Appian nominata leader del report Forrester Wave™ nella categoria Digital Process Automation Software

MILANO, 5 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) è stata nominata leader nel nuovo report "The Forrester Wave™: Digital Process Automation Software, Q4 2023" . Nella valutazione di 26 criteri tra 15 fornitori di software per l'automazione dei processi digitali (DPA), Appian ha ottenuto il punteggio più alto nella categoria Current Offering.

Secondo il report, "il mercato delle DPA si sta evolvendo e il potenziale guidato dall'intelligenza artificiale ha spostato la responsabilità verso gli sviluppatori professionisti e casi d'uso più impegnativi ma trasformativi". Come risultato di queste tendenze, il report suggerisce ai clienti di cercare fornitori con i migliori punteggi nel segmento "deep needs" della DPA, in particolare:

End-to-end orchestration : i casi d'uso della DPA richiedono un forte livello di orchestrazione. La capacità di costruire, visualizzare e gestire endpoint in cloud e on-premise come API, bot di automazione dei processi robotici (RPA), microservizi e applicazioni aziendali diventerà una costanza.

Governance della DPA: gli strumenti progettati per consentire agli utenti aziendali di creare automazioni hanno fatto avanzare la necessità di governance. Le imprese beneficeranno di un sistema di registrazione dei processi.

Supporto per gli obiettivi di automazione: la DPA è ben posizionata per soddisfare i requisiti di orchestrazione dei processi di nuova generazione. Questi visualizzeranno e gestiranno in modo centralizzato una forza lavoro ibrida composta sia da AWA che da umani, allocando i compiti tra di loro con i dati dei processi in corso. La trasformazione guidata dall'intelligenza artificiale, l'integrazione dei dati e la modellazione degli endpoint avranno un'importanza crescente. (The Forrester Wave™: Digital Process Automation Software, Q4 2023)

Il rapporto prosegue affermando che, "grazie alle acquisizioni strategiche nel campo dell'RPA e del process mining, Appian dispone di una process automation platform completa e priva di punti deboli degni di nota".

Oltre a ricevere il punteggio più alto nella categoria Current Offering, Appian ha ricevuto il punteggio più alto possibile nel criterio Adjacent Automation Support, tra i punteggi più alti nei criteri Ability to Meet and Govern Use Cases and Automation Fabric Support, e il punteggio più alto per i criteri App Deployment and Ops Tools and Features. Nella categoria Strategy, Appian ha ricevuto i punteggi più alti possibili per i criteri Vision and Partner Ecosystem.

Il report afferma inoltre che "i clienti hanno sottolineato la rapidità della prototipazione della piattaforma di sviluppo principale e il personale addetto al successo dei clienti come risorse preziose. Appian è adatto alle organizzazioni che vogliono perseguire implementazioni DPA di livello medio-profondo".

"Abbiamo decenni di esperienza nel risolvere le sfide di processo più difficili per le più grandi aziende e organizzazioni governative di tutto il mondo", ha commentato Malcolm Ross, Senior Vice President of Product Strategy di Appian. "La nostra automation suite, in combinazione con il nostro data fabric integrato, la private AI native e la low-code architecture leader del settore, rende Appian AI Process Platform la scelta migliore per il process automation".

Appian

Appian è una software company che automatizza i processi aziendali. Grazie alla Appian AI-Powered Process Platform è possibile progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, in modalità end-to-end. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i propri flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, ottenendo migliori tassi di crescita e offrendo esperienze superiori ai propri clienti. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it .

