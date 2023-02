Appian lance Connected Underwriting pour permettre aux assureurs de gagner en rapidité et en précision

La solution préconstruite permet aux assureurs de réduire les délais de tarification, de minimiser les risques, d'améliorer la rentabilité et d'optimiser l'expérience client.

PARIS, le 1er février 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'Appian Connected Underwriting. Construite sur la plateforme Appian, Connected Underwriting permet aux assureurs d'accélérer le processus de souscription et d'améliorer l'expérience client. La solution utilise l'automatisation des processus d'Appian, la data fabric, ainsi que l'architecture low-code pour unifier rapidement les données provenant de sources disparates, optimiser le workflow et réduire le temps de cotation des nouvelles polices.

"L'exploitation minutieuse des données et de la technologie aide les souscripteurs à prendre des décisions plus judicieuses et plus intuitives. Appian Connected Underwriting fournit aux assureurs une solution cohérente qui améliore la vitesse et la précision. Nous sommes ravis de collaborer avec Appian pour apporter Connected Underwriting et sa technologie d'automatisation a nos clients assureurs. ", déclare Michael Cook, Partenaire, PwC. "Pour ceux qui se lancent dans la distribution numérique, il est vital d'établir un équilibre prudent entre vitesse et précision. Le processus de réception d'une demande, son affectation à un souscripteur, l'évaluation du risque et la remise d'un devis au client potentiel repose sur un large éventail de données et de technologies."

Éclairé par plus d'une décennie de travail avec des assureurs de premier plan, Connected Underwriting permet aux assureurs d'optimiser les processus de souscription avec des flux workflows automatisés et connectés.

Selon une étude récente d'Accenture, les souscripteurs actuels consacrent 40 % de leur temps à des activités non essentielles, ce qui représente une perte d'efficacité de 85 à 160 milliards de dollars pour les cinq prochaines années. Avec Appian Connected Underwriting, les assureurs peuvent éliminer la saisie manuelle redondante des données et améliorer l'efficacité des processus grâce à l'automatisation robotique des processus (RPA), au traitement intelligent des documents (IDP) et à l'intelligence artificielle (IA). Cela permet aux souscripteurs de se concentrer plutôt sur des tâches à plus fort impact tout en améliorant le service aux clients et aux courtiers, en augmentant la vitesse de cotation - pour gagner et fidéliser plus de clients - et en augmentant le traitement sans friction avec une vue holistique.

"L'amélioration de l'efficacité de la souscription et de l'évaluation des risques basée sur la donnée est particulièrement importante dans le climat économique actuel. L'inflation fait grimper les coûts des sinistres plus rapidement pour nos clients et sur la plupart des marchés, ce qui rend les processus de souscription rationalisés et connectés plus importants ", déclare Sanat Joshi, SVP de Industry Products and Solutions. "Nous sommes ravis de proposer une solution qui permet aux assureurs de faire des devis et de souscrire des polices plus rapidement avec le même nombre de ressources, d'offrir une meilleure expérience client et d'améliorer leur ratio devis/commandes."

Appian Connected Underwriting fait partie d'une suite de solutions qui fonctionnent ensemble pour aider les assureurs à moderniser rapidement leur processus d'assurance. Pour en savoir plus, visitez appian.fr/insurance.

À propos d'Appian

Appian est la plateforme unifiée pour le changement. Nous accélérons l'activité de nos clients à travers la découverte, la conception et l'automatisation de leurs processus les plus importants. La plateforme Low-Code Appian combine les capacités clés nécessaires pour accomplir le travail plus rapidement, Process Mining + Workflow + Automation, dans une plateforme Low-Code unifiée. La plateforme d'Appian est ouverte, de niveau entreprise et bénéficie de la confiance des leaders du secteur. appian.fr

