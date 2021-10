Appel aux premiers adoptants du fil cellulosique HeiQ AeoniQ, climatiquement positif, qui vise à transformer l'industrie textile

Qu'il s'agisse de coton, de laine ou de polymères synthétiques, la production mondiale de textiles a un impact environnemental important, l'industrie étant responsable de plus de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de plus de 20 % des eaux usées dans le monde 1 . La production conventionnelle de fibres cellulosiques utilise des terres arables pendant la croissance et a une polyvalence de conception limitée. En outre, les matières premières pour les matériaux synthétiques à base fossile sont limitées. Les méthodes existantes pour recycler les tissus et les vêtements fabriqués avec toutes les fibres ne sont, pour la plupart, pas encore à grande échelle et la plupart des fibres – synthétiques ou naturelles – nécessitent de nombreuses années pour se dégrader dans les sites d'enfouissement ou les océans, conduisant à une accumulation environnementale.

Fils cellulosiques HeiQ AeoniQ constitués de matières premières positives pour le climat

Les fils HeiQ AeoniQ (Aeon : tendre vers une circularité éternelle) sont constitués de biopolymères cellulosiques qui, pendant la croissance, fixent le carbone de l'atmosphère tout en générant de l'oxygène. Ce fil de haute performance est positionné pour potentiellement remplacer les fils de filaments synthétiques qui constituent plus de 60 % de la production textile annuelle mondiale de 108 millions de tonnes2. De plus, par rapport aux produits cellulosiques conventionnels, les fils HeiQ AeoniQ ne tirent pas de terres arables, de pesticides ou d'engrais dans leur production.

Les fils HeiQ AeoniQ sont conçus selon les principes d'une circularité Cradle-to-cradle, et peuvent être recyclés à plusieurs reprises tout en maintenant une qualité de fibre constante. Le processus de fabrication devrait consommer 99 % moins d'eau que les fils de coton et HeiQ AeoniQ est conçu pour offrir des propriétés de performance comparables à celles des fils de polyester, de nylon et de cellulose régénérée classique.

Inviter les premiers adoptants

Les principaux experts de HeiQ se tiennent prêts à livrer les premiers fils HeiQ AeoniQ de l'usine pilote au deuxième trimestre 2022. Compte tenu des qualités exceptionnelles, du potentiel de décarbonisation unique offert et des références ESG3 exceptionnelles, HeiQ invite un maximum de 20 partenaires de marque axés sur la durabilité à être les premiers à commercialiser des produits fabriqués à partir de ce fil révolutionnaire.

The LYCRA Company, principal partenaire de développement

HeiQ annonce que The LYCRA Company, avec sa célèbre collection de marques, son réseau mondial de clients de détail et ses capacités d'innovation en matière de tissus, sera un partenaire de développement essentiel pour les fils HeiQ AeoniQ avec une exclusivité pour les tissus extensibles et performants. The LYCRA Company dispose d'une gamme complète de produits certifiés et durables, et complète en permanence cette gamme par le développement de nouveaux types de fibres LYCRA®. Ces fibres ont le potentiel d'être combinées avec le fil HeiQ AeoniQ pour créer des tissus élastiques, décarbonisants et dégradables uniques.

Carlo Centonze, cofondateur et PDG du groupe HeiQ, déclare : « Le changement climatique nécessite de nouvelles inventions. En introduisant le fil HeiQ AeoniQ dans l'industrie textile, nous réduirons notre dépendance aux fibres à base d'huile, aiderons à décarboner notre planète et réduirons l'impact de l'industrie sur le changement climatique. Notre fil est une alternative polyvalente au polyester, au nylon et même à la cellulosique conventionnelle. Il a donc un potentiel extraordinaire de transformation de l'industrie. En portant des vêtements fabriqués avec des fils HeiQ AeoniQ, les consommateurs peuvent agir pour réduire le C0 2 dans notre atmosphère. L'adoption de ce fil par des milliards de personnes peut potentiellement permettre de fixer des centaines de millions de tonnes de CO 2 de l'atmosphère. Cette bataille en vaut la peine. »

Le PDG de The LYCRA Company, Julien Born, a déclaré : « Avec notre future stratégie d'entreprise axée sur des solutions durables pour l'industrie textile, nous sommes fiers de nous associer à HeiQ pour le développement technique et la commercialisation de cette fibre. L'industrie est prête pour des innovations comme HeiQ AeoniQ et, en combinant nos capacités avec celles de HeiQ, nous sommes vraiment bien placés pour apprendre rapidement et maximiser le potentiel énorme de cette nouvelle technologie. »

M. Martin Gebert-Germ, un expert en fils de filaments de viscose qui possède 30 ans d'expérience dans l'industrie textile, a déclaré : « Cette technologie révolutionne l'ensemble de l'industrie textile. » M. Gebert-Germ rejoindra la nouvelle société HeiQ GmbH Austria en tant que PDG et dirigera les activités HeiQ AeoniQ à partir de novembre 2021.

1. La Banque mondiale 2019.

2. Statista

3. Environment, Social, Governance

À propos de HeiQ

Fondée en 2005 en tant que spin-off de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres (LSE:HEIQ), HeiQ est un leader dans l'innovation des textiles et des matériaux, créant certaines des technologies les plus efficaces, durables et performantes sur le marché aujourd'hui. HeiQ a pour objectif d'améliorer la vie de milliards de personnes grâce à l'innovation des textiles et des matériaux. Combinant trois domaines d'expertise, la recherche scientifique, la production de matériaux spéciaux et la marque de produits de consommation, HeiQ est le partenaire d'innovation idéal pour créer des produits durables qui se différencient et capturer la valeur ajoutée au point de vente. Avec ses 14 bureaux, 7 sites de fabrication et 7 pôles de R&D, HeiQ emploie aujourd'hui 190 professionnels. La société dispose d'une capacité totale de 45 000 tonnes de produits chimiques spéciaux par an et fournit plus de 1 000 clients industriels dans plus de 60 pays. Aujourd'hui, les biens de consommation et les dispositifs médicaux HeiQ sont disponibles dans 56 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.heiq.com.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des solutions de fibre, ainsi que des solutions technologiques pour les industries du vêtement et des soins personnels. Basée à Wilmington, Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables et son support marketing inégalé. The LYCRA Company possède les principales marques de consommation et de commerce : LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® et TACTEL®. L'héritage de The LYCRA Company remonte à 1958 avec l'invention du fil spandex original, la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company met l'accent sur l'ajout de valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques, conçues pour répondre aux besoins du consommateur en matière de confort et de performance durable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.thelycracompany.com.

CONTACTS

HeiQ Materials AG www.heiq.com [email protected] +41 56 250 68 50 Contact pour les médias pour une interview ou une image en haute résolution : Loraine Stantzos Vice-présidente, Communications marketing [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1659308/HeiQ_Cellulosic_Yarn.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1659309/HeiQ_Knit_Fabric.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1500935/HeiQ_Logo.jpg

Related Links

https://mma.prnewswire.com/media/1500935/HeiQ_Logo.jpg



SOURCE HeiQ