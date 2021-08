Appian acquiert une société leader dans le domaine du process mining

Avec l'ajout de l'exploration native des processus, Appian peut désormais offrir la suite d'automatisation low-code la plus complète au monde. La plate-forme LANA dispose d'un algorithme propriétaire d'apprentissage automatique de pointe qui automatise l'analyse des flux de travail les plus complexes, rendant les entreprises plus intelligentes et plus efficaces. Appian est un leader dans la modélisation et l'automatisation des processus low-code. Les enseignements tirés de l'analyse des processus peuvent être utilisés pour déployer des applications critiques avec la plate-forme Appian. Il en résulte une optimisation continue et exploitable des processus, avec des personnes, des systèmes et des données unifiés dans le même flux de travail.

« La transformation numérique et la capacité à s'adapter rapidement sont essentielles dans l'environnement commercial actuel », a déclaré Markus Rolle, directeur financier de Telefonica Germany. « Aujourd'hui, nous travaillons avec Lana pour identifier les processus inefficaces et séparément avec Appian pour automatiser nos flux de travail. Nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée de les voir s'associer pour nous faire passer de la compréhension à l'action encore plus rapidement. »

Appian a choisi Lana Labs en raison des vertus partagées entre les organisations et les produits. La plate-forme LANA est reconnue comme un concurrent majeur dans le secteur de l'exploration des processus par Everest Group. L'analyse des processus d'entreprise et de production complexes, soutenue par l'intelligence artificielle de Lana, s'aligne sur l'objectif d'Appian de simplifier les flux de travail les plus importants des organisations. Comme l'architecture low-code d'Appian, l'architecture produit de la plate-forme LANA est moderne, basée sur des conteneurs et portable entre AWS Cloud et les environnements gérés par les clients. Les deux entreprises s'engagent à :

Expertise dans les processus complexes. La combinaison de Lana Process Mining et d'Appian permet d'automatiser rapidement l'analyse des flux de travail les plus complexes d'une entreprise.

La combinaison de Lana Process Mining et d'Appian permet d'automatiser rapidement l'analyse des flux de travail les plus complexes d'une entreprise. Flexibilité et évolutivité. Des architectures à l'épreuve du temps basées sur les dernières technologies, les algorithmes les plus avancés et une grande extensibilité.

Des architectures à l'épreuve du temps basées sur les dernières technologies, les algorithmes les plus avancés et une grande extensibilité. Facilité d'utilisation pour les utilisateurs non techniques. L'extrême facilité d'utilisation et la transformation des données préconçue mettent une automatisation puissante entre les mains des utilisateurs professionnels.

L'extrême facilité d'utilisation et la transformation des données préconçue mettent une automatisation puissante entre les mains des utilisateurs professionnels. Des clients heureux. Lana Labs partage le même engagement qu'Appian à offrir de la valeur à ses clients. Appian est le choix des clients de Global Enterprise pour les plates-formes d'applications low-code, et la plateforme LANA est appréciée par les clients partout dans le monde.

« Lana a rapidement émergé en tant que leader de l'exploration de processus sur la base de notre double engagement à l'égard de l'innovation industrielle et de la création de valeur pour le client », a déclaré Dan Wucherpfennig, PDG de Lana Labs. « C'est ainsi qu'Appian a construit son leadership dans l'industrie et nous sommes enthousiastes pour notre avenir ensemble. »

Matt Calkins, PDG d'Appian, a déclaré : « Il existe une synergie naturelle entre l'exploration des processus, la modélisation des processus et l'automatisation Nous pensons que notre acquisition de Lana Labs signifie que seul Appian sera en mesure de faire passer les clients du savoir au faire, dans une suite unifiée. »

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à Appian, à Lana Labs et à l'acquisition de Lana Labs et de sa plate-forme d'exploration de processus LANA par Appian, qui impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses substantiels susceptibles d'entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse autres que les déclarations de faits historiques, y compris les déclarations concernant les avantages potentiels de l'acquisition, l'intégration d'Appian et de Lana Labs, les plans, objectifs, attentes et intentions d'Appian, et les activités d'Appian, sont des déclarations prospectives. Les mots « anticiper », « croire », « continuer », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention », « peut » et « sera » et d'autres expressions similaires sont destinés à identifier ces déclarations prospectives. Appian a fondé ces déclarations prospectives en grande partie sur ses attentes et projections actuelles concernant les événements futurs et les tendances financières qui, selon Appian, pourraient avoir une incidence sur sa situation financière, les résultats de ses activités, sa stratégie d'affaires, ses opérations commerciales à court terme et à long terme, ses objectifs et besoins financiers. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment, sans s'y limiter, les risques et les incertitudes énoncés dans la section « Facteurs de risque » du Rapport annuel sur le formulaire 10-K d'Appian pour l'exercice terminé le jeudi 31 décembre 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le jeudi 18 février 2021, et rapports subséquents qu'Appian dépose auprès de la Securities and Exchange Commission. De plus, Appian opère dans un environnement très compétitif et en rapide évolution. De nouveaux risques apparaissent de temps à autre. Il n'est pas possible pour la direction d'Appian de prévoir tous les risques, et Appian ne peut pas non plus évaluer l'incidence de tous les facteurs sur ses activités ni la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont contenus dans toute déclaration prospective qu'Appian peut faire. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, Appian ne peut garantir la réussite de l'intégration de Lana Labs à Appian, les résultats futurs, les niveaux d'activité, les performances, les réalisations ou les événements et circonstances reflétés dans les déclarations prospectives. Appian n'a aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives après la date du présent communiqué de presse pour les rendre conformes aux résultats réels ou aux attentes révisées, sauf si la loi l'exige.

À propos d'Appian

Appian aide les organisations à créer rapidement des applications et des flux de travail grâce à une plate-forme d'automatisation low-code. En combinant les personnes, les technologies et les données dans un seul flux de travail, Appian peut aider les entreprises à maximiser leurs ressources et à améliorer leurs résultats. Un grand nombre des plus importantes organisations du monde utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion du risque global et la conformité. Pour en savoir plus, visitez le site appian.com.

