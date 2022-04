Appian World met en avant la valeur du Low-Code pour les programmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Les entreprises subissent de plus en plus de pressions de la part des clients, des organismes de réglementation financière, des investisseurs et des gouvernements pour renforcer leurs programmes ESG internes. Le low-code peut aider les organisations à améliorer leurs notations ESG en intégrant rapidement les sources de données ESG, en s'adaptant à la réglementation en constante évolution, en assurant la visibilité, le contrôle et l'audibilités, et en intégrant les facteurs ESG dans les processus opérationnels.

Les tables rondes de la conférence

Les tables rondes de la conférence accueilleront des clients, des dirigeants d'Appian et des experts du secteur mettent en avant la valeur du low-code en matière de saisie et de gestion du Big Data, d'assurance de la conformité et de production de rapports ESG. Les tables rondes comprennent :

« Adopter la durabilité et les facteurs ESG pour un avantage stratégique », avec John Stretton , directeur principal, Amélioration des processus et automatisation chez EDP Renewables North America et Jenna Harvey , directrice mondiale, Industries Émergentes chez Appian.

avec , directeur principal, Amélioration des processus et automatisation chez EDP Renewables North America et , directrice mondiale, Industries Émergentes chez Appian. « Résilience de la chaîne d'approvisionnement et transition vers la neutralité carbone », avec John Moore , expert en carbone chez NZC Services Ltd, et Meryl Gibbs , leader des industries émergentes chez Appian.

avec , expert en carbone chez NZC Services Ltd, et , leader des industries émergentes chez Appian. « Données et reporting ESG : Adaptation à l'évolution des exigences réglementaires », avec Herbert Schild , responsable mondial du secteur des services financiers chez Appian, et John Trapani , leader du secteur des services financiers chez Appian.

avec , responsable mondial du secteur des services financiers chez Appian, et , leader du secteur des services financiers chez Appian. Les Keynote produit Appian, présentées par un groupe d'experts Appian pendant deux jours, sont présentés dans le contexte des cas d'utilisation liés aux enjeux ESG, ce qui montre comment les dernières fonctionnalités d'Appian simplifient et accélèrent la gestion des programmes ESG.

Le défi Live-Build

Le défi Live Build de cette année met l'accent sur l'utilisation de la plateforme Low-Code Appian pour élaborer des solutions ESG. Six développeurs Appian s'affronteront, démontrant leur rapidité et leurs compétences en matière de création d'applications, tout en montrant comment Appian peut relever les défis les plus redoutables en matière de collecte, de gestion et de communication des données ESG. Le gagnant recevra un prix de 10 000 $. April Schuppel, Senior Developer Advocate, sera rejoint par Jenny Durina et Val Rader, Senior Solutions Consultants, pour guider les spectateurs tout au long de l'action.

Application « Go Green at Appian World »

Appian a pris des mesures concernant le transport, les aliments et les boissons, les politiques de la conférence et l'hébergement pour réduire l'impact environnemental de la conférence. Les participants à la conférence sont invités à utiliser l'application « Go Green at Appian World » (intégrée à l'application générale de la conférence) pour voir comment ils peuvent également réduire leur empreinte carbone individuelle liée à l'événement. Le sondage sur l'application pose une série de questions sur les voyages et la participation à l'événement, et fournit des choix alternatifs expliquant ce que chaque participant peut faire pour aider l'événement à être aussi écologique que possible. En plus d'accroître la sensibilisation aux émissions de carbone, l'application est un exemple de la façon dont la nouvelle fonctionnalité Appian Portal facilite la création d'interfaces externes qui fournissent la puissance d'Appian sans obliger les utilisateurs à s'identifier. Cinq participants au sondage seront choisis au hasard pour qu'Appian adopte et nomme des pingouins en voie de disparition d'après leur nom.

« Il n'a jamais été aussi urgent pour les organisations d'accorder la priorité à la durabilité », a déclaré Michael Heffner, vice-président, Solutions and Industry Go To Market chez Appian. « Les clients, les investisseurs et les contrôleurs financiers prennent de plus en plus de décisions fondées sur l'engagement, la transparence et l'audibilité d'une entreprise en ce qui concerne l'impact environnemental et social. Le low-code fournit la vitesse, la gestion des données et la visibilité dont les organisations ont besoin pour comprendre leur position actuelle, automatiser pour améliorer, et mesurer les résultats. »

