Chamada para jovens inovadores e empreendedores! Nestlé lança nova plataforma de empreendedorismo para jovens

VEVEY, Suíça, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Como parte de sua Global Youth Initiative, a Nestlé lançou hoje a Nestlé Youth Entrepreneurship Platform (YEP), uma nova plataforma digital para jovens inovadores e empreendedores que desejem adquirir novos conhecimentos e habilidades, testar uma ideia ou desenvolver seus negócios, em áreas que vão de ciência e tecnologia de alimentos ao desenvolvimento de produtos e serviços, incluindo agricultura regenerativa e embalagens sustentáveis.

A YEP reúne todas as iniciativas e programas de inovação atuais da Nestlé em um só lugar. A plataforma oferece aos jovens inovadores acesso à The Nestlé Entrepreneurship Academy e também a programas dedicados a aumentar o conhecimento, adquirir novas habilidades e obter experiência. Também oferece conteúdo e recursos personalizados de acordo com localidades específicas.

Stefan Palzer, diretor de tecnologia da Nestlé, disse: "Na Nestlé, trabalhamos com startups, empreendedores, inovadores e pesquisadores para impulsionar a inovação, trazer boas ideias para o mercado rapidamente e fornecer produtos nutritivos, sustentáveis e acessíveis para a crescente população mundial."

"Nossa nova plataforma digital ajuda os jovens a dar vida a grandes ideias em toda a cadeia de valor alimentar, moldando o futuro dos alimentos!"

Entre os principais programas disponíveis na Youth Entrepreneurship Platform da Nestlé estão:

Acelerador de P&D da Nestlé: os empreendedores podem se candidatar a desafios em um dos 12 aceleradores da Nestlé em todo o mundo, para se concentrar no desenvolvimento de inovações revolucionárias em alimentos e bebidas e disponibilizá-las no mercado em seis meses. Os participantes podem trabalhar em conjunto com os especialistas em P&D da Nestlé do mundo todo, como tecnólogos de alimentos, nutricionistas, especialistas em regulamentações e segurança alimentar, designers e especialistas em embalagens. Cada equipe também recebe suporte prático de treinadores em inovação dedicados e mentoria da administração sênior da Nestlé.

Purina Unleashed: o primeiro e único programa de cuidados com animais de estimação desenvolvido para identificar e apoiar startups inovadoras, com foco em alavancar tecnologias para melhorar a vida dos animais de estimação e de seus donos.

Inúmeras iniciativas de mercado da Nestlé. Por exemplo, a Ignite Ideas (Nestlé Hellas) apoia startups e pessoas físicas; o Reto Culinario ( El Salvador ) é um concurso de empreendedorismo e programa de TV que apresenta a inovação culinária dos jovens; a CEO X Youth Connect (leste e sul da África) permite que os jovens interajam com CEOs de grandes empresas ativas na Alliance for YOUth da Nestlé.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (ILO), dois em cada cinco jovens estão desempregados ou têm um emprego que os mantém na pobreza. Por isso, a Nestlé lançou a Nestlé Needs YOUth em 2013. A Global Youth Initiative da empresa ajuda os jovens a adquirir as habilidades que necessitam para prosperar nos locais de trabalho do futuro. Ela já beneficiou mais de quatro milhões de jovens do mundo todo nos três pilares: empregabilidade, empreendedorismo agrícola e empreendedorismo.

O empreendedorismo pode ser uma opção positiva, um meio de promover a inovação, as habilidades e a energia para impulsionar o progresso econômico e social. Por meio da nova plataforma, a Nestlé está incentivando isso e está investindo em empresas em estágio inicial e ajudando jovens empreendedores a colocar suas ideias em prática."

"Os jovens empreendedores precisam de orientação, suporte e, sobretudo, de oportunidades e plataformas em que suas vozes possam ser ouvidas e suas ideias concretizadas. Isso envolve desenvolver seus conhecimentos e habilidades, testar suas ideias em situações reais, obter feedback de seu público e receber suporte para levar seu conceito a um nível superior", disse Laurent Freixe, CEO da Nestlé na América Latina e fundador da iniciativa Nestlé Needs YOUth.

"A Nestlé Youth Entrepreneurship Platform ajudará a oferecer a eles as habilidades, experiência e mentalidade que necessitam para lançar suas ideias e negócios."

O acesso à Nestlé Youth Entrepreneurship Platform é gratuito e oferece uma oportunidade atraente para jovens inovadores transformarem o futuro dos alimentos e colaborarem com a Nestlé para criar um sistema alimentar regenerativo em escala.

Gostaria de desenvolver suas habilidades? Amadurecer uma ideia? Obter experiência? Confira a Nestlé Youth Entrepreneurship Platform e descubra as possibilidades disponíveis.

