Chamada para primeiros usuários para o fio celulósico positivo para o clima da HeiQ AeoniQ com o objetivo de transformar a indústria têxtil

Seja algodão, lã ou polímeros sintéticos, a produção têxtil global tem um impacto ambiental significativo com o setor responsável por mais de 10% das emissões globais de gases de efeito estufa e mais de 20% de águas residuais em todo o mundo 1 . A produção de fibra celulósica convencional usa terra cultivável durante o crescimento e tem versatilidade de design limitada, enquanto as matérias-primas para materiais sintéticos de base fóssil são finitas. Os métodos existentes para reciclar tecidos têxteis e vestuários feitos com todas as fibras ainda não estão em escala e a maioria das fibras - sejam sintéticas ou naturais - leva muitos anos para se degradar em aterros sanitários ou nos oceanos, levando ao acúmulo de resíduos no meio ambiente.

Fio celulósico da HeiQ AeoniQ feito de matérias-primas climaticamente positivas.

Fios da HeiQ AeoniQ (Aeon: buscando a circularidade eterna) são feitos de biopolímeros celulósicos que, durante o crescimento, ligam o carbono da atmosfera enquanto geram oxigênio. Este fio de alto desempenho está posicionado para potencialmente substituir fios de filamento sintético que constituem mais de 60% da produção têxtil anual global de 108 milhões de toneladas métricas 2. Além disso, em comparação com os produtos celulósicos convencionais, os fios HeiQ AeoniQ não se baseiam em terras cultiváveis, antibióticos ou fertilizantes em sua produção.

Os fios AeoniQ da HeiQ são desenvolvidos para a circularidade do berço ao berço e podem ser reciclados repetidamente, ao mesmo tempo em que mantêm a qualidade da fibra consistente. O processo de fabricação deve consumir 99% menos água do que os fios de algodão e o HeiQ AeoniQ foi desenvolvido para oferecer propriedades de desempenho comparáveis aos fios de poliéster, náilon e convencionais de celulose regenerada.

Convidando os primeiros a adotar

Os principais especialistas do setor da HeiQ estão prontos para entregar os primeiros fios HeiQ AeoniQ da planta piloto de produção no segundo trimestre de 2022. Considerando as qualidades excepcionais, o potencial único de descarbonização oferecido e as excepcionais credenciais ESG3, a HeiQ está convidando um máximo de 20parceiros de marca voltados para a sustentabilidade para serem os primeiros a comercializar produtos feitos com este futuro revolucionário.

A LYCRA Company como principal parceira de desenvolvimento

A HeiQ anuncia que a The LYCRA Company, com sua coleção de marcas renomadas, rede global de clientes de varejo e recursos de inovação em tecidos, será um parceiro de desenvolvimento de vestuário principal para os fios AeoniQ da HeiQ, com exclusividade para tecidos elásticos e de alto desempenho. A LYCRA Company tem uma gama completa de produtos certificados e sustentáveis e está complementando continuamente essa gama por meio do desenvolvimento de novos tipos de fibra LYCRA®. Essas fibras têm o potencial de ser combinadas com o fio da HeiQ AeoniQ para criar tecidos elásticos degradáveis e descarbonizantes incomparáveis.

O cofundador e CEO do HeiQ Group, Carlo Centonze, afirmou: "As mudanças climáticas precisam de novas invenções. Ao trazer o fio HeiQ AeoniQ para o setor têxtil, reduziremos nossa dependência de fibras à base de petróleo, ajudaremos a descarbonizar nosso planeta e a reduzir o impacto do setor sobre as mudanças climáticas. Nosso fio é uma alternativa versátil ao poliéster, ao náilon e até mesmo à celulósica convencional e, portanto, tem um enorme potencial de transformação para o setor. Ao usar roupas feitas de HeiQ AeoniQ, os consumidores podem atuar em favor da redução do C02 em nossa atmosfera. A adoção de bilhões de pessoas oferece potencial para reter centenas de milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Uma batalha que vale a luta."

O CEO da LYCRA Company, Julien Born , observou:"Com nossa futura estratégia da empresa centrada em soluções sustentáveis para o setor têxtil, temos orgulho de fazer parceria com a HeiQ no desenvolvimento técnico e na comercialização desta fibra. O setor está pronto para inovações como HeiQ AeoniQ, e ao combinar nossas capacidades com as da HeiQ, estamos verdadeiramente bem posicionados para aprender rapidamente e maximizar o enorme potencial dessa nova tecnologia"

O Sr. Martin Gebert-Germ, um especialista em fios de filamento de viscose com 30 anos de experiência no setor têxtil, afirmou: "Esta tecnologia é o divisor de águas para todo o setor têxtil." Mr. Gebert-Germ, se juntará à recém-estabelecida HeiQ GmbH Austria como CEO e liderará o negócio da HeiQ AeoniQ a partir de novembro de 2021.

1. The World Bank 2019.

2. Statista

3. Environment, Social, Governance

Sobre a HeiQ

Fundada em 2005 como uma divisão do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH), na Suíça, e listada no mercado principal de Bolsa de Valores de Londres (LSE:HEIQ), a HeiQ é líder em inovação têxtil e de materiais e a criadora das tecnologias têxteis mais eficazes, duráveis e de alto desempenho disponíveis no mercado atualmente. O objetivo da HeiQ é melhorar a vida de bilhões de pessoas aprimorando produtos têxteis e materiais. Ao combinar três áreas de conhecimento, pesquisa científica, fabricação de materiais especiais e criação de marca de consumo, a HeiQ é a parceira inovadora ideal para criar produtos sustentáveis e diferenciados e capturar o valor agregado no ponto de venda. Com seus 14 escritórios, 7 fábricas e 7 centros de P&D, a HeiQ hoje emprega 190 profissionais. Ela tem uma capacidade total de 45 mil toneladas de produtos químicos especializados por ano e atende mais de mil clientes industriais em mais de 60 países. Atualmente, os bens de consumo e dispositivos médicos da HeiQ podem ser encontrados em 56 países. Para mais informações, acesse www.heiq.com

Sobre a LYCRA Company

A LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais. Com sede em Wilmington, Delaware, a LYCRA Company é reconhecida em todo o mundo por seus produtos inovadores, experiência técnica, soluções sustentáveis e suporte de marketing incomparável. A LYCRA Company é proprietária das principais marcas de consumo e comércio: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. O legado da LYCRA Company remonta a 1958 com a invenção do fio spandex original, a fibra LYCRA®. Atualmente, a empresa LYCRA se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações únicas desenvolvidas para atender às necessidades do consumidor em termos de conforto e desempenho duradouro. Para mais informações, acesse www.thelycracompany.com

CONTATOS

HeiQ Materials AG www.heiq.com [email protected] +41 56 250 68 50 Contato de mídia para entrevista ou imagem de alta resolução: Loraine stantzos Vice-presidente de comunicações de marketing [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659308/HeiQ_Cellulosic_Yarn.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659309/HeiQ_Knit_Fabric.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1500935/HeiQ_Logo.jpg

FONTE HeiQ

Related Links

https://mma.prnewswire.com/media/1500935/HeiQ_Logo.jpg



SOURCE HeiQ