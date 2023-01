Appian lancia Connected Underwriting per offrire velocità e precisione al settore assicurativo

La soluzione consente agli assicuratori di ridurre i tempi per le quotazioni, minimizzare i rischi, migliorare la redditività e l'esperienza del cliente.

MILANO, 31 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi la disponibilità di Appian Connected Underwriting. Costruito sulla Piattaforma Appian, Connected Underwriting consente agli assicuratori di accelerare il processo di sottoscrizione e migliorare l'esperienza del cliente. La soluzione utilizza l'automazione dei processi, il data fabric e l'architettura low-code di Appian per unificare rapidamente i dati provenienti da fonti diverse, ottimizzare il flusso di lavoro e ridurre i tempi di quotazione delle nuove polizze.

"Avere dati accurati e una tecnologia user-friendly aiuta gli agenti a prendere decisioni migliori in maniera più intuitiva. Appian Connected Underwriting offre agli assicuratori una soluzione coesa che migliora la velocità e la precisione. Siamo entusiasti di lavorare con Appian per portare Connected Underwriting e la sua tecnologia di automazione ai nostri clienti del settore assicurativo", ha dichiarato Michael Cook, Partner in PwC UK. "Per chi va nella direzione della distribuzione digitale, è fondamentale stabilire un attento equilibrio tra velocità e precisione. Il processo di ricezione di una richiesta, l'assegnazione a un agente, la valutazione del rischio e la consegna di un preventivo al potenziale cliente devono poter contare su una ampia gamma di dati e tecnologie".

Frutto di oltre un decennio di collaborazione con le principali assicurazioni, Connected Underwriting consente loro di ottimizzare i processi di sottoscrizione con flussi di lavoro automatizzati e connessi.

Secondo un recente studio di Accenture, oggi gli agenti dedicano il 40% del loro tempo ad attività non essenziali, con una perdita di efficienza compresa tra 85 e 160 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Con Appian Connected Underwriting, gli assicuratori possono eliminare l'inserimento manuale di dati ridondanti e migliorare l'efficienza dei processi utilizzando l'automazione robotica dei processi (RPA), l'elaborazione intelligente dei documenti (IDP) e l'intelligenza artificiale (AI). Ciò consente agli agenti di concentrarsi su attività più importanti e contemporaneamente migliorare il servizio a clienti e broker, aumentare la velocità di elaborazione della proposta economica per conquistare e fidelizzare un maggior numero di clienti e, non da ultimo, semplificare i processi grazie ad un approccio olistico.

"Migliorare l'efficienza degli agenti e la valutazione del rischio basata sui dati è particolarmente importante nell'attuale clima economico. L'inflazione sta facendo aumentare i costi delle perdite nella maggior parte dei mercati per i nostri clienti, rendendo più importanti i processi di sottoscrizione semplificati e connessi", ha dichiarato Sanat Joshi, SVP di Industry Products and Solutions. "Siamo entusiasti di poter offrire una soluzione che consente agli assicuratori di quotare e sottoscrivere polizze più rapidamente con lo stesso numero di risorse e di contribuire a migliorare l'esperienza cliente ".

Appian Connected Underwriting fa parte di un pacchetto di soluzioni che lavorano insieme per aiutare gli assicuratori a modernizzare rapidamente i propri processi assicurativi. Per saperne di più, visitate il sito appian.com/insurance .

Appian è la piattaforma unificata per il cambiamento. Acceleriamo il business dei clienti aiutandoli a identificare, disegnare e automatizzare i loro processi più importanti. La Piattaforma Appian Low-Code combina le funzionalità chiave necessarie per velocizzare l'esecuzione del lavoro, Process Mining + Workflow + Automation, in una piattaforma low-code unificata. Appian è aperta, di livello enterprise e gode della fiducia dei leader di settore. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

