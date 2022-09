La fondation Appeal of Conscience honorera le Premier ministre italien Mario Draghi en lui remettant le prix World Statesman 2022 lors de la 57e cérémonie annuelle des Appeal of Conscience Awards

NEW YORK, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La fondation Appeal of Conscience , une organisation interconfessionnelle qui se consacre à la liberté religieuse et aux droits de l'homme, et son président et fondateur, le rabbin Arthur Schneier, remettront le prix World Statesman 2022 au Premier ministre italien, Mario Draghi, lors de la 57e cérémonie annuelle des Appeal of Conscience Awards au Pierre Hotel à New York, le lundi 19 septembre 2022 au soir.

« Le Premier ministre est honoré pour son leadership multiforme de longue date dans les domaines de la finance et du service public, dont l'Italie et l'Union européenne ont bénéficié et qui a contribué à l'amélioration de la coopération internationale », a déclaré le rabbin Arthur Schneier, président et fondateur de la fondation Appeal of Conscience. « Le Premier ministre Draghi est un leader rassembleur et visionnaire qui possède l'expertise financière, politique et économique nécessaire pour faire face aux problèmes économiques, humanitaires et géopolitiques complexes auxquels le monde est confronté aujourd'hui. »

M. Draghi exerce les fonctions de Premier ministre depuis février 2021. Il sera à New York pour s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies. En juillet 2022, M. Draghi a annoncé son intention de démissionner de ce poste.

Mario Draghi a assuré la stabilité de l'Italie, il a renforcé l'influence internationale du pays et a élaboré un plan de près de 190 milliards de dollars pour l'utilisation du fonds de relance post-pandémie de l'UE. Il a été une voix influente et très respectée au sein de l'UE, faisant pression pour que des solutions européennes conjointes ambitieuses soient trouvées à la crise énergétique et pour qu'une réponse unie soit apportée à l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'impact de M. Draghi sur l'économie européenne :

Avant ses fonctions de Premier ministre, M. Draghi a été président de la Banque centrale européenne de 2011 à 2019. Il a également été président du Conseil de stabilité financière de 2009 à 2011 et gouverneur de la Banque d'Italie de 2006 à 2011.

Après une longue carrière d'économiste universitaire en Italie, le Premier ministre Draghi a travaillé pour la Banque mondiale à Washington, D.C., tout au long des années 1980, et est retourné à Rome en 1991 pour devenir directeur général du Trésor italien. Il a quitté ce poste après une décennie pour rejoindre Goldman Sachs, où il est resté jusqu'à sa nomination au poste de gouverneur de la Banque d'Italie en 2006. Son mandat de gouverneur a coïncidé avec la Grande Récession de 2008 et, au beau milieu de celle-ci, il a été choisi pour devenir le premier président du Conseil de stabilité financière.

Anciens lauréats :

Parmi les anciens lauréats du prix World Statesman figurent : les présidents Fernando Henrique Cardoso, Mikhail Gorbachev, Lee Myung-bak, la chancelière Angela Merkel, le Dr Henry Kissinger et Mme Christine Lagarde. Les premiers ministres Shinzo Abe, David Cameron, Stephen Harper, John Howard, Dr. Manmohan Singh, Margaret Thatcher et Lee Hsien Loong.

À propos de la fondation Appeal of Conscience :

La fondation Appeal of Conscience, sous la direction du rabbin Arthur Schneier, œuvre dans le monde entier au nom de la liberté religieuse, des droits de l'homme, de la paix et de la tolérance depuis 1965. L'objectif permanent de la fondation Appeal of Conscience est de faire respecter le principe « vivre et laisser vivre ». Coalition interconfessionnelle de chefs d'entreprise, de religieux et de responsables de la politique étrangère, cette organisation internationale promeut la compréhension mutuelle, la paix et la coopération interreligieuse et fait entendre la voix de la conscience pour protéger les minorités. La fondation Appeal of Conscience estime que la liberté, la démocratie et les droits de l'homme sont des valeurs fondamentales qui donnent aux nations du monde leur meilleur espoir de paix, de sécurité et de prospérité partagée. www.appealofconscience.org

