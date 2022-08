Appel aux jeunes innovateurs et entrepreneurs ! Nestlé lance une nouvelle plateforme pour l'entreprenariat des jeunes

VEVEY, Switzerland, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa Global YOUth Initiative, Nestlé a lancé aujourd'hui la Youth Entrepreneurship Platform (YEP), une nouvelle plateforme digitale destinée aux jeunes innovateurs et entrepreneurs souhaitant acquérir des nouvelles connaissances et compétences, tester une idée ou développer leur entreprise, dans des domaines allant de la science et de la technologie alimentaires au développement de produits et de services, en passant par l'agriculture régénératrice et les emballages durables.

La YEP rassemble en un seul endroit l'ensemble des initiatives et des programmes existants de Nestlé en matière d'innovation. La plateforme permet aux jeunes innovateurs d'accéder à la Nestlé Entrepreneurship Academy et à des programmes dédiés pour approfondir leurs connaissances, acquérir de nouvelles compétences et gagner en expérience. Elle offre également des ressources et contenus personnalisés provenant de régions géographiques spécifiques.

Stefan Palzer, CTO de Nestlé, a déclaré : « Chez Nestlé, nous travaillons avec des start-ups, des entrepreneurs, des innovateurs et des chercheurs pour stimuler l'innovation, mettre rapidement de bonnes idées sur le marché et fournir des produits à la fois nutritifs, durables et abordables à une population mondiale croissante. »

« Notre nouvelle plateforme digitale aide les jeunes à donner vie à de grandes idées dans toute la chaîne de valeur alimentaire, façonnant ainsi l'avenir de l'alimentation ! »

Les principaux programmes disponibles sur la Youth Entrepreneurship Platform sont les suivants :

Nestlé R+D Accelerator : les entrepreneurs peuvent poser leur candidature pour relever des défis dans l'un des 12 Accélérateurs de Nestlé dans le monde, afin de développer des innovations disruptives dans le domaine de l'alimentation et des boissons et de les introduire sur le marché en l'espace de six mois. Les participants peuvent travailler avec les experts R&D de Nestlé du monde entier, tels que des technologues en denrées alimentaires, des nutritionnistes, des experts en réglementation et en sécurité alimentaire, des designers et des experts en emballage. Chaque équipe bénéficie également du soutien pratique de coaches spécialisés dans l'innovation ainsi que du mentorat de la part de cadres seniors de Nestlé.





Purina Unleashed : premier et seul programme de soins pour animaux de compagnie conçu pour identifier et soutenir les start-ups innovantes dans le domaine, il vise l'exploitation de la technologie pour améliorer la vie des animaux de compagnie et de leurs propriétaires.





De nombreuses initiatives régionales de Nestlé. Par exemple, Ignite Ideas (Nestlé Grèce) soutient les start-ups et les individus ; Reto Culinario ( Salvador ) est un concours d'entrepreneuriat et une émission de télévision qui présente l'innovation culinaire des jeunes ; CEO X Youth Connect (Afrique de l'Est et Afrique australe) permet aux jeunes de dialoguer avec des CEO de grandes entreprises actives dans l'Alliance for YOUth de Nestlé.

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), deux jeunes sur cinq sont au chômage ou ont un emploi qui ne leur permet pas de sortir de la pauvreté. C'est la raison pour laquelle Nestlé a lancé Nestlé Needs YOUth en 2013. La Global YOUth Initiative de Nestlé aide les jeunes à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir sur les lieux de travail de demain. Elle a d'ores et déjà bénéficié à plus de 4 millions de jeunes dans le monde à travers les trois piliers que sont l'employabilité, l'agripreneuriat et l'entrepreneuriat.

La voie de l'entrepreneuriat peut être un choix bénéfique ; un moyen de faire progresser l'innovation, les compétences et l'énergie à déployer pour favoriser le progrès économique et social. Grâce à cette nouvelle plateforme, Nestlé encourage cette démarche, investit dans des entreprises en phase de démarrage et aide les jeunes entrepreneurs à mettre leurs idées en pratique.

« Les jeunes entrepreneurs ont besoin de conseils, de soutien et, surtout, d'opportunités et de plateformes où leurs voix peuvent être entendues et leurs idées réalisées. Il s'agit notamment de renforcer leurs connaissances et leurs compétences, de tester leurs idées dans des situations réelles, d'obtenir un retour de leur public et de recevoir un soutien pour faire passer leur concept au niveau supérieur », a déclaré Laurent Freixe, CEO de Nestlé pour l'Amérique latine et fondateur de l'initiative Nestlé Needs YOUth.

« La Youth Entrepreneurship Platform de Nestlé contribuera à les doter des compétences, de l'expérience et de l'état d'esprit dont ils ont besoin pour lancer leur idée et leur entreprise. »

L'accès à la Youth Entrepreneurship Platform de Nestlé est gratuit, ce qui représente une opportunité intéressante pour les jeunes innovateurs de transformer l'avenir de l'alimentation et de collaborer avec Nestlé à la mise en place d'un système alimentaire régénérateur à grande échelle.

Souhaitez-vous étoffer vos compétences? Développer une idée? Acquérir de l'expérience? Consultez la Youth Entrepreneurship Platform de Nestlé et découvrez les possibilités qui s'offrent à vous.

