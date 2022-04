Appian benadrukt de waarde van Low-Code voor Environmental-, Social en Governance (ESG) programma's tijdens Appian World

Sessies tijdens Appian World

Verschillende sessies werden gehouden tijdens Appian World, onder meer met Appian klanten, Appian executives en experts uit de industrie onderstrepen de waarde van low-code in het verzamelen en beheren van big data, compliance assurance en rapportage voor ESG. De sessies omvatten:

"Embracing Sustainability and ESG for Strategic Advantage", met John Stretton , Senior Manager, Process Improvement & Automation bij EDP Renewables North America en Jenna Harvey , Global Manager, Emerging Industries bij Appian.

met , Senior Manager, Process Improvement & Automation bij EDP Renewables North America en , Global Manager, Emerging Industries bij Appian. "Supply Chain Resiliency and the Journey to Net Zero Carbon" , met John Moore , Carbon Expert bij NZC Services Ltd , en Meryl Gibbs , Emerging Industries Leader bij Appian .

NZC Services Ltd Emerging Leader Appian ESG Data and Reporting: "Adapting to Shifting Regulatory Requirements" , met Herbert Schild, Global Industry Lead , Financial Services bij Appian , en John Trapani , Industry Leader , Financial Services bij Appian .

Herbert Global Industry Lead Financial Services Appian Industry Leader Financial Services Appian De Appian Product Keynote sessies , gepresenteerd door een groep Appian-experts verspreid over twee dagen, worden aangeboden als ESG use cases waarbij gedemonstreerd wordt hoe de nieuwste Appian features het ESG-programma management vereenvoudigen en versnellen.

Live-Build Challenge

De Live Build Challenge van dit jaar richt zich op het gebruik van het Appian Low-Code Platform om ESG-oplossingen te bouwen. Zes Appian-ontwikkelaars nemen het tegen elkaar op en laten zien hoe snel en goed ze een app kunnen bouwen en hoe Appian de grootste uitdagingen op het gebied van dataverzameling, -beheer en -rapportage kan aanpakken. De winnaar ontvangt een geldprijs van $10.000. Senior Developer Advocate April Schuppel zal worden bijgestaan door Senior Solutions Consultants Jenny Durina en Val Rader om zo de kijkers door de acties te loodsen.

"Go Green at Appian World" App

Appian heeft stappen ondernomen met betrekking tot logistiek, voedselvoorziening, conferentiebeleid en accommodaties om de impact van de conferentie op het milieu te verminderen. Bezoekers van Appian World worden aangemoedigd om de "Go Green at Appian World" app te gebruiken (ingebouwd in de algemene conferentie app) om te zien hoe zij hun individuele evenement-gerelateerde CO 2 -voetafdruk ook kunnen verlagen. De eenvoudige enquête-app stelt een aantal vragen over de reis en deelname aan het evenement en geeft informatie over alternatieve keuzes die elke deelnemer kan maken om het evenement zo milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Naast het verhogen van het bewustzijn over CO 2 -uitstoot, is de app een voorbeeld van hoe Appian Portals het makkelijk maakt om externe interfaces te maken die dezelfde kracht bieden van Appian, zonder dat gebruikers hoeven in te loggen. Vijf deelnemers aan de enquête zullen willekeurig worden geselecteerd zodat Appian bedreigde pinguïns uit hun naam kan adopteren.

"Het is nog nooit zo belangrijk geweest voor organisaties om prioriteit te geven aan duurzaamheid," zegt Michael Heffner, Vice President -- Solutions and Industry Go To Market bij Appian. "Klanten, investeerders en financial auditors nemen steeds vaker beslissingen op basis van de betrokkenheid, transparantie en controleerbaarheid van een bedrijf met betrekking tot de milieu- en sociale impact. Low-code biedt de snelheid, het datamanagement en de zichtbaarheid die organisaties nodig hebben om hun huidige positie te begrijpen, te automatiseren voor verbetering en de resultaten te meten."

