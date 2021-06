Appel à candidatures pour la 2e saison de Viet Solutions, un concours de produits/solutions numériques organisé par Viettel

Avec pour objectif de « créer des synergies pour créer des sociétés numériques », le concours s'adresse aux personnes et aux organisations du monde entier qui proposent des produits et des solutions dans dix domaines : applications mobiles, soins de santé, éducation, finance et banque, agriculture, transport et logistique, énergie, ressources et environnement, fabrication et gestion d'entreprise. Cette année, le MIC vietnamien et Viettel recherchent des solutions à des problèmes spécifiques qui sont énumérés sur le site officiel du concours.