Appian Neemt Vooraanstaand Process Mining-bedrijf Over

Met de toevoeging van native procesmijnen kan Appian nu 's werelds meest complete Low-Code Automatiseringssuite aanbieden. Het LANA-platform heeft een vooraanstaand eigen algoritme voor machine learning dat de analyse van de meest complexe zakelijke werkstromen automatiseert, wat bedrijven slimmer en efficiënter maakt. Appian is leider op het gebied van low-code procesmodellering en -automatisering. De inzichten verkregen uit procesanalyses kunnen worden gebruikt om essentiële toepassingen met het Appian-platform in te zetten. Het resultaat kan een bruikbare en doorlopende procesoptimalisatie zijn waarbij mensen, systemen en gegevens worden verenigd in dezelfde werkstroom.

"Digitale transformatie en het vermogen om snel aan te passen zijn in de bedrijfsomgeving van vandaag de dag van cruciaal belang," aldus Markus Rolle, CFO van Telefonica Duitsland. "Vandaag werken we samen met Lana om inefficiënte processen te identificeren en apart met Appian om onze werkstromen te automatiseren. We zijn verheugd om ze nu te zien samenkomen en ons te helpen nog sneller van inzicht naar handelen over te schakelen."

Appian koos voor Lana Labs vanwege de gedeelde waarden tussen de organisaties en producten. Het LANA platform wordt door Everest Group gezien als een belangrijke speler in de procesmijnindustrie. Lana's AI-ondersteunde analyse van complexe bedrijfs- en productieprocessen komt overeen met de aandacht die Appian schenkt aan het vereenvoudigen van de belangrijkste werkstromen van organisaties. Net als de low-code architectuur van Appian, is de productarchitectuur van het LANA platform modern, container-based en overdraagbaar tussen AWS Cloud en door klanten beheerde omgevingen. Beide bedrijven zetten zich in voor:

"Lana kwam al snel naar voren als leider op het gebied van procesmijnen, dankzij onze tweevoudige inzet voor industriële innovatie en het leveren van klantwaarde", aldus Dan Wucherpfennig, CEO van Lana Labs. "Op deze manier heeft Appian zijn marktleiderschap opgebouwd en we zien uit naar onze toekomst samen."

Appian CEO Matt Calkins liet weten, "Er is een natuurlijke synergie tussen procesmijnen, procesmodellering en automatisering. We zijn van mening dat onze overname van Lana Labs betekent dat alleen Appian in staat is om onze klanten in een samengestelde suite vanuit inzichten te laten handelen."

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in verband met Appian, Lana Labs en de overname van Lana Labs en het LANA Process Mining Platform door Appian die aanzienlijke risico's, onzekerheden en veronderstellingen met zich meebrengen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in dergelijke verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Alle verklaringen in dit persbericht, behalve verklaringen over historische feiten, inclusief verklaringen over de mogelijke voordelen van de overname, de integratie van Appian en Lana Labs, de plannen, doelstellingen, verwachtingen en bedoelingen van Appian en de bedrijfsvoering van Appian, zijn toekomstgerichte verklaringen. De woorden "anticiperen," "geloven," "doorgaan," "inschatten," "verwachten," "bedoelen," "kunnen," "zullen" en vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Appian heeft deze toekomstgerichte verklaringen grotendeels gebaseerd op zijn huidige verwachtingen en voorspellingen aangaande toekomstige gebeurtenissen en financiële trends waarvan Appian gelooft dat die van invloed kunnen zijn op de financiële conditie, operationele resultaten, bedrijfsstrategie, zakelijke operaties op de korte en lange termijn en doelstellingen en financiële behoeften van het bedrijf. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waaronder, maar niet beperkt tot, de risico's en onzekerheden uiteengezet in het gedeelte "Risicofactoren" van Appian's jaarverslag op het formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2020, ingediend bij de Securities and Exchange Commission op 18 februari 2021, en daaropvolgende door Appian bij de Securities and Exchange Commission ingediende rapporten. Bovendien opereert Appian in een zeer concurrerende en snel veranderende omgeving. Van tijd tot tijd komen er nieuwe risico's naar boven. Het is voor het management van Appian niet mogelijk om alle risico's te voorspellen, noch kan Appian de invloed van alle factoren op het bedrijf inschatten of de mate waarin een factor, of combinatie van factoren, ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten in enige toekomstgerichte uitspraken die Appian mogelijk doet. Met het oog op deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen kan Appian niet garanderen dat de succesvolle integratie van Lana Labs met Appian, toekomstige resultaten, activiteitsniveaus, prestaties of gebeurtenissen en omstandigheden die in de toekomstgerichte verklaringen zijn weergegeven, zullen plaatsvinden. Appian is op geen enkele manier verplicht om enige van deze toekomstgerichte verklaringen na de datum van dit persbericht aan te passen aan de huidige resultaten of bijgestelde verwachtingen, behalve als het daar wettelijk toe verplicht is.

Over Appian

Appian helpt organisaties snel apps en workflows te ontwikkelen met een low-code automatiseringsplatform. Door mensen, technologieën en gegevens in één workflow samen te brengen, kan Appian helpen resources te maximaliseren en bedrijfsresultaten te verbeteren. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om de klantervaring te optimaliseren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en naleving van regels wereldwijd te vereenvoudigen. Kijk voor meer informatie op appian.com.

