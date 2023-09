Appel à candidatures : Concours international de design créatif de Wuhan 2023

WUHAN, Chine, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La culture du design est l'une des principales cultures d'une ville. L'évolution urbaine axée sur le design est une stratégie importante pour un développement urbain durable. En tant que ville de design du Réseau des Villes créatives de l'UNESCO, Wuhan organise chaque année depuis 2019 le « Concours international de design créatif de Wuhan ». Adhérant aux objectifs de développement durable des Nations Unies et suivant la ligne directrice « vert, numérique et novateur », le concours a servi de média efficace pour promouvoir l'innovation en apportant de la vigueur à la conception dans la ville et en fournissant une plate-forme pour les concepteurs et les instituts. En 2023, le tout nouveau concours international de design créatif de Wuhan et l'appel mondial s'organisent autour du thème « développer des visions avec créativité ». Le concours se concentre sur l'application BIM dans l'ingénierie, la construction et la conception du Wuhan Design Museum, un nouveau monument culturel qui sera bientôt bâtit, et invite les élites mondiales du design à participer et à développer leurs idées.

Nous invitons les entreprises, les institutions, les designers, les étudiants et les particuliers à participer. Le concours passera par les étapes de l'appel à candidatures, présélection, affichage en ligne et vote en ligne, exposition, attribution et ainsi de suite. Les œuvres gagnantes seront exposées et récompensées, avec un prix maximum allant jusqu'à 1 000 000 CNY le jour du design de Wuhan, et une grande cérémonie de remise des prix, qui est le 1er novembre 2023, sera organisée sur le magnifique fleuve Yangtze, dans un navire de croisière de luxe.

Pour obtenir plus d'informations officielles et les exigences liées au concours, veuillez suivre le compte officiel de la 7e Biennale de design de Wuhan sur WeChat.

SOURCE 2023 Wuhan International Creative Design Contest