung-bak, canciller Angela Merkel, Dr. Henry Kissinger y Madame Christine Lagarde. Los primeros ministros Shinzo Abe, David Cameron, Stephen Harper, John Howard, Dr. Manmohan Singh, Margaret Thatcher y Lee Hsien Loong.

Acerca de la Appeal of Conscience Foundation:

Appeal of Conscience Foundation, bajo la dirección del Rabino Arthur Schneier, trabaja en todo el mundo en favor de la libertad religiosa, los derechos humanos, la paz y la tolerancia desde 1965. Defender el principio "vive y deja vivir" es el objetivo permanente de la Appeal of Conscience Foundation. Esta organización internacional, que es una coalición interconfesional de líderes empresariales, religiosos y de política exterior, promueve el entendimiento mutuo, la paz y la cooperación interreligiosa y proporciona una voz de conciencia para proteger a las minorías. La Appeal of Conscience Foundation cree que la libertad, la democracia y los derechos humanos son valores fundamentales que dan a las naciones del mundo su mejor esperanza de paz, seguridad y prosperidad compartida. www.appealofconscience.org

