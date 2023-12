Appian nommé leader dans le rapport sur les logiciels d'automatisation des processus numériques par un cabinet d'études indépendant

PARIS, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) a annoncé aujourd'hui sa nomination en tant que leader dans le nouveau rapport, The Forrester Wave™ : Digital Process Automation Software, Q4 2023 . Dans l'évaluation basée sur 26 critères parmi 15 fournisseurs d'automatisation des processus numériques (APN), Appian a obtenu le meilleur score dans la catégorie Offre actuelle.

Selon le rapport, "le marché du DPA s'est déplacé en profondeur. Le potentiel de l'IA a déplacé la responsabilité vers les développeurs professionnels et vers des cas d'utilisation plus difficiles mais transformateurs". Compte tenu de ces tendances, le rapport suggère aux clients de rechercher des fournisseurs ayant obtenu les meilleurs résultats dans les "besoins profonds" les plus importants en matière d'APD, qu'il décrit comme suit :

Orchestration de bout en bout. Les cas d'utilisation approfondis de l'APD nécessitent une couche d'orchestration solide. La capacité à construire, visualiser et gérer des points d'extrémité dans le cloud et sur site, tels que des API, des robots d'automatisation des processus (RPA), des microservices et des applications d'entreprise, ser ont une certitude.

Gouvernance de l'APD. Les outils conçus pour permettre aux utilisateurs professionnels de créer des automatismes ont fait progresser le besoin de gouvernance. Les entreprises bénéficieront d'un système d'enregistrement des processus.

Prise en charge des objectifs de la structure d'automatisation. L'APD est bien placé pour répondre aux exigences d'orchestration des processus de la prochaine génération. Ceux-ci permettront de visualiser et de gérer de manière centralisée une main-d'œuvre hybride composée à la fois d'AWA et d'humains, en répartissant les tâches entre eux à l'aide de données provenant de processus en cours d'exécution. La transformation pilotée par l'IA, l'intégration des données et la modélisation des points d'extrémité auront une importance accrue. ( The Forrester Wave™ : Logiciels d'automatisation des processus numériques, 4e trimestre 2023).

Le rapport ajoute à propos du classement d'Appian en tant que leader : "Grâce à des acquisitions stratégiques dans les domaines de la RPA et de l'exploration des processus, Appian dispose d'une plateforme complète d'automatisation des processus, sans faiblesses notables".

En plus de recevoir le meilleur classement dans la catégorie Offre actuelle, Appian a obtenu la meilleure note possible pour le critère "Prise en charge de l'automatisation adjacente", parmi les meilleures notes pour les critères Capacité à répondre aux cas d'utilisation et à les gérer et Prise en charge de la structure d'automatisation, ainsi que la meilleure note pour les critères "Déploiement d'applications" et "Outils et fonctionnalités d'exploitation". Dans la catégorie Stratégie, Appian a obtenu les meilleures notes possibles pour les critères "Vision et Écosystème de partenaires".

Le rapport indique également que " les clients de référence ont souligné que le prototypage rapide sur la plateforme de développement de base et le personnel chargé de la réussite des clients constituaient des ressources non facturables précieuses. Appian convient aux organisations qui souhaitent poursuivre des déploiements d'APD de niveau moyen à profond".

" Nous avons des décennies d'expertise dans la résolution des défis de processus les plus difficiles pour les plus grandes entreprises et organisations gouvernementales du monde ", a déclaré Malcolm Ross, vice-président principal de la stratégie produit chez Appian. " Notre suite d'automatisation, associée à notre tissu de données intégré, à l'IA privée native et à une architecture low-code de premier plan, fait de la plateforme Appian AI Process le meilleur choix pour l'automatisation des processus numériques complexes. "

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels qui automatise les processus commerciaux. La plateforme Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus les plus complexes, du début à la fin. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs flux de travail, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui se traduit par une meilleure croissance et des expériences client supérieures. Pour plus d'informations, visitez appian.fr.

