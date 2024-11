Appian nomme Americo Mazzotta vice-président des ventes pour la région EMEA

Un dirigeant expérimenté de l'industrie du logiciel pour stimuler la croissance et l'adoption de la plateforme Appian dans la région

Americo Mazzotta, vice-président pour la région EMEA, Appian (PRNewsfoto/Appian)

PARIS, 13 novembre 2024 Appian (Nasdaq: APPN ), une plateforme d'entreprise de pointe pour la gestion et l'automatisation des processus, annonce la nomination d'Americo Mazzotta au poste de vice-président des ventes pour la région EMEA. À ce titre, il supervisera les opérations de vente de la société en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), en se concentrant sur la croissance de l'activité, en favorisant les relations avec les clients et en développant la présence d'Appian sur le marché, dans toute la région. Il sera placé sous la responsabilité de Mark Dorsey , Chief Revenue Officer chez Appian.

"Je suis honoré de relever ce nouveau défi chez Appian", a déclaré Americo Mazzotta. "Le marché EMEA est prêt pour la prochaine ère d'innovation et de transformation, portée par l'automatisation des processus et l'intelligence artificielle. Je suis enthousiaste à l'idée d'aider nos clients à exploiter tout le potentiel de la plateforme Appian pour redéfinir leurs processus métier stratégiques. "

Americo Mazzotta possède plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie du logiciel, avec une solide maîtrise de la relation client, des services aux entreprises et de l'ingénierie logicielle. Avant d'occuper ce poste, il a été Vice President of Customer Success d'Appian pour les régions EMEA et APAC, où il a dirigé une équipe chargée de fournir des solutions innovantes à des clients de tous les secteurs.

Parmi ses clients notables figurent Santander dans les services financiers, Sanofi dans les sciences de la vie, Serco dans le secteur public, Poste Italiane dans les transports, et bien d'autres encore. Sous sa direction, Appian a renforcé sa réputation de partenaire de confiance, permettant aux organisations de rationaliser leurs opérations et de réaliser la transformation de leur entreprise grâce à sa plateforme de pointe.

"Au cours des 10 dernières années, Americo Mazzotta a eu un véritable impact au sein du département Customer Success d'Appian, en obtenant des résultats exceptionnels pour nos clients et en faisant figure leader pour notre équipe", a déclaré Pavel Zamudio-Ramirez , Directeur de la clientèle chez Appian. "Nous sommes reconnaissants de ses contributions, de son dévouement et de son engagement en faveur de l'excellence. Grâce à sa riche expérience, nous sommes convaincus qu'Americo apportera une perspective et une énergie nouvelles à l'organisation des ventes de la région EMEA. "

Americo Mazzotta est titulaire d'un Executive MBA de la Rotterdam School of Management, une université Erasmus, où il a perfectionné ses compétences en matière de réflexion stratégique et de management. Il a également obtenu une maîtrise en ingénierie informatique à l'Università del Salento. D'origine italienne, il réside à Cologne, en Allemagne, et parle l'italien, l'anglais et l'allemand.

Dans ses nouvelles fonctions, Americo Mazzotta continuera à promouvoir la mission d'Appian, qui consiste à donner aux organisations les moyens d'orchestrer leurs processus d'entreprise, de les automatiser et de leur proposer des solutions intelligentes. Son leadership sera déterminant pour aider les entreprises et les organisations à adopter la technologie de pointe d'Appian afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de stimuler l'innovation et d'obtenir des résultats significatifs. Contactez-nous pour savoir comment Appian pourrait aider votre organisation.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels qui orchestre les processus d'entreprise. La plateforme Appian permet aux leaders de concevoir, d'automatiser et d'optimiser les processus importants du début à la fin. Grâce à sa technologie de pointe et à son engagement en faveur de la réussite de ses clients, Appian bénéficie de la confiance d'organisations de premier plan pour mener à bien la transformation des processus. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

Suivez Appian France : Twitter , LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2555892/Americo_Mazzotta_Appian.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/5022608/Appian_Caption_2700px_Logo.jpg