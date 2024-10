Appian ernennt Americo Mazzotta zum Vice President of EMEA Sales

Erfahrene Führungskraft aus der Softwarebranche berichtet an Mark Dorsey, den neuen Chief Revenue Officer bei Appian

BERLIN, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), ernennt Americo Mazzotta zum Vice President of EMEA Sales. In dieser Funktion wird Mazzotta die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) leiten und sich dabei auf die Förderung des Geschäftswachstums, die Pflege der Kundenbeziehungen und den Ausbau der Marktpräsenz von Appian in der Region konzentrieren. Er berichtet an Mark Dorsey, Chief Revenue Officer von Appian.

Americo Mazzotta, Vice President of EMEA Sales, Appian

„Ich fühle mich geehrt, diese neue Rollebei Appian anzunehmen", kommentiert Mazzotta. „Der EMEA-Markt ist reif für die nächste Ära der Innovation und Transformation, angetrieben durch Prozessautomatisierung und künstliche Intelligenz. Ich freue mich darauf, unsere Kunden dabei zu unterstützen, das volle Potenzial der Appian-Plattform auszuschöpfen, um ihre geschäftskritischen Prozesse neu zu definieren."

Mazzotta verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Softwarebranche, mit einem starken Fundament in den Bereichen Kundenerfolg, Professional Services und Software Engineering. Zuvor war er bei Appian als Vice President of Customer Success für die Regionen EMEA und APAC tätig, wo er ein erfahrenes Team bei der Bereitstellung innovativer Lösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen leitete.

Zu den namhaften Kunden gehören Santander im Bereich Finanzdienstleistungen, Sanofi im Bereich Biowissenschaften, Serco im öffentlichen Sektor, Poste Italiane im Transportwesen und viele mehr. Unter Mazzottas Führung hat Appian seinen Ruf als zuverlässiger Partner gestärkt, der es Unternehmen ermöglicht, mit seiner branchenführenden Plattform Abläufe zu rationalisieren und Geschäftsprozesse zu verändern.

„In den letzten zehn Jahren hat Americo einen starken Einfluss auf die Abteilung Appian Customer Success ausgeübt, indem er herausragende Ergebnisse für unsere Kunden erzielt hat und eine großartige Führungspersönlichkeit für unser Team war", ergänzt Pavel Zamudio-Ramirez, Chief Customer Officer bei Appian. „Wir sind dankbar für seine Beiträge, sein Engagement und seinen Einsatz für hervorragende Leistungen. Wir sind zuversichtlich, dass Americo mit seinem reichen Erfahrungsschatz eine neue Perspektive und Energie in die EMEA-Vertriebsorganisation einbringen wird."

Mazzotta verfügt über einen Executive MBA der Rotterdam School of Management der Erasmus-Universität, wo er sein strategisches Denken und seine Führungsqualitäten verfeinerte. Außerdem erwarb er einen Master of Science in Informatik-Ingenieurwesen an der Università del Salento, den er mit „cum laude" für seine hervorragenden Leistungen in diesem Bereich abschloss. Der gebürtige Italiener lebt in Köln und spricht Italienisch, Englisch und Deutsch.

Mazzotta wird die Mission von Appian vorantreiben, Organisationen mit Geschäftsprozessorchestrierung, Automatisierung und intelligenten Lösungen zu unterstützen. Er wird Unternehmen und Organisationen dabei helfen, die branchenführende Technologie von Appian einzusetzen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, Innovationen voranzutreiben und transformative Ergebnisse zu erzielen.

Appian ernennt Mark Dorsey zum Chief Revenue Officer

Zudem hat Appian kürzlich die Ernennung von Mark Dorsey zum Chief Revenue Officer bekannt gegeben. Dorsey wird die globalen Vertriebsaktivitäten des Unternehmens leiten, um das Wachstum zu beschleunigen, unter anderem durch Direktvertrieb und Partnerschaften. Er wird an Matt Calkins, CEO von Appian, berichten.

Dorsey verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung von Vertriebsteams bei Cloud- und SaaS-Unternehmen und hatte Führungspositionen bei Oracle, IBM und zuletzt Alteryx inne.

Über Appian

Appian ist ein Softwareunternehmen, das Geschäftsprozesse orchestriert. Die Appian Plattform ermöglicht es Führungskräften, wichtige Prozesse von Anfang bis Ende zu entwerfen, zu automatisieren und zu optimieren. Mit unserer branchenführenden Plattform und unserem Engagement für den Kundenerfolg vertrauen Spitzenunternehmen auf Appian, wenn es darum geht, transformative Prozessänderungen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf appian.de. [Nasdaq: APPN]

Folgen Sie Appian DACH: LinkedIn, X (Twitter).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2539113/Americo_Mazzotta_Appian.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Caption_2700px_Logo.jpg