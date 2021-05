Appian anuncia venda de royalties de cobre da Caserones no valor de US$ 23 milhões

LONDRES, 14 de maio de 2021 /PRNewswire/ --

Destaques

A venda dos juros de royalties da Appian sobre a mina de cobre de larga escala Caserones de classe mundial para a Nomad Royalty Company Ltd. por US$ 23 milhões em dinheiro, assim como os dividendos do primeiro trimestre e um terço dos dividendos do segundo trimestre, serão pagos à Appian, além de dois milhões de warrants de compras de ações na Nomad

A transação representa o primeiro desinvestimento do portfólio de royalties da Appian, gerando um retorno atraente para seus investidores parceiros limitados

Demonstra o excelente histórico da Appian; capacidade de obter grandes oportunidades de investimento privado fora do mercado na América Latina e fazer saídas bem-sucedidas

A Caserones continua sendo uma mina de cobre com longa vida útil, atraente, que gera fluxo de caixa positivo, com infraestrutura e equipamentos de primeira linha que oferecem exposição de longo prazo a commodities verdes

A Appian Capital Advisory LLP ("Appian" ou a "empresa"), consultora de investimentos de fundos de capital privado focados no longo prazo que investem exclusivamente na mineração e em empresas relacionadas à mineração, tem o prazer de anunciar que firmou um acordo de compra definitiva para vender os royalties de cobre da Caserones (os "royalties") para a Nomad Royalty Ltd. pelo montante total em espécie de US$ 23 milhões e dois milhões de warrants de compra de ações comuns do comprador. De acordo com os documentos da transação, a Appian também terá direito aos dividendos do primeiro trimestre de 2021 e a um terço dos dividendos do segundo trimestre de 2021.

Os juros dos royalties geram grande fluxo de caixa positivo e representam um royalty efetivo com rendimento líquido da fundição de 0,28% sobre a mina Caserones localizada no Atacama, no Chile, de propriedade da Minera Lumina Copper Chile.

A mina de cobre Caserones é uma operação a céu aberto de classe mundial, localizada em uma jurisdição de mineração de nível 1, com histórico operacional de sucesso e longa vida, ainda com potencial de expansão. O ativo se beneficia de um investimento histórico significativo de US$ 4,2 bilhões e infraestrutura bem estabelecida, e espera-se que produza volumes significativos de cobre e molibdênio no longo prazo.

A transação está sujeita às condições e aprovações habituais de fechamento do Chile.

Michael W. Scherb, fundador e CEO da Appian, comentou:

"Temos o prazer de anunciar essa transação com a Nomad, que tem potencial de crescimento líder no setor e uma base de ativos de alta qualidade.

"Esse investimento é mais um exemplo da capacidade da Appian de obter oportunidades de investimento de alta qualidade fora do mercado e efetivamente trazê-las para o mercado para gerar retornos atraentes para nossos investidores.

"Isso acontece em um momento incrivelmente empolgante para a Appian, após o fechamento de nosso segundo financiamento, e estamos preparados para aproveitar as oportunidades em commodities verdes e ligados à eletrificação, juntamente com a crescente demanda de investidores por ativos reais."

Guillermo Kaelin, sócio-gerente e diretor da América Latina, comentou:

"A Appian continua sendo altamente ativa na América Latina, que é uma meta de jurisdição central para nós. Somos capazes de fornecer liquidez a indivíduos privados que detêm juros de royalties sobre ativos de alta qualidade e fornecer soluções de financiamento personalizadas aos proprietários de ativos de metais e de mineração."

Para mais informações:

Finsbury +44 (0)20 7251 3801 / [email protected]

Charles O 'Brien, Ruban Yogarajah, Richard Crowley, Theo Davies-Lewis

Appian Capital Advisory +44 (0)20 7004 0951 / [email protected]

Michael W. Scherb

Sobre a Appian Capital Advisory LLP

A Appian Capital Advisory LLP é uma consultora de investimentos de fundos de capital privado focados em valor de longo prazo que investe exclusivamente em empresas de mineração e relacionadas à mineração.

Com um portfólio operacional global e quase cinco mil funcionários, a Appian é uma consultora líder de investimentos no setor de metais e mineração, com experiência global em toda a América do Sul, América do Norte, Austrália e África e um histórico de sucesso no apoio a empresas para que atinjam suas metas de desenvolvimento.

A Appian tem uma equipe mundial de 46 profissionais experientes com escritórios em Londres, Toronto, Lima, Belo Horizonte e Sidney.

Para mais informações, acesse www.appiancapitaladvisory.com ou encontre-nos no LinkedIn ou Instagram.

